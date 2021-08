Äkkiä ilma viileni ja tuli syksy – vai tuliko? On 4 tapaa määritellä syksy

Monissa osissa Suomea sää tuntuu jo syksyiseltä: tuuli tuivertaa, kylmyys kalvaa ja sade vihmoo.

Tilastojen valossa tämän vuoden elokuu ei ole ollut tavanomaista kylmempi.

– Keskilämpötilojen osalta elokuu on ollut lähes tavanomainen. Idässä kuun keskilämpötila on ollut vajaan asteen verran tavanomaista lämpimämpi, etelässä puolestaan viileämpi, sanoo Ylen meteorologi Anniina Valtonen.

Meteorologiassa syksy määritellään termisesti. Terminen syksy alkaa virallisesti silloin, kun vuorokauden keskilämpötila +10 ja 0 asteen välillä. Termisesti mitattuna syksy ei ole vielä alkanut.

– Jotkut määrittelevät syksyn kalenterin kuukausien mukaan, jotkut kuun kiertojen mukaan, jotkut luonnon värityksen mukaan. Meteorologiassa syksy määritellään termisen määritelmän eli vuorokauden keskilämpötilan mukaan, jotta tilastot olisivat vertailukelpoisia, Valtonen kertoo.

Viime vuonna terminen syksy alkoi eteläisessä ja keskisessä Suomessa vasta lokakuun alussa, mutta Lapissa jo elokuun lopussa. Vuonna 2019 terminen syksy alkoi koko Suomessa syyskuun puolessavälissä.

Muita syksyn merkkejä on havaittavissa, vaikka lämpötila ei huitelekaan syyslukemissa. Lehdet vaihtavat väriään ja tippuvat puista.

Toisilla syksy alkaa silloin, kun pääsee metsään keräämään sieniä. Kuva: Elli Sormunen / Yle

"Syksyn värit ovat ihanat ja ilma tuoksuu omenoilta"

Valon määrän väheneminen ja lämpötilan lasku voivat synkentää mielialaa, mutta syksy tuo myös mukanaan iloisia asioita. Mynämäkeläiset Elina ja Reijo Niemi ovat lomareissulla Itä-Suomessa. Lappeenrannassa tavattu pariskunta nauttii syksyn tulosta.

– Syksy on niin kaunista aikaa! Syksyn värit ovat ihanat ja ilma tuoksuu omenoilta, Elina Niemi ylistää.

Pariskunnan syyshommiin kuuluvat mökin pistäminen talviteloille ja sadonkorjuutyöt.

– Tulee käytyä sienessä ja marjassa. Meillä on pieni kasvimaa, että tulee laiteltua kurkkuja purkkiin ja marjat säilöön.

Elina ja Reijo Niemi ovat lähteneet Mynämäeltä lomareissulle Itä-Suomeen. Lappeenrantaan pysähdyttiin syömään vetyjä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

"Villasukat jalassa ja monta kerrosta vaatetta päällä"

Vetykioskin yrittäjä Anne Tynkkynen häärii tiskin takana Lappeenrannassa. Elokuun viileät sadesäät ovat pienentäneet vetykioskin asiakasvirtaa. Tynkkysen mielestä voidaan puhua jo syksystä, vaikka elokuu onkin.

– Näillä ilmoilla puhun kyllä jo syksystä. Toivottavasti vielä tulee lämmintä, Tynkkynen toivoo.

Tynkkynen nauttii syksyn kuulaista päivistä, koska silloin mukavampi ulkoilla ja olla töissä. Lisäksi hän tykkää syksyisin kokeilla uusia ruokareseptejä ja poltella kynttilöitä.

– Syksyhän on tosi ihanaa aikaa. Silloin tekee mieli alkaa harrastaa ja kokeilla kaikkea uutta. Ja syksyllä tulee sellainen kotivaihe päälle ja on enemmän perhekeskeistä aikaa.

Vaikka syksy Tynkkysestä ihanaa aikaa onkin, silti hän tykkää enemmän kesästä.

– Nykyään olen vilukissa, että nautin lämmöstä. Nyt jo tuntuu, että on ihan liian kylmä. Minulla on jo villasukat jalassa ja monta kerrosta vaatetta päällä.

Tynkkysen tavoin moni on kaivanut jo villasukat esiin. Silti Ylen meteorologin Anniina Valtosen mukaan tämän vuoden elokuun lämpötilat eivät poikkea aikaisempien vuosien lämpötiloista.

– Päivän ylimmät lämpötilat eivät ole jääneet paljoa tavanomaisesta. Nyt siis taitaa tuntua todella syksyiseltä ja kylmältä lämpimän kesän vuoksi, Valtonen sanoo.

Vetykioskin yrittäjä Anne Tynkkynen on vilukissa, joka silti nauttii kuulaista syyspäivistä. Hän intoutuu syksyisin kokeilemaan uusia ruokareseptejä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Laura Neuvonen on tullut ruokatunnilla piipahtamaan Lappeenrannan kauppatorilla. Hän tuli ostamaan vadelmia, mutta niitä ei torilla enää ollutkaan. Niinpä mukaan lähti mustikoita.

– On se vähän järkytys, että syksy tuli näin nopeasti ja elokuu on näin kylmä. Tuntuu siltä kuin kuukausi puuttuisi välistä ja oltaisiin hypätty suoraan syyskuun loppuun. Varmaan pakko sanoa, että nyt on syksy. Kesä on ohi, sanoo Neuvonen.

Hänen mielestään syksyssä on parasta, kun arki ja harrastukset alkavat. Myös se on mukavaa, että kiireisen kesän jälkeen on lupa vain olla.

– Se on parasta, kun kesän jälkeen alkaa arki ja rauhoittumisen aika. Syksyllä voi olla sisällä ja kääriytyä luvan kanssa omaan kotiin, Neuvonen toteaa.