Katso suora lähetys klo 9.45, kun pääkäsittely alkaa: Jätemaan päälle rakennettu rivitalo vajoaa, vanhat asukkaat häädettiin Pälkäneellä

Pälkäneen vajoavan rivitalon oikeusjutun käsittely alkaa käräjillä.

Asia on ollut useita vuosia julkisuudessa, koska rivitalon eläkeikäiset asukkaat käytännössä menettivät vajoamisessa omaisuutensa ja kotinsa.

Rivitaloyhtiö vaatii nyt Pälkäneen kunnalta ympäristövahinkolain mukaisia vahingonkorvauksia. Taloyhtiö vaatii Pälkäneen kunnan lunastamaan kinteistön tai maksamaan korvauksia yhteensä 600 000 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden pääkäsittely alkaa maanantaina kello 10. Ylen toimittaja Petra Ketonen seuraa alkutunnelmia.

Pitkä kiista

Tontilla oli aiemmin ollut soramonttu, joka täytettiin soran oton päätyttyä muun muassa kannoilla sekä puutarha- ja teollisuusjätteillä. Paikalle rakennettiin neljä huoneistoa käsittävä rivitalo vuonna 1988.

Vuosien kuluessa eloperäinen jäte on lahonnut ja rivitalon alla oleva maa on vajonnut. Seuraukset näkyvät asunnoissa muun muassa seinissä olevina halkeamina. Talo on halkeillut monin paikoin, koska se on vuosien kuluessa vajonnut pahasti.

Kaikki asukkaat ovat joutuneet häädön uhalla vuosia sitten jättämään kotinsa.

Kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto asetti vuonna 2018 rakennuksen käyttökieltoon. Viimeinen asukas velvoitettiin häädön ohella rakennuksesta pois kesällä 2019.

Rvitalossa asui kuusi eläkeikäistä ihmistä. Asian selvittäminen ja neuvotteleminen on ollut taloyhtiön mukaan asukkaille äärimmäisen raskasta.

Yle kertoi valmisteluistunnosta keväältä, että rivitalon entiselle asukkalle Sakari Jauhiaiselle ja hänen vaimolleen rivitalon huono kunto tuli yllätyksenä pian asunnon hankinnan jälkeen. Naapuri näytti, millaisia vaurioita toisessa rivitalon asunnossa oli. Esimerkiksi lattian ja ulkoseinän välissä oli viiden sentin rako.

– Silloin meillä silmät aukesivat, että minkä me olemme ostaneet. Yritimme purkaa kauppaa, mutta sehän ei onnistunut, Jauhiainen sanoi.

Kunta kiistänyt vaatimukset

Kunta on kiistänyt korvausvelvollisuutensa. Kunnan mukaan vaatimukset ovat vanhentuneita ja perusteettomia.

Kunta katsoo, että paikka soveltui kaavoitukseen ja rakentamiseen, mutta rakennuksen perustukset vain tehtiin väärin. Kunnan mukaan ennen rakentamista tehdyissä pohjatutkimuksissa tehtiin virhe, josta kunta ei ole vastuussa.

Lue lisää:

Asukkaat häädettiin vajoavasta rivitalosta runsaat kolme vuotta sitten: korvauskiistan käsittely alkoi viimein oikeudessa

Jätemaan päälle rakennettu rivitalo vajoaa ja vanhat asukkaat häädettiin Pälkäneellä: Nyt asia menee oikeuteen

Asukkaat häädettiin vajoavasta rivitalosta runsaat kolme vuotta sitten: korvauskiistan käsittely alkoi viimein oikeudessa

Vajoava rivitalo menee käyttökieltoon Pälkäneellä – Osa valtuutetuista haluaa auttaa asukkaita

Jätemaan päälle rakennettu rivitalo vajoaa Pälkäneellä: "Kun vanhat ihmiset menettävät asuntonsa, se on surkeinta, mitä voi tapahtua"