Lumettomien talvien todennäköisyys kasvaa ja se haastaa matkailualan – Professori: "Tarvitaan valtava muutos"

20 vuoden päästä talvimaisema Puijon tornista voi olla lumeton. Pohjoisilla alueilla lämpötila on jälkiteollisena aikana noussut kaksi kertaa enemmän kuin maailmassa keskimäärin. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Matkailu muuttuu, kun ilmasto lämpenee. Esimerkiksi Itä-Suomessa on varauduttava lumettomiin talviin. Samalla matkailualan on suitsittava hiilipäästönsä minimiin.

Ilmastonmuutos haastaa matkailuelinkeinon myös Itä-Suomessa, kun 20 vuoden päästä lumiset talvet eivät ole enää itsestäänselvyys. Maailma on menossa kovaa vauhtia kohti hiilineutraaliutta, ja matkailuala on yksi merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde.

Itä-Suomen yliopiston ilmastotutkijoiden mukaan 2040-luvulla kesät ovat Itä-Suomessa todennäköisesti nykyistäkin kuumempia ja kuivempia. Talvi on puolestaan pituudeltaan vain muutaman kuukauden ja ajoittain lumeton. Sään ääri-ilmiöt kuten tulvat ja myrskyt lisääntyvät, samoin metsäpalojen uhka.

Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesosen mukaan matkailualalla on jo aloitettu varautuminen tulevaan.

– Tarvitaan tosiaan valtava muutos.

– Tässä vaiheessa etenkin isoilla toimijoilla pitää jo olla suunnitelmat siitä, miten hiilineutraalia Suomea rakennetaan myös matkailun osalta, Pesonen kertoo.

Muutos vaatii uudenlaista ajattelua

Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja Yhdistyneiden kansakuntien vastaava maailmanlaajuinen tavoite on vuodessa 2050. Hiilineutraalius tarkoittaa toimintamme sopeuttamista maapallon kantokyvyn tasolle.

Matkailualan varautumisessa tulevaisuuteen on Pesosen mielestä tärkeintä pystyä unohtamaan vanhat oletukset.

– Tärkeää on pystyä ajattelemaan uusiksi liiketoimintamallit, matkustustavat, asiakas- ja kohderyhmät sekä tuotteet ja palvelut, Pesonen luettelee.

Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Yhteiskäyttöautoilla parantamaan kiinnostusta julkiseen liikenteeseen

Alueet ja kunnat ovat ilmastonmuutoksen ja matkailun suhteen ristiriidan äärellä. Yhtäältä päästöjen vähentämisen sitoudutaan ja toisaalta käydään kamppailua eri alueiden vetovoimasta. Vetovoima puolestaan tarkoittaa tällä hetkellä lentojen ja tieliikenteen virtoja alueelle. Liikenteen hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä. Perinteinen talvimatkailu ja lumimaisemat ovat uhattuna.

Tahkolla on pureuduttu paikalle matkustamisen tuottamien päästöjen ongelmaan. Yksi ratkaisu ja käytännön kokeilu, jolla tulijavirtojen matkustuspäästöjä pyritään hillitsemään, on täyssähköinen yhteiskäyttöauto, jota on pilotoitu Tahkolla tämä kesä.

– Haluamme parantaa saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä. Tavoite on mahdollistaa joustavampi liikkuminen, joka ei vaadi omalla autolla paikalle saapumista, Tahkon keskusvaraamon varatoimitusjohtaja Teo Kuosmanen kertoo.

Hankkeen idea on, että matkailija saapuu seudulle joko junalla tai bussilla. Paikan päällä tulijalla on sitten käytössä mobiilisovelluksella toimiva sähköauto, joka mahdollistaa paikallisen liikkumisen. Tällä hetkellä autoja on ollut käytössä vasta yksi.

Käytännön tekoja sekä yrittäjiltä että matkailijoilta

Kesän aikana autoa on käytetty jonkin verran. Kuosamanen ei pidä mahdottomana, että tulevaisuudessa yhä useampi matkailija saapuisi paikalle julkisilla.

– Tahkollahan on jo lähtökohtaisesti hyvä sijainti keskellä Suomea, ja kulkuyhteydet ovat julkisilla hyvät. Raideyhteydet tulevat Siilinjärvelle ja Kuopioon asti. Tosin 10 kilometriä puuttuu raidetta, että Tahkolle saataisiin suora junayhteys, Kuosmanen visioi.

Kuosmanen uskoo, että joukkomatkailu on mahdollista järjestää hiilineutraalisti.

– Tämä vaatii käytännön tekoja. Julkisen liikenteen parantaminen ja helpottaminen matkailijoille, keskitetty matkalipunmyynti ja niin edelleen. Ja tottakai alueella vaaditaan toimijoita, jotka sitoutuvat kestävään kehitykseen, Kuosmanen miettii.

Tahkolla onkin aloitettu työ kestävän matkailun puolesta. Tällä hetkellä parikymmentä alueen yritystä tavoittelee Business Finlandin kestävän matkailun sertifikaattia. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksille palvelujen saattamista kestävälle pohjalle.

Viherpesun varjo

Mutta yhtä kaikki ristiriidatonta ei ole tämäkään. Raja viherpesun ja ilmastokriisin torjumisen välillä voi olla usein kolikon kantin paksuinen. Tahkon yhteiskäyttöauton mahdollisuudet joukkoliikenteen edistäjänä mainitaan markkinointimateriaaleissa samassa hengenvedossa lentomatkailun kanssa.

Maaliskuussa Aurinkomatkat aloitti Tahkolle matkapakettien myymisen, johon sisältyy majoituksen lisäksi Finnairin lennot Helsingistä. Lentomatkat ovat suuri hiilidioksidipäästöjen lähde.

– Yhteistyö Aurinkomatkojen kanssa tuo alueellemme autottomia matkailijoita ja tämä (yhteiskäyttöauto) on oiva ratkaisu myös tähän tarpeeseen, Kuosmanen kommentoi Tahkon sivuilla.

Kävimme kokeilemassa mitä matkailu voisi olla lumettomassa Itä-Suomessa 20 vuoden päästä: alamäkipyöräilyä ja täyssähköistä yhteiskäyttöautoa.

