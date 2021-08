Suomi valitsi ehdokkaansa Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi – voittoa tavoittelee Hamy Ramezanin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva

Aran-Sina Keshvari (alhaalla oikealla) esittää Ensilumi-elokuvassa 13-vuotiasta iranilaispoikaa, jonka perhe odottaa turvapaikkapäätöstä suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. Elokuva on Suomen ehdokas Pohjoismaisen elokuvapalkinnon saajaksi vuonna 2021.

Aran-Sina Keshvari (alhaalla oikealla) esittää Ensilumi-elokuvassa 13-vuotiasta iranilaispoikaa, jonka perhe odottaa turvapaikkapäätöstä suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. Elokuva on Suomen ehdokas Pohjoismaisen elokuvapalkinnon saajaksi vuonna 2021. Kuva: Sami Kuokkanen

Hamy Ramezanin Ensilumi on Suomen ehdokas Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi.

Ensilumi on suomalais-iranilaisen ohjaaja-käsikirjoittajan Ramezanin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva. Hänen lyhytelokuvansa ovat voittaneet lukuisia palkintoja niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin elokuvafestivaaleilla. (siirryt toiseen palveluun)

"Yhtäkkiä olin osa valtavaa massaa, joka oli tullut tuhoamaan eurooppalaista elämää" – Suomessa 30 vuotta asunut ohjaaja Hamy Ramezan lannistui pakolaiskriisistä

Suomen palkintolautakunta kuvailee elokuvan olevan yleismaailmallinen ja runollinen tarina perheestä, jota yhdistää rakkaus silloinkin, kun heiltä on kielletty tulevaisuus.

Ensilumi kertoo iranilaisesta teinipojasta, joka asuu perheineen suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. Elämä Suomessa on päässyt hyvään alkuun, kun perhe saa kuulla, että heidän turvapaikkahakemuksensa on hylätty. Elokuvan ensi-ilta Suomessa oli lokakuussa 2020, ja se ehti kerätä koronasyksynä runsaat 25 tuhatta katsojaa. Eedolla olevan elokuvan kansallisen teatteriensi-illan on pitänyt olla 1. heinäkuuta 2020–30. kesäkuuta 2021 välisenä aikana.

Elokuvan on käsikirjoittanut Antti Rautava ja tuottaneet Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki Aamu Filmcompanysta.

Ohjaaja Hamy Ramezan työnsä ääressä Nurmijärvellä 2019. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto myönnetään pitkälle elokuvalle, joka on taiteellisesti merkittävä, omaperäinen ja täysipainoinen teos. Etusijalla ovat omaa lajityyppiään uudistavat elokuvat, joiden kielenä on jokin Pohjoismaiden kielistä.

Palkinto on suuruudeltaan 300 000 tanskan kruunua eli noin 40 000 euroa. Summa jaetaan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken.

Palkintojenjakotilaisuus on neuvoston istunnon yhteydessä marraskuussa 2021. Seremonia on yhteinen muiden palkintojen kanssa. Muita Pohjoismaiden neuvoston palkintoja ovat musiikki-, kirjallisuus-, lasten- ja nuortenkirjallisuus- sekä ympäristöpalkinto.

Viime vuonna Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voitti Dag Johan Haugerudin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva BARN (Beware of Children) (siirryt toiseen palveluun) Norjasta

Kaikki viisi ehdokaselokuvaa nähdään Helsingissä syyskussa Rakkautta & Anarkiaa -elokuvajuhlien ohjelmistossa.

Muut ehdokkaat ovat:

Islanti: Alma / Alma

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Kristín Jóhannesdóttir

Tuottaja: MGuðrún Edda Þórhannesdóttir

Tuotantoyhtiö: DUO Productions

Norja: Gunda / Gunda

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Victor Kossakovsky

Tuottaja: Anita Rehoff Larsen

Tuotantoyhtiö: Sant & Usant

Ruotsi: Tigrar / Tigers

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Ronnie Sandahl

Tuottaja: Piodor Gustafsson

Tuotantoyhtiö: Black Spark Film & TV AB

Tanska: Flugt / Flee

Käsikirjoittaja ja ohjaaja: Jonas Poher Rasmussen

Tuottaja: Monica Hellström

Tuotantoyhtiö: Final Cut for Real ApS

