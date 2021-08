Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra: "Suomen valmius turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun on hyvin heikko"

Talibanin valtaannousu Afganistanissa on sysännyt liikkeelle valtavan määrän maasta pois pyrkiviä ihmisiä. Perussuomalaisten mukaan kaikki humanitaarinen ja kriisiapu pitäisi kohdentaa Afganistanin lähialueille. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on Ykkösaamun suorassa haastattelussa klo 10.05.

Kansainvälinen yhteisö yllättyi viikko sitten, kun Taliban valtasi helposti Afganistanin pääkaupungin Kabulin. Siitä asti maasta on pyrkinyt islamistisen järjestön valtaa pakoon kymmeniätuhansia länsimaisia, länsimaille työskennelleitä ja Talibanin vainoamia ihmisiä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) linjaa puolueen suhtautumista pakenevien auttamiseen.

– Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön pitäisi huolehtia siitä, että maasta pakeneville ihmisille tarjotaan turvaa ja elämän perusedellytykset lähialueilla eli käytännössä Afganistanin naapurimaissa, Purra sanoo.

Perussuomalaiset tyrmää humanitaarisen maahanmuuton

Purra arvostelee Suomea huonosta varautumisesta turvapaikkahaun määrän mahdolliseen kasvuun.

– Suomi ei ole varautunut lainkaan sellaisella tavalla kuin sen olisi pitänyt varautua esimerkiksi varmistamalla, että laajamittainen laiton maahantulo turvallisesta maasta voidaan estää, Purra painottaa.

Hän lisää, että "Suomen valmius kohdata turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on hyvin heikko".

Purra sanoo ei pakolaiskiintiön kasvattamiselle

Perussuomalaiset on vaatinut kehitysyhteistyörahojen leikkauksia useita vuosia, ja uusi puheenjohtaja Riikka Purra on linjannut, että puolueen tavoite on nolla turvapaikanhakijaa.

Afganistanin kriisin yhteydessä puolue ei kannata Suomen vuosittaisen pakolaiskiintiön kasvattamista 1050:n pakolaisen vataanottamisesta 2000:een pakolaiseen kuten sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ehdotti torstaina Ylen haastattelussa.

– Humanitaarinen maahanmuutto ei ole minkäänlainen ratkaisu – ei konflikteihin eikä globaaleihin elintasoeroihin, jotka ajavat siirtolaisvirtoja liikkeelle vielä enemmän, Purra huomauttaa.

Riikka Purra on Yle TV1:n Ykkösaamun vieraana suorassa lähetyksessä lauantaina klo 10.05. Silloin aiheina ovat myös puolueen keinot parantaa työllisyyttä, odotukset hallituksen budjettipäätöksistä ja ilmastotoimista.

