Vauvapalstalta valkokankaalle – televisioala kiertää koronan rajoitteet etsimällä avustajia sosiaalisesta mediasta

Kun Mika Ronkaisen ja Venla Aakon käsikirjoittamaan Kaikki synnit -tv-sarjan ristiäiskohtaukseen tarvittiin vauvaa, haku aloitettiin jo ennen kuin vauva oli syntynyt.

– Laitoin vauvapalstalle viestin, että kuvauksiin etsittiin odottavaa äitiä, jonka vauva olisi kuvauspäivänä kuukauden ikäinen, kertoo sarjaa tuottavan Matila Röhr Productionsin tuotantokoordinaattori Kristiina Jaako.

– Etsin myös kavereiden kautta ja lopulta löytyi viisi ehdokasta, joista sitten valikoitui kuvauksiin poikavauva.

Kaikki synnit -sarjan vauvan etsintä on yksi esimerkki siitä, miten sarjoihin ja elokuviin haetaan avustajia.

Jokainen tuotanto tarvitsee omanlaisensa näyttelijäkunnan ja avustajakaartin. Henkilövalinnat mietitään yhdessä ohjaajan ja tuotantotiimin kanssa. Samalla käydään läpi myös se, minkä ikäisiä ja minkä tyyppisiä avustajia eri kohtauksissa tarvitaan.

Isoja avustajatapaamisia ja rekrytointitilaisuuksia ei ole koronan takia voitu järjestää, joten avustajien etsinnässä ovat korostuneet muut keinot. Kristiina Jaako on turvautunut paljon kavereihin ja kavereiden kavereihin sekä sosiaaliseen mediaan etsiessään erityyppisiä ihmisiä.

– Kun Haukiputaan Kellossa kuvattiin rauhanyhdistyksen kokousta ja mukana oli 150 hengen joukko, paljon kellolaisia löytyi kyläyhdistyksen sivujen avulla, hän sanoo.

Kristiina Jaako kertoo, että yleensä avustajien saaminen mukaan on melko helppoa. Useimmiten ihmiset suostuvat, kun heiltä vain asiaa kysyy. Miesten löytäminen on kuitenkin vaikeampaa kuin naisten.

– Kyllä se yleensä menee niin, että kun haetaan avustajia vaikkapa istumaan seuroihin, sinne ilmoittautuvat naiset. He sitten tuovat yleensä mukanaan miehensä ja lapsensa.

Jaako kertoo, että eteen on tullut myös tilanteita, joissa vähäinen miesavustajien määrä on rajoittanut heidän käyttämistään kohtauksissa. Silloin on joutunut miettimään, voiko jonkun avustajan säästää käytettäväksi vasta seuraavassa kohtauksessa, kun valinnanvaraa on ollut vain vähän.

Kaksoisolentoja sijaistuksiin

Puheroolien näyttelijät valitaan erillisen roolituksen avulla, mutta avustajien etsintään kuuluu myös varsinaisten näyttelijöiden näköisten avustajien eli ns. body double -avustajien rekrytointi.

Body double voi esimerkiksi ajaa autoa tai kävellä maantiellä niin, että hän näkyy kuvassa vain etäällä liikkuvana hahmona. Hänen pitää ulkoisesti muistuttaa sarjassa näyttelevää roolihenkilöä, vaikkei hänellä olekaan puheroolia.

Näitä sijaisia käytetään esimerkiksi, kun toinen tuotantotiimi kuvaa yleiskuvitusta ja varsinainen näyttelijä on varattu varsinaisiin näytelmäkohtauksiin.

– Näissä valinnoissa on tosi tarkat tuntomerkit. On löydettävä juuri tietynlaisia ja kokoisia ihmisiä, jotka liikkuvat ja toimivat samaan tapaan kuin sijaistettavat henkilöt, Jaako kertoo.

Joskus hyvän kaksoisolennon saattaa bongata sattumaltakin. Jaako kertoo löytäneensä yhden body doublen, kun näki kylällä miehen, jolla oli juuri samanlainen parta kuin sijaistettavalla näyttelijällä ja koko ja ikäkin täsmäsivät.

– Kyllä sitä saa olla silmät auki ja väkisinkin tulee arvioitua tapaamiaan ihmisiä sen mukaan, mihin avustajatehtäviin he sopisivat, Kristiina Jaako sanoo.

Avustajien merkitys tuotannoissa on tärkeä. Ristiäiskohtaukseenkin tarvitaan vauvan ja puheroolien esittäjien lisäksi myös avustajia juhlavieraiksi.

Korona-aika näkyy kuvauspaikoilla jo tutuksi tulleeseen tyyliin maskeina ja käsideseinä. Kaikille avustajille tehdään myös koronan pikatesti, elleivät he ole saaneet kahta rokotusannosta, kertoo Kristiina Jaako. Kuva: Risto Degerman / Yle

Avustajanpalkkiolla ei rikastu

Avustajat tulevat paikalle enemmänkin innostuksen ja kiinnostuksen kuin palkkioiden takia. Maksettavat korvaukset ovat lähinnä nimellisiä pikkulahjoja kuten elokuvalippuja tarjoiluineen sekä kuvauspäivän aikaisia ruoka- tai kahvitarjoiluja.

Yleensä avustajat osallistuvat vain muutamaan tuotantopäivään. Työpäivä voi venyä pitkäksi, sillä iso osa työpäivästä on odottelua ja valmistautumista. Hyvältä avustajalta vaaditaankin joustavuutta ja sitoutumista.

Limingassa kuvatun ristiäiskohtauksen keskushenkilönä olevan Martti-vauvan äiti Sarianna Kivimäki oli mukana vauvan kanssa jo aiemmin kuvatussa Kellonkylän isossa joukkokohtauksessa.

– Siellä meni kahtena päivänä aika pitkään ja niinpä mummi tuli katsomaan vanhempia lapsia. Tänään isä on kotona isompien lasten kanssa, kun me ollaan täällä.

Raumalainen Hanna Tervo oli mukana myös kolme vuotta sitten, kun hänet valittiin mukaan ensimmäisen tuotantokauden kuvauksiin.

Tälle kaudelle pyyntö tuli, kun samainen avustajahahmo esiintyy myös uuden kauden jaksoissa.

– Tässä saa vähän maistaa näyttelemistä. Samalla näkee ammattilaisten työtä ja koko tätä proggista ja sitä, miten tämä kaikki syntyy, Tervo sanoo.

Kulissien taakse kurkistaminen houkutteli myös Sarianna Kivimäen avustajaksi.

– On kiinnostavaa nähdä, miten nämä kuvaukset toimivat ja mitä kaikkea täällä kulisseissa tapahtuu, hän sanoo.

Ristiäiskohtauksen kuvausten alkaessa Sarianna Kivimäki voi siirtyä avustajien odotuspaikalta varsinaiselle kuvauspaikalle Kristiina Jaakon saattelemana. Kuva: Risto Degerman / Yle

Tuotantoyhtiö Matila Röhr Productionsin Kaikki synnit tv-sarjan kolmatta kautta kuvataan Oulun seudulla vielä loppukesän ajan. Sarjassa on mukana noin 500 avustajaa ja suurimmillaan yhden päivän aikana paikalla on 150 avustajan joukko.

Rikossarjan ensimmäinen kausi ajoittui 2010-luvulle. Toisella kaudella seurattiin murhatutkintaa viime vuosituhannen vaihteessa ja nyt kolmannella kaudella eletään nykyaikaa. Tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Varjakan kuntaan Pohjois-Pohjanmaalla.

