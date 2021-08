Herätys: Ilmastonmuutoksesta useita taloussokkeja, kohut johtivat koirien eettiseen koulutukseen, vaurio sekoittaa aamun junaliikennettä

Ekonomistikysely: Ilmastonmuutoksesta on tulossa sokkeja taloudelle

Tulevan talouskehityksen ennakoinnista on tullut ilmastonmuutoksen vuoksi selvästi aiempaa hankalampaa. Poliittisten päättäjien kannattaisikin arvioida talouden muutostarpeet nyt, jotta esimerkiksi äärisääilmiöt tai raaka-ainepula eivät pääse yllättämään. Taloudessa voi olla edessä sokkeja ja jopa jonkinlainen vallankumous. Kysyimme muutoksesta 14 ekonomistilta.

Sähköratavaurio vaikuttaa aamun junaliikenteeseen

Useita kaukoliikenteen junia on peruttu aamulta, eikä korjaavia kuljetuksia ole saatavilla. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Sähköratavaurio on keskeyttänyt junaliikenteen Parkanon ja Seinäjoen välillä. Useita aamun kaukoliikennevuoroja muun muassa Vaasasta ja Oulusta Tampereen suuntaan on peruttu, eikä korjaavia kuljetuksia ole saatavilla. Tilanteella on vaikutuksia myös Helsingistä lähteviin aamujuniin. Arvion mukaan vaurio saadaan korjattua kello 12 mennessä. Voit lukea tuoreimmat uutiset täältä.

Suojelukoirakohun järjestöt opettavat, miten koiria koulutetaan ilman väkivaltaa

Saksanpaimenkoiraliiton Kouvolan-puheenjohtaja Petri Rautio korostaa pentukoulutuksen merkitystä. Kouvolan paikallisjaosto ei ollut osallisena viime talven suojelukoirakohussa, eikä suojelu kuulu Kouvolan osaston lajivalikoimaan. Kuvassa myös Petri Raution 2,5-vuotias Jyllis. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Koirajärjestöt ovat aloittaneet koiranohjaajille suunnatun eettisen koulutuksen. Sen taustalla ovat viime talvena paljastuneet tapaukset väkivaltaisista koulutusmenetelmistä suojelukoiraharrastuksessa. Kennelliiton, Suomen palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton eettisen koulutuksen on kesän aikana suorittanut runsaat 1 100 koiraharrastajaa.

Venäjällä yhä suurempi osa tuloista kuuluu kallistuvaan ruokaan

Vasilkin luomutilalla porkkanat ja punasipulit ovat tänä vuonna pieniä, mutta niissä on paljon makua. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Yhä isompi osa venäläisten tuloista hupenee ruokaan. Ruoan hinta on noussut samalla, kun reaalitulot ovat laskeneet. Maksukykyisille ruokavalikoima on kasvanut ja kohentunut. Laatutietoisille kuluttajille kehitetään jopa palvelua, jossa he voivat tilata netistä tiettyä luomukasvista viljelijältä ja valvoa sen kasvua nettikameran tai droonin välityksellä.

Sää poutaantuu vähitellen sateiden jälkeen

Kuva: Nina Karusto / Yle

Maanantai on vielä pitkälti sateinen maan itäosassa ja Kainuussa, ajoittain vettä voi tulla runsaasti. Lännessä ja pohjoisessa sää on pääosin poutaista ja illan aikana poutasää yltää myös itään. Pohjoisesta Suomeen kuitenkin virtaa kylmää ilmaa.

