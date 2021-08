Talibanin valtaannousu voi lisätä terrorismia – Supon mukaan jihadistijärjestöille tuli merkittävä propagandavoitto Afganistanin tapahtumista

Talibanin valtaannousu Afganistanissa ja ihmisten pyrkiminen pois maasta nostaa terrori-iskujen mahdollisuutta.

Esimerkiksi Yhdysvallat on varautunut Isis-terroristijärjestön mahdollisiin iskuihin Kabulin lentokentän alueella. CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvallat on neuvonut kansalaisiaan välttämään Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokenttää.

Suojelupoliisin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Saana Nilsson arvioi, että terroristiset järjestöt voivat pyrkiä hyödyntämään Afganistanin epäselvää tilannetta.

– Aina tällainen kaoottinen tilanne konfliktialueella avaa kaikille terroristijärjestöille parempia toimintamahdollisuuksia, ja ne pyrkivät käyttämään tällaisia tilaisuuksia hyväkseen. Tässä on aika iso julkisuusarvo, jota he myös pyrkisivät saamaan, Nilsson sanoo.

Helsingin yliopiston jihadismitutkijan Juha Saarisen mukaan huolta on herättänyt erityisesti Isis-järjestö, joka on sekä Talibanin että Yhdysvaltain vihollinen ja näin ollen voisi pyrkiä hyödyntämään tilannetta.

Saarisen mukaan on kuitenkin epäselvää, onko Isisillä kykyä toteuttaa tällaista iskua Kabulin alueella.

Radikaali islamismi voi nostaa päätään Afganistanin tapahtumien myötä

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak uskoo, että Afganistanin päätyminen Talibanin haltuun voi nostattaa radikaalin islamismin kansainvälistä kannatusta.

– On mahdollista, että tätä käytetään propagandaan. Olemme jo nähneet tätä netissä, missä viitataan siihen, että maailmanlaajuinen jihadistiliike ja sen voitto on mahdollista, Salonius-Pasternak sanoo.

Myös Supon Saana Nilssonin arvioi, että Afganistanin siirtyminen Talibanin hallintaan on merkittävä propagandavoitto radikaali-islamistisille toimijoille.

Asiantuntijoiden mukaan Kabulin kansainvälisen lentokentän kaoottinen tilanne tekee alueesta alttiin terrori-iskuille. Mies suree tiistaina 17. elokuuta lentokentän kaaoksessa loukkaantuneita ihmisiä. Kuva: Marcus Yam / Getty Images

Nilssonin mukaan Talibanin valtaannousu Afganistanissa voi inspiroida radikaalia ideologiaa kannattavia toimijoita, ja se merkitsee Afganistanin säilymistä merkittävänä terrorismin tukialueena. Talibanilla on ollut jo pitkään tiivis yhteys jihadistisen terroristijärjestön Al-Qaidan kanssa.

– Alueellisten radikaali-islamististen emiraattien luominen on linjassa al-Qaidan globaalien tavoitteiden kanssa, Nilsson sanoo.

Talibanin myötämielisyydestä jihadistijärjestöjä kohtaan kertoo se, että Taliban on vapauttanut jopa useita satoja jihadistitaistelijoita, Juha Saarinen toteaa. Lisäksi hänen mukaansa on epäselvää, millaiset keinot Talibanilla on rajoittaa jihadistista toimintaa Afganistanin alueella.

Al-Qaidan ja Isisin valtakamppailu voi olla arvaamaton – Supon mukaan ei välitöntä uhkaa Suomelle

Saarinen arvioi, että keskeistä kansainvälisen terroriuhan kannalta on al-Qaidan ja Isisin välinen valtakamppailu jihadistiliikkeen johtajuudesta.

– Isis on viime vuosina menettänyt fyysisen kalifaattinsa ja al-Qaida on asettanut oman arvovaltansa tämä Afganistanin valtioprojektin alaisuuteen. Tämän seurauksena voidaan nähdä, että al-Qaidan merkitys globaalissa liikehdinnässä alkaa nousta.

Viime vuonna Supo arvioi kansallisen turvallisuuden katsauksessaan terrorismin uhkatason kohonneeksi Suomessa. Nilssonin mukaan lähi-idän muuttunut tilanne ei kuitenkaan vielä aiheuta tarpeita arvioinnin päivittämiselle.

– Tällä hetkellä arvioimme, ettei Afganistanin tilanteella ei ole välittömiä vaikutuksia Suomen turvallisuustilanteeseen tai terroriuhkaan.

Juttua muokattu klo 12:17: Lisätty puuttunut ei-sana viimeiseen väliotsikkoon.

Lue myös:

Suomalaiset sotilas- ja terrorismiasiantuntijat: Varoitukset Isisin iskujen mahdollisuudesta Kabulin lentokentälle syytä ottaa vakavasti

Taliban suojaa terroristijärjestö al-Qaidaa, ja asiantuntijan mukaan sillä on seurauksia länsimaiden turvallisuudelle – "Prosessi on lähtenyt nyt käyntiin"