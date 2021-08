Poliisia ammuttiin Ruskolla kotihälytyksen yhteydessä

Silminnäkijöiden mukaan paikalla on useita poliisin yksiköitä, ensihoidon yksiköitä ja lääkintähelikopteri, kertoo Turun Sanomat.

Poliisia on ammuttu tehtävän yhteydessä Ruskolla Varsinais-Suomessa, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Poliisin mukaan Ruskon Vahdolla olleen kotihälytystehtävän yhteydessä on ollut aseenkäyttötilanne, jossa on ammuttu poliisia. Tehtävä on yhä kesken, kertoi poliisi noin puoli yhdeksän aikaan illalla.

Ulkopuolisille ei ole ollut poliisin mukaan tilanteesta vaaraa.

Länsi-Suomen poliisi ei tässä vaihessa tiedota enempää asiasta tutkinnallisten syiden takia.

Turun Sanomat kertoo (siirryt toiseen palveluun), että silminnäkijätietojen mukaan paikalla on ollut useita poliisin yksiköitä, ensihoidon yksiköitä sekä lääkintähelikopteri.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) osoitti Twitterissä tukea poliisille kirjoittamalla, että poliisi turvaa meidän kaikkien arkea, kaikkina aikoina.

– Pahimmissa tilanteissa se voi tarkoittaa oman turvallisuuden vaarantamista. Kaikki voima ja tuki kentälle, hän jatkoi.