Harvinainen löytö osui historian harrastajan metallinpaljastimeen – arvoriipus on todennäköisesti kulkenut kauppiaiden mukana yli tuhat vuotta sitten

Oululainen Suomen muinaishistorian harrastaja teki elokuun 18. päivä Kempeleen kunnan alueella harvinaisen löydön. Metsästä löytyi metallinpaljastimen avulla karhukuvioin koristeltu metalliriipus. Se löytyi noin 15 senttimetrin syvyydestä sammalikon alta.

Riipus on mitoiltaan 4 x 7 senttimetriä. Tarkkaa löytöpaikkaa löytäjä ei halua paljastaa, sillä hänen mukaansa ei ole pois suljettua, että paikalla olisi muinainen hauta tai jokin muu vastaava alue, joka vaatii vielä lisätutkimuksia.

Museoviraston amanuenssi Sami Ranisen arvioi, että vastaavanlaisten venäläisten löytöjen perusteella riipus ajoittuu merovingiajalle noin 550–800 vuotta jälkeen ajanlaskun alun. Museoviraston arvio riipuksesta täsmentyy vielä tarkemmin vuosille 600–700 jaa.

– Kyseessä on hieno löytö. Riipuksen alkuperä viittaa Venäjän Permin alueelle, yli tuhannen kilometrin päähän. Se on todella harvinainen ja merkittävä löytö, kertoo Raninen.

Ranisen mukaan Kama- ja Vjatka-jokien alueen ja Fennoskandian välillä oli yhteyksiä koko rautakauden ajan, välillä vilkkaammin ja välillä vähemmän.

– Permi tai Perma ei ollut mitään periferiaa, vaan tärkeä kauppareittien solmukohta. Komien ja udmurttien esivanhemmat vaurastuivat turkiskaupalla ja liikkuivat laajalla alueella, saapuen jopa Suomeen saakka, kertoo Raninen.

Löydön harvinaisuutta lisää sen pohjoinen sijainti.

Korussa on kuvattuna permiläisen eläintaiteen hahmo

Riipuksen alareunassa on kuvattuna kolme karhunpäätä. Amanuenssi Sami Ranisen mukaan korussa kuvattu karhu on ollut permiläisessa kulttuurissa ja eläintaiteessa toteemieläin, myyttinen esi-isä.

Aeimmin permiläisiä koruja on löydetty Etelä-Suomesta. Ranisen mukaan on hyvin mahdollista, että nyt löydetty esine on tullut pohjoiseen permiläisten kauppiaiden mukana. Arvokkaita esineitä on voinut kulkeutua kauppiaiden mukana hyvinkin pitkien matkojen taakse.

Museoviraston mukaan löytöpaikkaa kannattaa tutkia enemmänkin. Arkeologi aikookin tutkia paikan vielä tarkemmin.

Ranisen mukaan on mahdollista, että kyseessä on yksittäinen löytö. On myös mahdollista, että löytöpaikalta löytyy kiinteä muinaisjäännös, josta löytyy muitakin merkkejä ihmisen asumisesta tai oleskelusta paikalla.

Merkittävä löytö on joka tapauksessa.

– Museovirasto aikaa julkaista löydön pikaisesti, jotta löytö tavoittaa suuren yleisön sekä tutkijapiirin ja löytö saa ansaitsemansa huomion, kertoo Raninen.

