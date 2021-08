Ylistyssanoja ei säästellä, kun puhutaan Merenkurkun uudesta laivasta – maailman ympäristöystävällisimmäksi sanottu alus on viimein valmis

Sääennuste lupaa Merenkurkkuun tänään keskiviikkona tavanomaista loppukesän säätä: sadetta, pilvistä, reilu kymmenen astetta lämmintä.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg ei sääennusteesta hätkähdä.

Merenkurkun uuden Aurora Botnia -aluksen on määrä ajaa Vaasaan ihkaensimmäistä kertaa tänään puolen päivän aikaan ja Ståhlbergin mielestä kaikki säät ovat siksi hyviä. Onhan nyt se hetki, kun kauan odotettu laiva viimein saapuu satamaan.

– Sää tulee olemaan hyvä, millainen sitten onkin. Uskon, että [laivan myötä] on luvassa vaasalaisille, uumajalaisille ja koko seudulle aurinkoisia päiviä.

Viime päivät Aurora Botniaa on viimeistelty Vaasaan siirtymistä ja lauantain neitsytmatkaa varten. Ståhlbergin mukaan päivät ovat olleet hektisiä ja töitä riittää laivan edustuskuntoon saattamiseksi edelleen.

Myös aluksen tekniikkaa testataan – vielä Vaasassakin.

– Testaamista on siihen asti, kunnes lauantaiaamuna lähdetään matkaan. Systeemit käydään läpi moneen kertaan, että kaikki on turvallista.

Aurora Botnian neitsytmatka Vaasasta Uumajaan ja takaisin ajetaan lauantaina 28. elokuuta.

Merenkurkkuun suunniteltu

Aurora Botnia on ensimmäinen uusi alus Vaasan ja Uumajan välillä. Reitillä, jolla laivaliikennettä on ollut vuosikymmeniä – aina muualta sinne ostetuilla aluksilla.

Ståhlberg on tyytyväinen siitä, että uusi laiva on juuri tälle reitille suunniteltu.

Suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi Merenkurkun jääolosuhteet ja autokannet on suunniteltu reitillä liikkuvasta lastista olevan tiedon perusteella niin, että lastinkäsittely on joustavaa.

Ja siinä, missä joillain reiteillä sesonkeja ovat viikonloput ympäri vuoden, Merenkurkussa hiljainen kausi on aina talvella ja vilkas kesällä. Ståhlbergin kehaiseekin, että uuden aluksen toimintoja pystytään tarvittaessa sopeuttamaan pienempiin matkustajamääriin.

– Se tarkoittaa, että pystymme säästämään energiaa ja pienentämään tiloja. Laiva on suunniteltu niin, että miehistö- ja palvelutarpeet on tarkasti otettu huomioon.

Aurora Botnia saapuu Vaasan satamaan keskiviikkona ja neitsytmatkalleen Uumajaan se lähtee lauantaina 28. päivä. Kuva: Hans-Mikael Holmgren / Yle

Ympäristöystävällinen esikuva

Varustamoyhtiönsä mukaan Aurora Botnia on maailman ensimmäinen matkustaja-autolautta, joka täyttää Clean Design -luokkamerkin kriteerit.

Laivan pääkoneet toimivat ensisijaisesti vähäpäästöisellä nesteytetyllä maakaasulla. Tulevaisuudessa sen on tarkoitus hyödyntää polttoaineenaan myös biokaasua. Lisäksi Aurora Botnian liikenne satamiin voidaan hoitaa sähköllä.

Ståhlberg ei sanojaan säästele.

– Kyllä tämä on kiistatta maailman ympäristöystävällisin alus, kun tämä lähtee liikkeelle. Kyllä se on ihan fakta, Ståhlberg kehaisee.

Samoin vakuuttaa Kvarken Link Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Ympäristöystävällisyys on tosiasia, ja se juuri on se, mikä aluksessa on herättänyt ja herättää kiinnostusta ympäri maailman.

Häyry uskoo, että tätä laivaa tullaan katsomaan kauempaankin, kun haetaan ratkaisuja ympäristö- ja ilmastoystävälliseen liikennöintiin. Aurora Botniasta tulee alan "lippulaiva", hän sanoo.

– Ollaan jo nyt huomattu, että Aurora Botnia on herättynyt alalla kansainvälisesti erittäin paljon huomiota. Luulen, että tämä tulee aiheuttamaan vientiä, jos miettii meriteknologiaa ja laivanrakennusta Suomesta ulkomaille.

Häyryn mukaan kiinnostusta herättää erityisesti ympäristöystävällisyyden, taloudellisuuden ja tehokkuuden yhdistelmä.

– Jos mietitään, millaiset päästöt Wasa Expressiltä tuli vuonna 2015 ja mitä tulee nyt uudelta laivalta, meidän laskelmiemme mukaan yli 2/3 päästöistä pystytään leikkaamaan pois. Ja se on todella paljon.

Veronmaksajien omistama

Laivayhtiö Kvarken Link Oy on Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistama yhtiö eli ihan pohjimmiltaan uuden aluksen omistavat siis veronmaksajat.

– Sen takia on hyvin tärkeätä, että veronmaksajat ovat myös matkustajia ja tukevat tätä linjaa, Ståhlberg sanoo.

Laivahanke eli uuden liikenneinfran rakentaminen Pohjanmaan ja Västerbottenin välille on sujunut Tomas Häyryn mukaan erinomaisen hyvin.

– Meillä on kokoajan ollut yhteinen tavoite ja yhteinen näkemys, Häyry kehaisee.

Häyry toteaa, että laivan kustannusten tai ylläpidon lankeaminen veronmaksajien kontolle on hyvin epätodennäköistä.

Alus on pysynyt budjetissa ja tavanomaisesta infrahankkeesta, kuten tierakentamisesta, poiketen laivainvestointiin liittyy hankkeen suorien ja epäsuorien vaikutusten lisäksi myös odotus siitä, että se maksaa itsensä takaisin muun muassa erilaisina maksuina.

Verotulot, satamamaksut ja muun muassa laivahankkeen myötä syntyneet työpaikat ovat niitä asioita, joista omistaja hyötyy, Häyry muistuttaa.

– Olemme tekemässä sosioekonomista arviointia hankkeesta. Mietimme, mitkä ovat julkiset panostukset ja mitkä hyödyt ja tulot, jotka se on tuonut yhteiskunnalle. Veikkaan, että tulemme jäämään selkeästi plussalle.

Stählberg kertoo luottavansa siihen, että kunhan pandemia hellittää otteensa, laivayhtiöllä on mahdollisuus palata sitä edeltäneisiin kannattaviin aikoihin.

– Meillä oli monta hyvää vuotta ennen kuin korona tuli ja olen vakuuttunut, että kun se on ohi, pääsemme taas johonkin normaalitasoon.

– Ainahan voi maalata uhkakuvia, mutta kaikkemme teemme. Täytyy myös muistaa että laiva on rakennettu edullisesti ja rahoitus on ollut edullista. Jos ei tällä saa kannattavuutta, niin ei sitten millään.

