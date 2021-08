Päiväkotien pihat jäävät usein pieniksi kaupunkien ahtailla tonteilla – Kuopiossa uuden päiväkodin piha on poikkeuksellisen pieni

Päiväkotien pihat ovat usein kaupunkialueilla pieniä, koska tontit ovat ahtaita rakentaa. Kaikkialla ei ole edes käytössä omaa piha-aluetta.

Pihan koko on noussut puheenaiheeksi myös elokuussa avatussa Kuopion kaupungin ylläpitämässä päiväkodissa, jossa on kahdeksan ryhmää ja lapsia on mahdollista ottaa hoitoon lähes 160. Ison päiväkodin piha on kuitenkin vain 660 neliömetriä.

– Pikkusen ehkä arveluttaa se, miten mahtuvat, kun kaikki ovat paikalla, perheenisä Mikko Niiranen sanoo.

Kuopiolainen Niiranen on seurannut päiväkodin touhuja kahden viikon ajan totuttaessaan perheen pienintä uuteen arkeen. Leikit kyllä sujuivat, mutta tuossa vaiheessa kaikki lapset eivät olleet vielä paikalla.

Tapasimme Niirasen perheen illalla, kun päiväkoti oli jo kiinni. Kuvassa 1,5-vuotias Linnea ja Mikko Niiranen. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Pieni piha on herättänyt kysymyksiä myös muissa kuin Niirasissa.

– Vanhemmat ovat tiedustelleet, millä tavalla toimimme päiväkodissa ottaen huomioon pihan koon, päiväkodinjohtaja Kirsi Holopainen kertoo.

Käytännössä tilanne on ratkaistu niin, että kaikkien päiväkotiryhmien ulkoilut porrastetaan. Niiraset epäilevät, että porrastaminen lyhentää lasten ulkoiluaikaa, koska ryhmiä on niin paljon. Laura Niiranen miettii jo kura- ja toppavaatekelejä.

– Varsinkin pienillä siirtymisiin menee paljon aikaa.

Laura Niiranen toivoo pihalle aidattua lisätilaa. Edessä 3-vuotias Jasmin. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Lisätilaa lapsille on järjestetty viereisestä puistosta. Kaupunki on vuokrannut alueen, jolle asennettiin isompien lasten leikkivälineitä. Tilapalvelujen asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen kertoo koko puiston toimivan tarvittaessa leikkialueena.

– Esimerkiksi palloleikeille, hippasille ja muulle liikunnalliselle toiminnalle on varsin mukavasti tilaa, Hiltunen kuvaa.

Laura Niiranen näkee aitaamattoman alueen riskinä.

– Isommat voivat lähteä haahuilemaan ympäriinsä lähikortteleihin, hän sanoo.

Niirasen perhe toivoo, että kaupunki rakentaisi aidan myös vuokratun palan ympärille ja alue yhdistettäisiin osaksi päiväkodin pihaa.

– Nyt sinne pääsee leikkimään aina pieni ryhmä kerrallaan yhden hoitajan valvonnassa. Kaikki eivät pääse siinä vapaasti touhuamaan, Mikko Niiranen kertoo.

Lisätilaa hyödynnetään aina tilanteen mukaan. Ulkoilukäytännöt vaihtelevat viikoittain ja ryhmittäin päiväkodista kerrotaan. Kuva: Marianne Mattila / Yle

– Sitä milloin ryhmä ulkoilee puiston puolella ei olla lyöty lukkoon, koska päivät suunnitellaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden mukaan, päiväkodinjohtaja Holopainen kertoo.

Kehittyvä lapsi tarvitsee tilaa temmeltää

Pihan koko vaikuttaa selvästi lapsen mahdollisuuksiin oppia motorisia taitoja. Tätä on selvittänyt Jyväskylän yliopiston dosentti Arja Sääkslahti.

Viimeisin tutkimustulos on viime vuodelta. Lähtökohta oli, että lapset viettävät ison osan päivästään varhaiskasvatuksessa.

Hyvät leikkivälineet eivät korvaa tilaa. Monipuoliset taidot liikkua syntyvät juoksemalla, hyppimällä ja muun muassa pallopeleissä.

– Esimerkiksi kiipeilyteline kehittää kyllä kehon oikean ja vasemman puolen rytmikästä liikuttamista, mutta se ei suoraan vaikuta esimerkiksi taitoon juosta tai hyppiä, Sääkslahti kertoo.

Männistön päiväkoti avattiin elokuun alussa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Päiväkodin pihan koko näkyy myös kotona. Mitä enemmän lapsella on tilaa käytössä vauhdikkaisiin leikkeihin, sitä taitavampi ja aktiivisempi liikkuja hän on myös muulloin.

– Lapsi haluaa lisähaasteita esimerkiksi aloittamalla liikunnallisen harrastuksen tai innostuu kasaamaan kotona joukkoja pihapeleihin, Sääkslahti kuvaa.

Sen sijaan ahtaalla pihalla lapsi joutuu kontrolloimaan jatkuvasti itseään eikä voi päästää valloilleen kaikkea energiaansa.

– He tarvitsevat kehityksellisestikin tällaisen päivittäisen energian irtipäästön

Tilanpuute turhauttaa isompia lapsia

Pienellä pihalla energianpurkaukset saattavat saada aikaan törmäyksiä varsinkin silloin, kun tilan jakavat myös pienemmät lapset.

– Tällöin ei pystytä esimerkiksi pelaamaan jalkapalloa tai muuta vastaavaa ja tekemisen rajaaminen turhauttaa isompia, kommentoi Suomen lastenhoitoalan liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari.

Eri-ikäisten kanssa tapahtuu myös useammin yhteentörmäyksiä.

– Tapahtuu leikkien rikkomista ja riitoja. Ylipäänsä joudutaan enemmän kieltämään ja varoittelemaan.

Pienen pihan hyvä puoli on, että pelkästään pienten lasten tekemisten seuraaminen on siellä helpompaa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Pihaa ei pitäisi myöskään ympätä täyteen välineitä, vaan mielikuvitukselle ja vapaalle touhuamiselle pitää jäädä tilaa.

– Toiveena onkin, ettei aina tarvitse lähteä pihan ulkopuolelle näitä tekemään.

Jokaiselle lapselle tulisi varata 20 neliötä

Päiväkotilapset leikkivät ja liikkuvat hyvin erilaisissa olosuhteissa ympäri Suomen. Päiväkoti saattaa toimia esimerkiksi kerrostalon alakerrassa, jolloin koko talon leikkipiha on sen käytössä. Leikkipihoja on rakennettu myös katoille.

Rakennustieto Oy:n suositus on, että tilaa olisi käytössä jokaiselle lapselle 20 neliömetriä. Kuopiolaisen Männistön päiväkodin aidattu leikkipiha on 660 neliömetriä. Vuokratun alueen koko on 273 neliömetriä.

Tuoreimman selvityksen (siirryt toiseen palveluun) pihoista on tehnyt Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes.

Vuonna 2019 tehtyyn kyselyyn vastasi 510 varhaiskasvatusyksikköä yhteensä 105 kunnasta. Näistä 19 yksiköllä ei ollut käytössä lainkaan omaa pihaa.

Piha-alueen kokoa arvioi 284 yksikköä ja keskimääräinen pihan koko oli noin 2 500 neliömetriä. Jos tämän kokoisen alueen ajattelee neliön muotoiseksi, sen yksi sivu on 50 metriä.

Kaikki ulkoilu ei tapahdu päiväkodin pihalla. Tavoitteena on retkeillä ja ulkoilla myös muualla. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Tietoja asiasta selvitetään harvakseltaan. Edellinen laajempi selvitys (siirryt toiseen palveluun)on vuodelta 2009.

Päiväkotien pihojen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaavat varhaiskasvatuslaki ja kuluttajaturvallisuuslaki. Sen lisäksi ulkotilojen suunnittelussa huomioidaan Rakennustieto Oy:n ohjekortteja.

Ulkotilojen suunnittelun tavoitteet: Ympäristö mahdollistaa säännöllisen luontokosketuksen, mikä edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia

Ympäristö kannustaa monipuoliseen liikkumiseen. Kaiken ikäisillä ja taitoisilla on mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia liikkumisesta

Ulkotila tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen olemalla moniaistinen sekä toimintaan ja vuorovaikutukseen kutsuva. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa

Myös Opetushallitus toteaa päiväkotien osalta: Erityisesti päiväkodeissa ulkotilan merkitys on suuri, koska ulkona vietetään merkittävä osa varhaiskasvatusajasta.

Millainen on hyvä päiväkodin leikkipiha? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoiltaan 25.8. 2021 klo 23.00 saakka.

