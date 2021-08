Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomi on jo varautunut käynnistämään kolmannen rokotuskierroksen vuodenvaihteessa. Jos kolmas rokoteannos nähdään tarpeelliseksi, rokottaminen aloitettaisiin erilaisiin riskiryhmiin kuuluvista.

STM:n osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan kolmannen koronarokoteannoksen antamista ei ole tällä hetkellä syytä kiirehtiä, koska rokotteet näyttäisivät säilyttävän tehonsa hyvin.

Koronarokotteiden tehoamista ja vaikutuksia väestöön seurataan tarkasti muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

– Tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että teho olisi alentunut. Jos seurannan myötä tulee ajankohtaiseksi tehosteiden antaminen, niin tämän mukaan sitten toimitaan, Puumalainen sanoo.

"Kolmansia ja tarpeen mukaan neljänsiäkin rokoteannoksia tulee riittämään"

Puumalaisen mukaan Suomi on osana EU:n yhteishankintaa varautunut siihen, että rokottaminen jatkuu.

– Kolmansia ja tarpeen mukaan neljänsiäkin rokoteannoksia tulee riittämään loppuvuonna, ensi vuonna ja sitä seuraavanakin vuonna, Puumalainen summaa.

Hänen mukaansa Suomessa keskitytään nyt siihen, että mahdollisimman laaja joukko ihmisiä saataisin rokotettua ainakin kahdesti. Puumalainen korostaa, että kaiken toiminnan lähtökohtana on pyrkimys saada väestölle mahdollisimman hyvä suoja koronavirusta vastaan.

– Tällä hetkellä tavoite on saada mahdollisimman korkea kahden rokoteannoksen kattavuus. Tämän jälkeen sitten katsotaan, miten mahdollisen tehostamisen aikataulu menee.

Puumalainen: Lisärokottamisen tarve selviää syksyn aikana

STM:n osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan näkemys siitä, miten kolmansiin rokoteannoksiin tulisi suhtautua, selkenee syksyn kuluessa.

– Koronarokotteen teho vaikuttaa erittäin hyvältä, mutta jatkuvasti opimme tutkimuksista ja eri maista saaduista kokemuksista. Tämän mukaan tilannetta arvioidaan.

Puumalainen sanoo, että jos kolmas rokotekierros nähdään tarpelliseksi, rokottaminen aloitettaneen taudin kannalta riskiryhmiin kuuluvista.

– Jos on merkkejä siitä, että rokotuksen teho heikkenee jossakin ryhmässä, niin tämän ryhmän rokotteiden tehostaminen on varmasti ensisijainen tavoite. Yleisesti ajattelisin niin, että jos kolmansiin rokoteannoksiin on aihetta, liikkeelle lähdetään hoivakotien asukkaista, iäkkäistä ihmisistä ja henkilöistä, joilla on perussairauksia, Puumalainen sanoo.

Rokottamisessa on jouduttu ensimmäisten ja toisten annosten osalta kamppailemaan erinäisten saatavuusongelmien kanssa. Puumalaisen mukaan vastaavia toimitusongelmia tuskin jatkossa esiintyy.

– Jos rokotteen koostumusta päätettäisiin virusmuunnoksen johdosta muuttaa, niin tämä voi tuoda jonkinlaista jaksottamista rokotuksiin, Puumalainen sanoo.

Lue myös:

Täältä löydät kaikki tuoreimmat uutiset koronaviruksesta.