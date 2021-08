Suomalaiset sotilas- ja terrorismiasiantuntijat: Varoitukset Isisin iskujen mahdollisuudesta Kabulin lentokentälle syytä ottaa vakavasti

Yhdysvallat on varoittanut Isisin mahdollisista iskuista Kabulin lentokentän ympäristössä. Alueelle on pakkautunut tuhansia evakuointilennoille pyrkiviä siviilejä. Suomalaisasiantuntijat arvioivat, että Isis saattaa hyvinkin pyrkiä iskemään.

Afganistanissa Kabulissa evakuointeihin on viikonlopun aikana tullut uusi vaara, kun äärijärjestö Isisin terrori-iskujen uhka Kabulin lentokentälle on noussut. Lentokentällä tai sen lähistöllä tuhannet siviilit ovat odottaneet pääsyä evakuointikoneisiin. Myös Suomi on evakuoimassa ihmisiä Afganistanista.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Ranskan tiedustelupalvelu olisi varoittanut, että Isisillä olisi jo toimintaa Kabulin lentokenttäalueella. Yhdysvaltain puolustushallinto Pentagon ei ole vahvistanut asiaa, mutta iskuista on silti varoitettu.

Yhdysvaltain lähetystö on kehottanut kansalaisiaan olemaan lähtemättä kentälle ilman suoria ohjeita Yhdysvaltain edustajilta. Yhdysvaltain lisäksi myös ainakin Saksa on ohjeistanut kansalaisiaan olemaan tulematta kentälle.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessorin Antti Parosen mukaan varoitus Isisin iskuista Kabulin lentokentälle on syytä ottaa vakavasti. Yhdysvaltain ja Ranskan tiedustelutiedot Isisin uhkasta perustuvat hänen mukaansa valideihin arvioihin.

– Eittämättä tässä varoituksessa on todenperäisyyttä. Isisillä on ainakin ihan varmasti pyrkimyksiä toimia hyvin merkittävää julkisuutta saavassa tilannekehityksessä. Heidänkin tahtotilansa on näyttää voimansa. Uhka on todellinen, Paronen arvioi.

Iskuyritys on täysin mahdollinen

Parosen mukaan uhkatason nousu Kabulin lentokentällä oli odotettavaa.

– Siitä syystä evakuointitoimet ovat aseellisten joukkojen suojaamaa. Myös meillä suomalaisillakin.

Parosen mukaan uhkaa on niin kauan kuin evakuointi on päällä ja niihin keskittyy merkittävää kansainvälistä huomiota.

– Pitäisin jopa ihan täysin mahdollisena, että joku ryhmittymä yrittäisi toimia evakuointitoimintaa vastaan. Ihan siitä syystä, että siitä saatu uutisarvo on niin suuri, että se löisi leimansa tälläisen ryhmän toiminnallisuuteen ja pahamaineisuuteen, joka on jihadistisen liikkeen parissa rekrytoiva voima.

Myös terrorismitutkija Juha Saarisen mukaan kohde voi houkutella iskuihin.

– On selvää, että väkipaljous Kabulin lentokentän ympärillä on todella houkutteleva kohde Isisin kaltaiselle toimijalle, Saarinen arvioi.

Saarinen kuitenkin pohtii sitä, kuinka todennäköinen ainakaan isompi, koordinoitu hyökkäys olisi. Isisin toimintakapasiteetista nimen omaan Kabulissa kun ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Terroristit voisivat yrittää iskeä kentän ulkopuolella odottavaan siviiliväkijoukkoon tai pyrkiä kentän sisäpuolelle, jossa on myös aseistettuja kansainvälisiä sotilasjoukkoja. Toisaalta he saattaisivat yrittää ampua myös nousevia ja laskeutuvia evakuointikoneita.

Koneet ovat tehneet jo konkreettisia varotoimia. Esimerkiksi Yhdysvaltain sotilaskoneet laskeutuvat kentälle jyrkästi ja nopeasti, taistelumalliin. Jotkin lentokoneet ovat laukoneet valoammuksia noustessaan kentällä, mahdollisten lämpöohjautuvien ohjusten hämäämiseksi.

Alla olevalla videolla näkyy Yhdysvaltain kone ampumassa valoammuksia.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Parosen mukaan koneisiin suuntaavaa iskua ei myöskään voida sulkea pois.

– Onhan alueella vuosikausia ollut raskaita konekivääreitä, ja on pitkään pelätty, onko jollain ilmatorjuntakalustoa. Konetta voidaan ampua ja yrittää ampua. Erityisesti lähtökiihdytykset ja laskuun tulot ovat lentokoneille arkoja paikkoja.

Saarinen huomauttaa lisäksi, että lentokentän lähellä on myös strategisesti todella merkittäviä muitakin kohteita.

– Jos niihin kohdistuu minkäänlaista toimintaa, se voi vaikuttaa strategiseen tilanteeseen hyvinkin epävakauttavasti. Tilanne on sellainen, että voidaan nähdä merkittäviä muutoksia hyvin nopeassa aikataulussa. Epävakaus on tällä hetkellä keskeinen tekijä. Tilanne on räjähdysherkkä.

Isis ja Taliban vihollisia

Isisillä on joitain satoja tai korkeintaan pari tuhatta taistelijaa Khorasanin maakunnassa Afganistanin-solussaan.

– He ovat tehneet hyvin näyttäviä iskuja ja pyrkineet nopeaan maineen saamiseen sekä erityisesti rekrytoimaan Talibanin riveistä taistelijoita, Paronen muistuttaa.

Terrorismitutkija Saarinen sanoo, että laajempi konteksti iskujen uhan taustalla on Isisin mahdollinen voimistuminen Talibanin valloitusten kaaoksen myötä.

– Tiedetään, että Taliban on ihan tietoisesti päättänyt vapauttaa useita satoja jihadistitaistelijoita vankiloista. Isisin taistelijoita ei ainakaan raporttien mukaan olisi siinä mukana, mutta ei voida mitenkään poissulkea sitä, etteikö Isisin taistelijoita olisi kaaoksen myötä paennut vankiloista, Saarinen kertoo.

Myös Parosen mukaan Talibanin valtaannousu ja Afganistanin kaoottinen tila on mahdollistanut myös Isisin vapaamman toiminnan.

Taliban voisi myös yrittää estää iskun

Toisaalta Taliban on pyrkinyt myös aktiivisesti kitkemään Isisin toimintaa. Pian Kabulin valloituksen jälkeen Talibanin kerrotaan ampuneen korkea-arvoisen Isis-johtajan. Viime vuodesta saakka Kabulin Pul-i-Charkhin vankilassa istunut Isisin entinen Etelä-Aasian toimintojen johtaja Abu Omar Khorasan ammuttiin tiettävästi aiemmin tällä viikolla.

Äärijärjestöt Taliban ja Isis ovat toistensa vihollisia, ja Taliban on aktiivisesti toiminut Isisiä vastaan. Parosen mukaan esimerkiksi 2018 Talibanilla oli Isisiä vastaan oleva kampanja, kun Khoirasanin maakunta alkoi saada merkittävämpää roolia.

– Vihollisuudet ovat kyllä päällänsä, kuten nyt nähtiin hyvin tuosta korkea-arvoisen Isisin johtajan surmasta, olettaen että uutiset pitävät paikkaansa.

Parosen mukaan nämä vihollisuudet aiheuttavat sen, että Taliban voi myös yrittää estää Isisin iskut.

– En epäile hetkeäkään, etteikö Taliban sellaista iskua yrittäisi estää, enkä epäile hetkeäkään, etteivätkö he yrittäisi repiä siitä niin suurta propagandavoittoa kuin mahdollista. Hehän myös takaavat – hyvin vahvoissa lainausmerkeissä – Kabulin kansainvälisen lentokentän turvallisuuden. Siltä osin kuin he eivät sinne itse hyökkää.

Kabulin lentokentän läheisyydessä on ollut viime päivinä täysi kaaos. Kuva: Wakil Kohsar / AFP

Silminnäkijätiedot Kabulin lentokentältä kertoivat sunnuntaina, että Taliban-liike on jo nyt tiukentanut järjestyksenpitoa kentällä ja ohjannut kentälle pyrkijiä jonoihin.

Toisaalta Saarinen kysyy, missä määrin Talibanilla on käytössään tiedustelutietoa Isisin aikeista.

– Jos he ajattelevat, että se on heidän etujensa mukaista estää hyökkäys, niin varmasti tulee käymään. Mutta hyvä kysymys tietysti on, missä määrin Talibanilla on kykyä saada tietoa esimerkiksi tiedustelun kautta tuollaisesta ja mikä on heidän kykynsä kerätä tietoa Isisin toiminnasta Afganistanissa ylipäätään.

Ja sitten toisaalta Taliban voisi katsoa iskun myös hyödyttävän sitä. Tilanteet voivat muuttua nopeasti.

– Taliban toimii ominen intressiensä mukaisesti. Ne ovat joissain tietyissä kysymyksissä täysin eri asia kuin mitä ne ovat evakuointeja yrittävillä kansainvälisen yhteisön jäsenillä. En näkisi, että Taliban on tässä tilanteessa hyväntekijä, vaan se toimii intressiensä mukaisesti, ja intressit saattavat muuttua tilanteen mukaan.

Isis todennäköisin iskijä

Apulaissotilasprofessori Paronen arvioi, että mahdollinen iskijä olisi juuri Isis tai jokin pienempi, omavaltainen ryhmittymä.

– Al-Qaidaa ei Taliban laske tekemään tälläisessa tilanteessa iskua tekemään. Mikäli al-Qaida ottaisi vastuun Kabulin kansainväliselle lentokentälle tehdystä iskusta, se olisi aikamoinen niitti al-Qaidan ja Talibanin välisiin suhteisiin.

Talibanin ja al-Qaidan pitkä liitto ei missään vaiheessa ole katkennut, sanoo Saarinen. Toisalta ainakin toistaiseksi Talibania hyödyttää se, että al-Qaida pysyy hiljaa.

– Varmasti intresseissä on pitää edelleen maassa olevia al-Qaida-militantteja maan alla piilossa, ettei heihin julkisesti kiinnitettäisi kovin suurta huomiota. Tässä vaiheessa, hyvin herkässä vaiheessa, ei ole minkäänlaista viitteitä siitä, että Taliban antaisi Afganistanista kehittyä uuden kansainvälisen terrorismin pesäpaikan, Paronen arvioi.

Parosen mukaan viite siitä olisi viesti – ei ainoastaan länsimaille vaan myös Venäjälle ja Kiinalle – siitä, että uuteen Afganistaniin ei voisi luottaa siihen, että uudet taistelijat eivät hakeutuisi Talibanin tai al-Qaidan pariin.