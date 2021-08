Käsidesin tuotanto on vähentynyt korona-ajan huippupiikistä – kuluttajille desinfiointiaineet menevät yhä kaupaksi

Käsidesin kysyntä on hiipunut tämän vuoden aikana. Koronan iskiessä Suomeen käsidesin kysyntä nousi moninkertaiseksi normaalista. Eri valmistajat nostivat tuotantomääriään, mutta nyt tilanne on tasaantunut. Kaupoissa on käsidesiä laajat valikoimat.

Kuopion Prisman johtaja Kirsi Jeskanen sanoo kuluttajien ostavan etenkin huokeamman hintaluokan käsidesiä. Kuva: Antti Karhunen / Yle