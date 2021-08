Eheytyshoitojen kriminalisointia ajava kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn

Eheytyshoitojen kriminalisointia vaativa kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun) siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt siirtymiseen tarvittavat 50 000 ääntä.

Aloitteen tarkoitus on kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin sanottuun eheyttämiseen tähdätyt hoidot, joilla pyritään muuttamaan hoidettavan henkilö cissukupuoliseksi heteroseksuaaliksi. Cissukupuolisella ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka identifioituu hänelle syntymässään määriteltyyn sukupuoleen.

Aloitteen alullepanija ja vastuuhenkilö Perttu Jussila on lopputulokseen tyytyväinen. Hän kokosi kesän alussa aloitteen vastuuhenkilöt kasaan.

– On mieletöntä, ettei eheytyshoitoja ole vielä kielletty. Hallitusohjelmaanhan on kirjattu vaihtoehtohoitojen säätelystä. Hallituskautta on nyt pari vuotta mennyt, eikä mitään ole oikein tapahtunut. EU on linjauksessaan tuominnut eheytyshoidot ja Maltalla eheytyshoidot on kielletty jo 2016. Tulin vain siihen tulokseen, ettei tämä asia taida edetä ilman kansalaisaloitetta, Jussila luettelee.

Vaikka Jussila on iloinen aloitteen siirtymisestä eduskunnan käsittelyyn, kertoo hän iloon sekoittuvan myös surua.

– Pidän sitä surullisena, että me puhumme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Joka ikinen kerta on vaadittu vain kansalaisaloite. Ensin oli Tahdon, sitten on ollut Oikeus olla ja nyt tämä. Nämä ovat tavallaan melko helppoja asioita edistää myös muita kautta, Jussila sanoo.

Eheytyshoitojen tulevaisuutta pohditaan muissakin maissa

Kansalaisaloitteessa vaaditaan sekä lapsille että täysi-ikäisille tarjottavien ja annettavien eheytyshoitojen kieltämistä.

Vaikka täysi-ikäisen ihmisen omia valintoja eheytyshoitojen suhteen voikin olla vaikea rajoittaa lainsäädännöllisesti, ei sen tule Jussilan mukaan estää lain laatimista.

– Tuskin se on maailman helpoin oikeudellinen kysymys, mutta ei se ole mahdotonkaan. Ihmisoikeudet ovat todella mustavalkoinen asia. Emme voi mennä sen taakse, että jokin on vaikeaa. Lisäksi meillä on esimerkkejä maailmalta siitä, että se on mahdollista, esimerkiksi Maltalla. On kädetöntä sanoa, ettemme voi tehdä tätä, mutta Malta pystyy siihen, Jussila sanoo.

Tällä hetkellä eheytyshoidot kriminalisoivia lainsäädäntöhankkeita on käynnissä Saksassa, Kanadassa ja osassa Yhdysvaltojen osavaltioita.

Aloitteen muita vastuuhenkilöitä ovat vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra, LHBTIQA+ -verkkomedia Kehrääjän päätoimittaja Julia Peltonen, Seta ry:n varapuheenjohtaja Pekka Rantala sekä Trans ry:n hallituksessa toimiva Anna Harjuvaara.

