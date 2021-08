Presidentti Niinistön mukaan Afganistanin evakuointien onnistumista on hankala arvioida: "Tilanne on äärimmäisen epäselvä"

Presidentti Sauli Niinistö korostaa, että suomalaiset sotilaat lähtevät Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin suojaamaan suomalaisten ja Suomea avustaneiden afganistanilaisten evakuointia.

– Me kaikki olemme nähneet, että tilanne on äärimmäisen epäselvä ja näin ollen hyvin vaikea, Niinistö luonnehtii toimintaympäristöä Kabulin lentokenttäalueella.

Niinistö muistuttaa, että tilanteessa tapahtuu muutoksia päivästä toiseen ja tunnelma on kiristynyt.

– Tämän vuoksi ennusteen antaminen evakuointioperaation onnistumisesta on aika lailla hankalaa. Se riippunee aika paljon siitä, minkälaisen asennon Taleban jatkossa ottaa. Heillähän on kuitenkin ratkaisun avaimia paljon käsissään, Niinistö toteaa.

Mitä tekevät vankilasta vapautuneet Isis-taistelijat?

Niinistön mielestä myönteistä on, että ainakaan tähän asti ei ole nähty Talebanin aiheuttaneen ongelmia lentoasemalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Jatkossa kysymys on presidentin mukaan myöskin siitä, minkälaista väkeä lentökenttäalueen tuntumaan pääsee.

– Me kaikki olemme kuulleet, että esimerkiksi vankiloista on vapautunut aika lailla Isis-taustaista taistelijaa ja heidän käyttäytymistään ei sitten tietysti kukaan kontrolloi, Niinistö sanoo.

Evakuointioperaatio on kuitenkin välttämätön, sillä evakuointia etsivät siviilit ovat vaarassa.

– Jos me haluamme antaa suojelua suomalaisille, niin siitähän tässä on kysymys. Pitää tietysti muistaa, että siellä paikalla ovat jo ainakin tietysti yhdysvaltalaiset ja myös saksalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset vähän samalla ajatuksella. Heillä on sotilasyksikköjä tukemassa tätä evakuointia, jota siviilipuoli tietysti vetää, Niinistö vertailee eri maiden toimia.

Miksi kansainvälinen Afganistan-operaatio epäonnistui?

Presidentti Sauli Niinistö uskoo, että Afganistan-operaation epäonnistuminen aiheuttaa paljon jälkipohdintaa ja myös seurauksia.

Niinistö muistuttaa, että kansainvälinen Afganistan-operaatio lähti tavallaan eri motiiveista kuin mihin se ajan mittaan kehittyi.

– Ensin oli kysymys Yhdysvaltoihin syyskuussa 2001 kohdistuneiden terrori-iskujen jälkien ja syyllisten etsimisestä, mutta vähitellen aloimme elää sellaisissa tunnelmissa, että myös Afganistanin yhteiskuntaa lähdettiin ikään kuin parantamaan vähän läntiseen malliin, Niinistö kuvailee lähtökohtia.

Presidentti Niinistön mukaan kaksikymmentä vuotta ei ole ollut riittävä aika yhteiskunnalliseen muutokseen.

– Toki siellä varmasti paljon hyvää saatiin aikaiseksi, mutta jos ihmiset, lähinnä naiset ja tytöt, jotka varmasti eniten ainakin kaupunkiseuduilla hyötyivät, edun menettävät, niin ei siitä sitten kovin paljoa käteen jää.

– Suuri kysymys on se, että tästä tuli nyt kokemus, että omaa mallia on äärimmäisen vaikea istuttaa täysin toiseen, toisella taustalla oleviin yhteisöihin ja yhteiskuntiin, vaikka siellä sitten moni haluaakin olla muutoksessa mukana, Niinistö pohtii Afganistanin tapahtumien opetuksia.

Presidentti Niinistö arvioi, että Suomi nojaa jatkossakin perinteiseen kriiisnhallintaan.

– Kyllä me sellaisessa perinteisessä kriisinhallinnassa varmasti tulemme mukana olemaan, mutta tästä jäi tiettyjä oppeja ja voisi sanoa, että ehkä ne tulevat rajoittamaan kunnianhimoa tai ambitioita kriisinhallinnoissa, Niinistö toteaa.