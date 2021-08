Pakolaisuus Afganistanista on kysymysmerkki – naapurimaat Pakistan ja Iran ovat kovimmassa paineessa

Afganistanilaiset ylittivät Pakistanin rajaa 23. elokuuta. Pakistanissa on jopa 1,5 miljoonaa afganistanilaista pakolaista.

Uutta pakolaisaaltoa pelkäävä Eurooppa sysää vastuuta afganistanilaisista naapurimaille. Talibanien valtaa pakenevien tie on kuitenkin nyt tukossa, kun ääriliike on sulkenut raja-asemat ja useimmat lentokentät.

Kabulin lentokentällä nähty kaaos on saanut ulkomaailman kysymään, onko Eurooppaan odotettavissa uusi pakolaisten vyöry. Tähän on toistaiseksi mahdoton vastata.

Se tiedetään, että maassa asuun noin 37 miljoonaa ihmistä ja monet heistä pelkäävät maassa valtaan nousutta Taliban-liikettä.

Taliban näyttää nyt pyrkivän siihen, että mahdollisimman harva pääsisi lähtemään maasta. BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan uudet vallanpitäjät valvovat kaikkia rajanylityspaikkoja sekä maakuntien lentokenttiä.

Taliban-taistelijoiden tiesuluilla ympäröimä Kabulin lentokenttä, jota yhdysvaltalaiset joukot pitävät kovin ottein hallussaan, on nyt – ainakin vielä toistaiseksi – epätoivoisten pakenijoiden ainoa ulospääsy maasta. Sekin uhkaa sulkeutua elokuun lopussa.

Kabulin kentän kautta evakuoitavien määrä on kuitenkin vain murto-osa pakolaisvirrasta, joka on suuntautunut Afganistanin naapurimaihin.

Pakistan ja Iran ovat majoittaneet valtaosan pakolaisista

Monikansallisessa Afganistanissa yhteydet yli rajojen ovat perinteisesti olleet luonteva osa elämää. Rauhallisempina aikoina kyse on ollut kaupasta – sekä laillisesta että laittomasta – ja yhteydenpidosta sukulaisiin.

Rajan takaa on usein etsitty myös turvaa sodilta sodilta ja väkivallalta.

Nyt on ulos yrittävien käytettävä vaarallisia kiellettyjä reittejä ja salakuljettajien apua. Tämä ei ole omiaan lisäämään pakolaisten määrää.

Afganistanilaisia iranilaisella pakolaisleirillä. Iranissa on UNHCR:n mukaan 780 000 afganistanilaista pakolaista. Kuva: Mohammad Javadzadeh / AOP

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n vuoden 2020 tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Pakistanissa elää 1 450 000 rekistetöityä afganistanilaista pakolaista. Iraniin on päätynyt 780 000 afganistanilaista.

Luvut saattavat olla vielä huomattavasti korkeammat, sillä pakolaisjärjestöjen laskenta ei ole ulottunut kaikkiin näissä maissa eläviin Afganistanista paenneisiin ihmisiin.

Yhteydet yli rajojen ovaty tiiviit. Kummassakin maassa asuu aiemmin pataaneina tunnettuja pashtuja, jotka muodostavat yhden Afganistanin suurimmista kansoista.

Nyt Pakistan tai Iran eivät enää halua ottaa vastaan pakolaisia täysille leireille, raportoi Ylen Pakistanin-toimittaja Maija Liuhto A-studion lähetyksessä maanantaina. Maat valittavat, että ulkomaiden lupaukset tuesta pakolaisleirien ylläpitämiseksi ovat toteutuneet vain osittain.

Afganistanista pakenevien tiet ovat tukossa

Tämänhetkisen tiedon mukaan Afganistanista pois yrittävien tie on pystyssä joka suunnassa.

Yhdysvaltain ilmasilta Kabulista on kuljettanut uutistoimisto AFP:n mukaan nyt jo 53 000 ihmistä. On kuitenkin epäselvää, kuinka suuri osa heistä on Afganistanin kansalaisia.

Nämä lennot eivät vielä tuo Eurooppaan samankaltaista pakolaisten aaltoa, mikä nähtiin vuonna 2015.

Evakuoitavia afganistanilaisia Saksan ilmavoimien lennolla Kabulista Uzbekistaniin. Kuva: Marc Tessensohn / AFP

Pakolaisaallon mahdollisuus huolestuttaa Euroopassa

Viime vuosikymmenen puolivälissä maanosan rajat ylittänyt syyrialaisten, irakilaisten ja afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden tulo täytti vastaanottokeskukset.

Vaikeasti hallittava tilanne natisutti Euroopan poliittisia rakenteita ja nosti raja-aitoja Euroopan reunoille.

Tämä kokemus on lisännyt varovaisuutta myös Afganistanin nykyisen kriisin yhteydessä.

Saksa ei ole vielä ilmoittanut, kuinka paljon maahan otetaan Taliban-hallintoa pakenevia. Liittokansleri Angela Merkel on sanonut BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun), että etusijalla on pakolaisten turvallisuuden takaaminen Afganistanin naapurimaassa.

Britannia ilmoittaa puolestaan keskittyvänsä auttamaan niitä uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen edustajia, jotka ovat nyt suurimmassa vaarassa.

Tulijoita poimitaan valikoiden

Aiemmin paljon afganistanilaisia vastaanottanut Itävalta on myös nyt sulkenut ovensa. Maassa on viitattu mahdollisuuteen palauttaa edelleen maahan niitä, joille ei ole myönnetty turvapaikkaa.

Afganistanilaiset pakolaiset saavat apua Punaiselta ristiltä Rammsteinin lentotukikohdassa Saksassa. Kuva: Edgar Grimaldo / AFP

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on hänkin tiukalla linjalla. Macron julisti, että Euroopan on puolustettava itseään "laittomien siirtolaisten" aallolta, ja ettei maanosa voi yksin kantaa yksin nykyisen tilanteen seurauksia.

Näyttääkin siltä, että pakolaisten valtaosan majoittaminen jää edelleen Afganistanin naapurimaiden – ennen muuta Pakistanin ja Iranin – osaksi.

Mutta naapureimaihin paenneitakin enemmän on sodan kodeistaan häätämiä Afganistanin rajojen sisällä. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tänä vuonna on taisteluita joutunut pakenemaan yli 550 000 ihmistä.

Tämä nostaa Afganistanin sisäisten pakolaisten määrän jopa kolmeen ja puoleen miljoonaan.

Talibanien suljettua rajat ja avustusjärjestöjen työn vaikeutuessa nämä ihmiset ovat niitä, joita on kaikkein vaikein tavoittaa millään avulla.

