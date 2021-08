Venäjä jatkaa riippumattoman median vastaisia toimia – tutkivan journalismin verkkolehti nimettiin “ulkomaiseksi agentiksi”

Tutkivaan journalismiin erikoistunut venäläinen julkaisu iStories on luokiteltu "ulkomaiseksi agentiksi". Kuvassa keskellä on iStoriesin perustaja Roman Anin.

Verkkomedia iStories on tehnyt useita paljastusjuttuja Venäjän johdon korruptiosta. “Tämä on kunnia”, sanoo iStoriesin perustaja Roman Anin

Venäjän oikeusministeriö on lisännyt kaksi uutta mediaa listalle, joita maan hallinto pitää “ulkomaisina agentteina”.

Ne ovat tutkivaan journalismiin keskittyvä iStories (siirryt toiseen palveluun) sekä televisiokanava Dozhd. Asiasta kertoi muun muassa kansainvälinen tutkivan journalismin ryhmä ICIJ (siirryt toiseen palveluun).

– Tämä on kunnia. Kaikki parhaimmat toimittajat ja mediat on lisätty jo aiemmin samalle listalle. Se on lista totuuden puhujista, jotka historia tulee varmasti muistamaan, sanoo iStoriesin perustaja ja tutkiva toimittaja Roman Anin Ylelle puhelimitse.

Anin kertoo iStoriesin jatkavan työtään viranomaisten päätöksestä huolimatta.

– Joudumme kertomaan jokaisen jutun tai jopa twiitin yhteydessä, että olemme “ulkomaisia agentteja”. Mutta se ei oikeastaan haittaa, sillä monet ihmiset pitävät sitä suorastaan luotettavuuden takeena, Anin sanoo.

Anin ja muut iStoriesin työntekijät joutuvat raportoimaan seikkaperäisesti myös taloudellisista asioista kuten saamistaan tuloista Venäjän oikeusministeriölle.

Mikäli niissä havaitaan lainvastaisuuksia, odottaa toimittajia ensin tuntuvat sakot. Rikkeiden toistuessa voidaan heidät tuomita enintään viiden vuoden vankeuteen.

Roman Anin on kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n jäsen ja hän on tehnyt yhteistyötä myös Ylen tutkivan journalismin yksikön MOT:n kanssa.

Istories on julkaissut useita laajoja selvityksiä, jotka käsittelevät Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnon tai tämän lähipiirin korruptiota ja taloudellisia omistuksia.

Venäjä kiristää otettaan mediasta

Uutinen agenttilistalle ei tullut varsinaisena yllätyksenä. Venäjä on kiristänyt otettaan riippumattomasta mediasta selvästi viime kuukausina.

Venäjä on muun muassa listannut neljä muuta riippumatonta mediaa “ulkomaisiksi agenteiksi”. Useat toimittajat ja toimittajajärjestöt ovat vedonneet (siirryt toiseen palveluun) Venäjän sananvapaustilanteen parantamiseksi viime aikoina.

Roman Aninin perustama iStories on ollut viranomaisten hampaissa jo aiemmin ja Venäjän turvallisuuspoliisi FSB on seurannut Aninia vuosikausien ajan.

– Päätös ei ollut yllätys, vaan osasimme odottaa sitä, Anin sanoo.

Aninin mukaan mediaa vastaan tehdyt toimet kertovat Kremlin olevan peloissaan.

– Vielä kymmenen vuotta sitten viranomaiset olivat luottavaisia siihen, että heillä on kansan tuki. Siksi he sallivat myös riippumattoman median olemassaolon.

– Nyt kaikkeen, joka uhkaa valtaa, puututaan. On kyse sitten riippumattomasta mediasta tai riippumattomista poliitikoista, Anin sanoo Ylelle.

Median vastaiset toimet on ajoitettu juuri ennen Venäjällä syyskuun 19. päivänä pidettäviä duuman vaaleja.

Venäjän sananvapaustilanne on varsin heikko. Esimerkiksi Toimittajat ilman rajoja (siirryt toiseen palveluun) -järjestön arvion mukaan maailmassa on 149 maata, joiden sananvapaustilanne on parempi kuin Venäjän.