Poliisi haluaa turvata epäillyn rikospaikan: Oriveden kultakaivos ja sen syövereistä paljastunut kaatopaikka pysyy suljettuna

Kuva Oriveden kultakaivoksesta on otettu vuonna 2018. Kuva: Yle

Dragon Mining Oy:n Oriveden kaivoksesta löytyi syksyllä 2018 laiton kaatopaikka. Kaivostunnelissa on ollut ensimmäisten kuvausten mukaan öljytynnyreitä, räjähdelaatikoita, muovia ja metallia.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi maanantaina poliisille lisäaikaa tutkia Oriveden kaivoksen sisältä löytynyttä salaista kaatopaikkaa.

Dragon Miningin tyhjennysprosessi ja sen kustannusvastuu on käsiteltävänä hallinto-oikeudessa, mikä poliisin mukaan viivästyttää tutkintaa.

Esitutkinta on yhä kesken, minkä takia käräjäoikeus pidensi maanantaina kaivoksen eristysaikaa. Dragon Mining ei harjoita enää kaivostoimintaa Oriveden kaivoskuiluissa. Ne on eristetty rikospaikan turvaamiseksi, kunnes selviää, mitä kaivokseen säilötyille jätteille on tarkoitus tehdä.

Poliisi haluaa varmistaa, että kun louhosta aletaan tyhjentää, poliisi on paikalla.

Kaivosta ei ehkä saada koskaan täysin puhtaaksi, on aiemmin arvioitu. 85 metrin syvyydessä kaivos on osin täyttynyt liejusta ja vedestä. Puhdistaminen on yhtiön mukaan vaarallista.

Jätteiden laittaminen on aloitettu Ely-keskuksen mukaan jo 1990-luvulla. Jätteiden laiton varastointi kaivostunneliin on poliisin arvion mukaan alkanut jo kaivoksen edellisen omistajan, Outokumpu Oy:n aikana.

Outokumpu Oy toimi Orivedellä vuoteen 2003 saakka. Australialaisomistuksessa oleva Dragon Mining aloitti kullan louhinnan Oriveden kaivoksella vuonna 2007.

Poliisin mukaan kaivoksen nykyinen johto on lopettanut väärän käytännön vuonna 2016.

