Helsingin kaupunki järjestää ihmiskokeen: 120 hengen kutsuvierastilaisuuden, jonne pääsee vain koronapassilla

Helsingin kaupunki järjestää tänä iltana kutsuvierastilaisuuden, jossa kokeillaan koronapassia. Kaikkien tilaisuuteen tulevien pitää näyttää ovella Omakannasta saatavaa EU:n koronatodistusta tai siihen liittyvää QR-koodia.

– Kokeilemme, miten tilaisuuteen tuleminen koronapassia näyttämällä toimii, kertoo kaupungin koronapassikoordinaattori Jani Moliis.

Koronapassilla tarkoitetaan todistusta, joka kertoo, onko passin omistaja rokotettu, onko hän sairastanut hiljattain koronan tai onko hänellä tuore negatiivinen testitulos.

Helsingin kaupungin tilaisuudessa vieraat noudattavat voimassa olevia koronarajoituksia. Tarkoitus ei siis ole testata, voisiko koronapassin avulla lieventää muita rajoituksia.

– Tässä tilaisuudessa koronapassista on lisävaivaa kutsutuille. Uskon, että kutsun hyväksyneet haluavat olla tukemassa koronapassin nopeaa käyttöönottoa, sanoo Moliis.

Tilaisuuteen on kutsuttu 120 henkeä kaupungin virkahenkilöstöstä sekä tapahtuma- ja ravintola-alalta.

Helsinki haluaa tukea valtionhallintoa koronapassin pikaisen käyttöönoton edistämiseksi. Tavoitteena on saada koronapassi käyttöön muun muassa kulttuuri-, tapahtuma- ja ravintolapalveluissa. Helsingin oma koronapassikoordinaattori Jani Moliis pohtii muun muassa näitä ratkaisuja. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Voisiko koronapassi vapauttaa rajoituksista?

Tamperelaisella musiikkiklubilla koronatodistuksen QR-koodin toimivuutta testattiin jo viime viikolla.

Käytännössä jokaisella suomalaisella on tällainen todistus Omakannassa (siirryt toiseen palveluun). Siellä on EU:n koronatodistus, joka on alun perin laadittu helpottamaan matkustamista.

Ministeriöt pohtivat nyt, olisiko Omakannasta saatavaa koronatodistusta mahdollista ottaa käyttöön kansallisena koronapassina, joka oikeuttaisi pääsyn esimerkiksi kulttuuri- tai yleisötapahtumiin ilman rajoituksia.

Helsingin koronapassikoordinaattori Moliis sanoo, että jos rokotekattavuus saadaan riittävän korkealle, koronapassia ei välttämättä tarvita. Sen käyttöönottoa kannattaa kuitenkin valmistella, koska ei ole selvää, kuinka tehokas nykyinen rokote on mahdollisia uusia virusvariantteja vastaan.

– Siinä tilanteessa on hyvä, että meillä on työkalupakissa koronapassi, jotta ei enää tarvitsisi palata niin jyrkkiin rajoitustoimenpiteisiin kuin aiemmin.

Koronapassikoordinaattori Jani Moliisin mukaan Helsingin kaupungin tapahtumissa on tarkoitus kokeilla lähiaikoina myös pikatestien ottamista.

– Ollaan tässä pohdittu, että se olisi vastaavan pilotin arvoinen kokeilu, Jani Moliis sanoo.

Näin pikatestejä kokeiltiin Saksassa:

