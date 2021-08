Rippileirillä epäillään seksuaalista häirintää Helsingissä – "Asia ymmärrettävästi järkyttää", sanoo yhtymänjohtaja

Juuri nyt

Köyhä Afganistan sijaitsee satumaisten rikkauksien päällä – Suomi on kouluttanut paikallisia geologeja löytämään esiintymiä sodan keskellä

Geologian tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa Espoossa oppia on saanut tois­ta­kym­men­tä Af­ga­nis­ta­nis­sa toimivaa geologia ja geofyysikkoa. Tavoitteena on ollut auttaa heitä maan mittavien mi­ne­raa­li­va­ran­to­jen kar­toit­ta­mi­ses­sa ja hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ke­hi­ty­syh­teis­työ­pro­jek­ti rutiköyhän maan auttamiseksi on nyt jäissä.