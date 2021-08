Tässä viisi elokuvaa, joista puhutaan syksyllä – Daniel Craig jättää jäähyväiset Bondina

Kuva: Nicola Dove © 2020 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Daniel Craig ehkä viimeistä kertaa Bondina baaritiskillä. Ana de Armas näyttelee Palomaa. Kuva: Nicola Dove © 2020 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

Vielä kerran, Daniel Craig!

James Bondia ei ole pysäyttänyt tähän mennessä tiettävästi mikään muu kuin koronapandemia. Uuden Bond-elokuvan No Time to Die piti tulla alun perin ensi-iltaan maaliskuussa 2020, ja nyt näyttää siltä, että elokuva saadaan teattereihin vihdoin syyskuun lopulla.

No Time to Die on viides elokuva, jossa Bondin roolin tekee Daniel Craig. Ei ole ihme, että tuotantoyhtiö halusi hänet vielä kerran agentin nahkoihin. Craigin näyttelemät Bond-elokuvat ovat keränneet talouslehti Forbesin (siirryt toiseen palveluun)mukaan yhteensä noin 2,7 miljardia euroa (3,2 miljardia dollaria) pääsylipputuloina maailmanlaajuisesti. Craighan ehti jo kerran todeta brittilehdelle, että hän tekee mieluummin itsemurhan (siirryt toiseen palveluun) kuin näyttelee vielä kerran Britannian salaisen palvelun agenttia. Toisin kävi.

Elokuvassa Bond on jäänyt jo eläkkeelle, mutta hänen palveluksiaan tarvitaan yhä. Tällä kertaa pyyntö tulee CIA:n agentilta. Ja takuuvarmaa on, että mukana menossa on myös upouusi teknologia. Craigin väitetysti viimeiseksi jäävän Bond-elokuvan on ohjannut ensi kertaa amerikkalainen. Hän on True Detective -sarjan ohjaaja Cary Joji Fukunaga. Ensi-ilta 30.9.

Hannele Lauri on iskelmätähti Johanna Vuoksenmaan elokuvassa 70 on vain numero. Kuva: Johanna Vuoksenmaa /Dionysos Films

Iskelmätähti haluaa elämän

Hannele Lauri on yksi Suomen tunnetuimmista julkisuuden henkilöistä. Näyttelijänä hän on tehnyt pitkän uran teatterissa, televisiossa ja elokuvassa. Speden Uuno Turhapuro -elokuviin hän päätyi 1990-luvulla, ja moni muistaa hänet ehkä juuri niistä.

Lauri tekee elämänsä ensimmäisen elokuvapääroolin Johanna Vuoksenmaan käsikirjoittamassa ja ohjaamassa elokuvassa 70 on vain numero. Elokuvan toteava nimi kertoo kaiken. Laurin esittämä hahmo on koko kansan tuntema iskelmälaulaja, joka on jäänyt yksin tähteytensä kanssa. Vertailua ei voi välttää Paula Koivuniemeen.

Julkisuudessa on ihmetelty, miten Lauri on saanut vasta nyt pääroolin kotimaisessa elokuvassa. Laurihan on tätä nykyä 69-vuotias. Elokuvahistorian näkökulmasta siinä ei ole mitään kummallista. Naisille ei ole juuri kirjoitettu päärooleja, tai jos on, elokuvakäsikirjoitukset eivät ole päätyneet tuotantoon. Onneksi elokuva-ala muuttuu kaiken aikaa, ja Vuoksenmaan elokuva on yksi esimerkki muutoksesta.

Laurilla on karismaa vaikka muille jakaa, ja mukana on myös toinen valovoimainen järkäle, Marja Packalén. Ensi-ilta 1.10.

Martine Chevallier ja Barbara Sukowa elokuvassa Yhdessä. Kuva: AOP

Salaisuus samassa kerroksessa

Nuoren polven italialaisohjaaja Filippo Meneghetti liittyy samaan seuraan amerikkalaisohjaaja Todd Haynesin kanssa. Kumpikin on ohjannut elokuvan naisten välisestä rakkaudesta.

Haynesin elokuvan Carol päärooleissa nähtiin kaksi Hollywood-näyttelijää Kate Blanchett ja Rooney Mara. Meneghetti esittelee puolestaan kaksi pitkän linjan näyttelijää Euroopasta: Barbara Sukowan ja Martine Chevallierin. Kumpikaan näistä kahdesta näyttelijästä tuskin lähtisi noviisiohjaajan kelkkaan, jos elokuvassa ei olisi jotain erityistä. Sukowa työskenteli aikoinaan Rainer Werner Fassbinderin kanssa.

Yhdessä-nimisen elokuvan idea perustuu salaisuuteen: Sukowan ja Chevallierin esittämät roolihenkilöt asuvat naapureina saman kerrostalon samassa kerroksessa, eivätkä edes perheenjäsenet tiedä, että ikääntyneillä naisilla on ollut suhde jo vuosikymmeniä. Tämäkin universaali elokuva osoittaa, ettei rakkautta pidättele mikään. Ensi-ilta 3.9.

Dyyni-elokuva tapahtuu universumissa. Timothée Chalamet (vas.) on Paul Atreides. Kuva: AOP

Dyynistä otetaan mittaa

Blade Runner on yksi tieteiselokuvan klassikoista, ja vaati aikamoista uskallusta tehdä sille jatko-osa. Kanadanranskalainen Denis Villeneuve kuitenkin ohjasi sen. Visuaalisesti kunnianhimoinen Blade Runner 2049 tuli ensi-iltaan neljä vuotta sitten, ja elokuvan piskuisessa sivuroolissa vilahti myös Krista Kosonen.

Villeneuven uusi elokuva Dyyni on yksi syksyn odotetuimmista elokuvista. Se perustuu yhdysvaltalaisen Frank Herbertin samannimiseen, 1960-luvulla julkaistuun tieteisromaaniin. Twin Peaks -tv-sarjan ohjannut David Lynch teki Dyynistä jo kertaalleen elokuvan, mutta siitä tuli floppi, eikä Lynch ole halunnut palata siihen enää koskaan haastatteluissa.

Villeneuvella on siis peltoa kynnettävänä.

Dyynissä taistellaan raaka-aineesta, jota kaikki himoavat. Tarina kerrotaan Paul Atreides -nimisen nuoren miehen kautta, joka matkustaa universumin vaarallisimmalle planeetalle pelastaakseen kansansa. Atreidesin roolin tekee nuori, ranskalais-yhdysvaltalainen näyttelijä Timothée Chalamet, ja pöly lentää aavikolla. Ensi-ilta 17.9.

Petri Poikolainen sairastaa MS-tautia. Kuva: Niina Virtanen

Oodi ystävälle

Nimen perusteella Teemu Nikin uutta elokuvaa voisi luulla dokumenttielokuvaksi. Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on kuitenkin pitkä fiktiivinen elokuva, jonka pääosassa on näyttelijä Petri Poikolainen. Poikolainen joutui lopettamaan uransa kymmenisen vuotta sitten MS-taudin takia. Hän on tätä nykyä sokea ja liikuntakyvytön.

Nikin elokuva on siis ladattu täyteen tunteita, sillä sekä Nikki että Poikolainen ovat vanhoja ystäviä. Nikki kirjoitti elokuvan nimenomaan Poikolaiselle.

Poikolainen esittää elokuvassa sokeaa ja liikuntakyvytöntä, kotinsa vankina elävää miestä. Hän päättää lähteä rakkaansa luo, ja matka on kuljettava yksin. Perille päästäkseen hänen on luotettava ulkopuolisten apuun. Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on Nikin viides pitkä elokuva. Poikolainen tekee siinä elämänsä ensimmäisen elokuvapääroolin. Ensi-ilta 10.9.