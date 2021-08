Henri-myrsky saapumassa Yhdysvaltain itärannikolle

Trooppinen myrsky Henri on iskemässä lähitunteina Yhdysvaltain itärannikolle.

Henri luokiteltiin vielä aamulla hurrikaanin eli trooppisen hirmumyrskyn vahvuiseksi, mutta nyt se on hieman heikentynyt ja luokitukseltaan trooppinen myrsky. Sen keskituulen nopeus on noin 31 metriä sekunnissa.

Henrin pelätään aiheuttavan merkittävää vahinkoa rannikkoalueelle aina New Yorkista Bostoniin.

Tuulen lisäksi Henri tuo mukanaan rajun sateen. Jo myrskyn ensimmäiset saderintamat ovat tuoneet 150 millimetriä sadetta itärannikon maaperään, joka on jo aiemmin vettynyt runsaiden sateiden seurauksena.

Myrskytuulen ennustetaan nostavan 1-1,5 metriä korkean tulva-aallon, joka uhkaa matalille rannoille rakennettuja huviloita Long Islandilla.

Henrin reitti kulkee hieman idempänä kuin lauantaina ennustettiin. Sen keskus ei siis ole osumassa Long Islandille, vaan Rhode Islandin ja Connecticutin osavaltioiden rannalle.

Kuva: Stephanie Keith / AFP

Ranta-asukkaille on annettu evakuointikehotuksia. Kaupoissa on ollut paljon ihmisiä hamstraamassa ruokaa ja polttoainetta. Ikkunoita on naulattu umpeen.

Seudun suuret lentokentät ovat edelleen toiminnassa, mutta suuri määrä lentoja on peruttu. Osa New Yorkin paikallisliikenteestä on pysäytetty, samoin kuin Amtrak-junat New Yorkin ja Bostonin väliltä.

Jos Henri kiihtyy vielä hurrikaaniksi, olisi se ensimmäinen trooppinen hirmumyrsky, joka osuu Uuteen Englantiin 30 vuoteen.

Katso Henri-myrskyn etenemistä Wunderground-sääsivuston kautta. (siirryt toiseen palveluun)