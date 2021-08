Kansallisoopperan kapinaesityksen järjestelyt saivatkin tarkastuksessa hyväksytyn leiman – iso tila ja yleisön porrastaminen riittivät viranomaisille

Jännitysnäytelmä Kansallisoopperan ympärillä ratkesi viime metreillä. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut suoritti torstaina talossa ennakkotarkastuksen ja totesi turvallisuusjärjestelyt riittäviksi sekä aluehallintoviraston uusien pääkaupunkiseudun koronarajoitusten mukaisiksi.

Kansallisooppera ja baletti oli aiemmin kertonut, että se ei lohko katsomoa 25 hengen ryhmiin, kuten Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tänään voimaan astuvat määräykset edellyttävät. Avi pyysi Helsingin kaupunkia tekemään taloon tarkastuskäynnin.

Vihreä valo tuli, koska Kansallisoopperan tilat ovat isot ja yleisön liikkumista porrastetaan. Ooppera ottaa 1 300 hengen saliin vajaat 300 katsojaa kahden metrin turvaväleillä.

Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi oli tarkastuksen tuloksesta huojentunut.

– Koko ala on ollut tässä äärimmäisen vastuullinen. Meille tuli se soihdunkantajan rooli, koska meillä oli ensimmäisenä ensi-ilta. Toivon, että tämä on auttanut koko alaa viemään asiaa eteenpäin, Kadambi totesi Ylen Ykkösaamussa.

Oleellista on välttää ryhmien kohtaamisia

Kansallisooppera on aiemmin kertonut, että katsomon jakaminen erillisiin 25 hengen lohkoihin, joille olisi muun muassa omat erilliset sisäänkäynnit ja omat wc-tilat, on mahdoton toteuttaa. Nyt talossa päästään esityksiin, koska ihmisten liikkuminen enintään 25 hengen ryhmissä pystytään porrastamaan.

– Avin päätöksessä on mainittu lohkomisesta, että esimerkiksi saniteettitiloja voi käyttää porrastetusti, kunhan varmistutaan, että ryhmillä on mahdollisuus pysyä erillään. Tilat pitää myös siivota ja desinfioida ryhmien välillä. Riippuen siitä, millainen toimipaikka on kyseessä – millaiset wc-tilat siellä on ja miten iso paikka on – on erilaisia tapoja toteuttaa avin määräystä, sanoo Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg.

Åbergin mukaan oleellista on pystyä välttämään 25 hengen ryhmien kohtaamisia. Katsomon jakamista erillisiin konkreettisiin lohkoihin ei tarvita.

– Porrastaminen on tässä se avainasia, se, että osallistujat on sijoiteltu enintään 25 henkilön ryhmissä niin väljästi, että voidaan ajatella että lohkomisen ajatus kuitenkin toteutuu, Åberg sanoo.

Tuliko Kansallisoopperasta ennakkotapaus?

Ennakkotarkastuksen tulos kiinnostaa varmasti myös muita kauttaan avaavia teattereita ja sisätilatapahtumia. Kansallisooppera antaa nyt esimerkin siitä, miten yleisötapahtumia voidaan järjestää yli 25 hengelle ilman, että tiloihin tarvitsee tuoda pelättyjä väliaikaisia vessoja tai karsinoita yleisön osille.

– Toki se on varsin työlästä, ja asiat täytyy miettiä tapauskohtaisesti. On varmasti tiloja, joissa ei pystytä ryhmien erillään pitoa mitenkään toteuttamaan. Tilan koko ja järjestelyt vaikuttavat, Åberg sanoo.

Åberg kertoo että kaupungilla ei ole mahdollisuutta alkaa ennakkotarkastaa kaikkia tiloja. Kaupunki aikoo vielä pyytää We Will Rock You -musikaalin terveysturvallisuusuunnitelman nähtäväksi. Varsinaista tarkastusta paikkaan ei tehdä.

– Siitä on tullut yksittäisiä yhteydenottoja ja pyyntö myös avin kautta. Tapahtuma järjestetään isossa tilassa ja siellä on pieni määrä kapasiteetista käytössä. Ymmärtääkseni siellä pyritään hoitamaan lohkoja.

Avi: Poliisi voi tarvittaessa valvoa

Avin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että Helsingin kaupunki teki Kansallisoopperaan tarkastuskäynnin avin valvontapyynnön pohjalta.

– Määräystenmukaisuus todettiin yhdessä aluehallintoviraston ja Helsingin kaupungin kanssa. Poliisi voi mennä tarvittaessa paikan päälle valvomaan tilaisuutta, viestittää Etelä-Suomen aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Johanna Koskela.

Cavalleria Rusticana & Pajatso -teosparin ensi-ilta koittaa Kansallisoopperassa tänään 20.8. klo 19. Samana päivänä astuvat voimaan Avin tiukemmat yleisörajoitukset pääkaupunkiseudulle.