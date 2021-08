Suojelukoirakohussa ryvettyneet järjestöt opettavat nyt, miten koiria koulutetaan ilman väkivaltaa: "Ihan hyvä, että asioita alleviivataan"

Koirajärjestöt ovat aloittaneet koiranohjaajille suunnatun eettisen koulutuksen.

Sen taustalla ovat viime talvena paljastuneet tapaukset väkivaltaisista koulutusmenetelmistä suojelukoiraharrastuksessa.

Kennelliiton, Suomen palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton järjestämän eettisen koulutuksen on kesän aikana suorittanut runsaat 1100 koiraharrastajaa.

– Se on hyvä alku. Kurssit ovat kiinnostaneet, sanoo toimistopäällikkö Maarit Saarto palveluskoiraliitosta.

Palveluskoiraliitosta koulutukseen osallistui vajaat 400 suojelukoiraharrastajaa. Liitolla on kymmeniätuhansia jäseniä noin 260 jäsenyhdistyksessä. Jäsenistä vain osa harrastaa suojelua.

Saksanpaimenkoiraliitosta eettisen koulutuksen käyneitä on noin 800. Liitto on lähettänyt kurssikutsun kaikille jäsenilleen, joita on noin 3000. Yhdistyksiä on lähes 50.

Alkuvaiheessa koulutus on suunnattu suojelukoiraharrastajille, myöhemmin myös muita lajeja liitoissa harrastaville.

Eettinen koulutuksen tavoitteena on kitkeä kaikki epäeettinen toiminta pois harrastuksesta.

Oikeutta eläimille -järjestön kaksi vuotta sitten salaa kuvaamat videot paljastivat koulutustilanteita, joissa koiria potkittiin, lyötiin ja niille annettiin sähköiskuja. Yle julkaisi videot helmikuussa.

Videoiden julkaisu johti rikostutkintaan Itä-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisissa. Paimiossa ja Loviisassa kuvattujen tapahtumien esitutkinta on yhä kesken.

Suojeluharrastukseen tiukemmat lupaehdot

Suojelukoirien ohjaajien pätevyysvaatimukset tiukentuvat syksyllä.

Syyskuun alusta lähtien suojelulisenssin hankkivalla koiranohjaajalla vaaditaan eettisen koulutuksen lisäksi allekirjoitettu sitoumus koiran hyvinvoinnin edistämiseksi.

Uusia lisenssejä palveluskoiraliitto ryhtyy myöntämään 1. syyskuuta alkaen.

Pentukoulutusta SPL Kouvolan harjoituskentällä. Saksanpaimenkoiraliiton Kouvolan alajaosto on keskittynyt mm. pentukoulutukseen sekä bh-koulutukseen, joka valmistaa esimerkiksi palveluskoirakokeisiin. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kahdeksan kohdan sitoumuksessa koiran omistaja tai haltija muun muassa vakuuttaa olevansa selvillä eläinsuojelulain sisällöstä. Lisäksi ohjaajan on sitouduttava asettamaan koulutettavan koiran hyvinvointi aina etusijalle ja keskeyttämään harjoituksen, mikäli näkee koiraa kohdeltavan sääntöjen vastaisesti.

Eettinen koulutus on verkkokurssi, joka sisältää asiantuntijaluentoja muun muassa eläinsuojelulaista sekä eläinten käyttäytymistutkimuksesta.

Kurssia ei pääse läpi pelkästään luennot kuuntelemalla. Koulutus sisältää tentin ja kirjoitustehtävän. Aiheina on muun muassa etiikka ja moraali sekä niiden soveltaminen eläinten koulutuksessa.

Viikoittain alkavat kurssit jatkuvat pitkin syksyä. Kurssin suorittaminen kestää viikon.

Oikeutta eläimille -järjestö suhtautuu kriittisesti koiraliittojen reagointiin väkivallan kitkemiseksi. Viimeksi elokuun alussa järjestö vaati koiraliittoja puuttumaan väkivallan kulttuuriin ja tekemään aidon muutoksen suojelukoiratoiminnan sisällä.

Järjestön mukaan sen vaatimuksiin ei ole reagoitu riittävästi.

Koulutus herätti ajatuksia

Kouvolalainen koiraharrastaja Petri Rautio osallistui eettiseen koulutukseen jo sen ensimmäisessä aallossa huhtikuussa. Kurssille osallistui 153 henkilöä, muun muassa tuomareita ja maalimiehiä.

Rautio on saksanpaimenkoiraliiton Kouvolan jaoston puheenjohtaja ja koulutusvastaava. Koulutus suunnattiin myös saksanpaimenkoiraliiton alajaostojen puheenjohtajille.

Kouvolan alajaosto ei ollut osallisena viime talven kohussa. Suojeluharrastus ei kuulu sen lajivalikoimaan. Jaosto on keskittynyt muun muassa pentukoulutukseen sekä bh-koulutukseen, joka antaa valmiudet osallistua mm. palveluskoirakokeisiin.

Petri Rautio kehuu kurssia. Hän sanoo sen herättäneen ajatuksia esimerkiksi koiran henkisen fyysisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä.

– Näitä teemoja on tarkoitus tuoda esille myös täällä omissa koulutuksissamme, sanoo 30 vuotta koiria harrastanut Petri Rautio.

Saksanpaimenkoiraliiton Kouvolan puheenjohtaja Petri Rautio korostaa pentukoulutuksen merkitystä. Kouvolan paikallisjaosto ei ollut osallisena viime talven suojelukoirakohussa. Suojelu ei kuulu Kouvolan osaston lajivalikoimaan. Kuvassa myös Petri Raution 2,5 vuotias Jyllis. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Saksanpaimenkoiraliiton Kotkan alajaoston puheenjohtaja Harriet Läike pitää hyvänä asiana, että eettinen koulutus järjestetään.

– Koulutuksen sisältö ei sinänsä suuria uutuuksia tarjonnut, mutta on hyvä, että asioita alleviivataan, hän sanoo.

Läikkeen johtama osasto oli toinen keväällä toimintakiellossa ollut saksanpaimenkoiraliiton alajaosto. Kotkan alaosaston päälajina on nimenomaan suojelu. Noin 60 jäsenestä aktiivisia harrastajia on arviolta puolet.

Läike ei osaa tarkkaan sanoa, kuinka moni Kotkan jaoston suojelukoiraharrastajista on käynyt eettisen koulutuksen.

– Suurin osa kuitenkin, hän toteaa.

Suojelukoiraharrastajat ovat ensi kertaa kesän jälkeen tositoimissa elokuun viimeisenä viikonloppuna, kun lajin suomenmestaruuskilpailut pidetään Hyvinkäällä.