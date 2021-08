Tapasimme thaipoimijoita Kemijärvellä leirissä, joka on välttynyt koronatartunnoilta – leirin tulkki: "Käyn kaupassa kaikkien puolesta"

Tieto marjanpoimijoiden saapumisesta on kulkenut huonosti kuntien ja yritysten välillä. Se on aiheuttanut ongelmia, kun poimijoilla on todettu tartuntoja. Kemijärven Luusuassa majoittuvat poimijat elävät omassa kuplassaan ja tartunnoilta on vältytty.

Poimijalle tartunta tai karanteeniin joutuminen tietäisi isoa tulonmenetystä. Katso videolta, millaista on thaimaalaisten arki Kemijärven Luusuassa. Video: Vesa-Pekka Hiltunen