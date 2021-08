Korona ja brexit syöksivät Britannian työvoimapulaan – epidemia kiihdytti EU-kansalaisten maastamuuttoa

LONTOO Pied à Terre -ravintola Lontoon Fitzroviassa viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan. Ravintola on pitänyt Michelin-tähdestä kiinni toisesta toimintavuodestaan saakka, mutta rekrytointihuolet ovat pilanneet omistaja David Mooren juhlatuulen.

– Olemme mahdottomassa tilanteessa, sillä työntekijöitä ei kerta kaikkiaan löydy. Teemme tuplavuoroja ja jouduimme jopa lopettamaan lounastarjoilun työvoimapulan vuoksi, Moore sanoo.

Pandemia on vaikeuttanut rekrytointia monissa maissa, mutta Britanniassa EU-ero on antanut työmarkkinoille tuplaiskun.

Koronaepidemian aikana jopa 300 000 EU-kansalaista on muuttanut Britanniasta takaisin synnyinmaahansa. Samalla uusien EU-työntekijöiden löytämisestä on tullut vaikeampaa, sillä vuodenvaihteessa Britannian ja EU:n välinen vapaa liikkuvuus päättyi.

Varoituskylttejä on jäljellä, mutta Lontoo on vapaa koronarajoituksista. Asiakkaita on paljon enemmän kuin tarjoilijoita. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Britanniaan töihin havitteleva tarvitsee nyt työnantajan kutsun ja noin 30 000 euron minimitulot, joihin aloitteleva tarjoilija tai keittiöapulainen ei yllä David Mooren ravintolassakaan.

– Pula on fiksuista nuorista eurooppalaisista, jotka haluavat Lontooseen pariksi vuodeksi saadakseen elämänkokemusta. Lontoo on menestynyt heidän ansiostaan, mutta he ovat kadonneet, Moore sanoo.

Pied à Terren kreikkalaisen pääkokin Asimakis Chaniotisin palkalla saisi muuttaa Britanniaan, mutta keittiön perustöillä työlupaa ei heru. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Brexitin vaikutukset monella alalla

Ravintoloiden lisäksi työvoimapulaa podetaan myös esimerkiksi Britannian rakennus- ja kuljetusalalla sekä maatalouden kausitöissä.

Rahtikuskien pulan vuoksi on kerrottu tyhjistä kauppojen hyllyistä (siirryt toiseen palveluun) ja työnantajajärjestöt vaativat väliaikaisia viisumeja (siirryt toiseen palveluun) kaikonneiden eurooppalaiskuskien houkuttelemiseksi.

Koronaepidemia ja brexitin kiihdyttämä pula rahtikuskeista ovat tyhjentäneet hyllyjä Britanniassa. Kuva: Andy Rain / AOP

Osa ongelmista helpottuu koronapandemian väistyessä, mutta EU-eron vaikutukset pysyvät, sanoo ekonomisti Jonathan Portes.

– Brexit heikentää Britannian työmarkkinoiden joustavuutta ja reagointikykyä. Tämä todennäköisesti haittaa maan talouskasvua, Portes arvioi.

UK in a Changing Europe -tutkimuslaitoksen ekonomisti Portes katsoo, että rekrytointipulmien lisäksi brexit on jo tuonut kauppaan huomattavia haittoja.

– Tämä ei ole Britannian loppu, mutta brexit tekee meistä huomattavasti köyhempiä kuin olisimme olleet muutoin. En näe mitään syytä muuttaa aiempia arvioita haitoista.

Jonathan Portes ei usko maahanmuuton vähenemisen auttavan syntyperäisiä brittejä. – Maahanmuutto laskenut palkkoja vain hyvin vähän ja harvoilla aloilla, Portes arvioi. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

London School of Economicsin haastattelemista asiantuntijoista (siirryt toiseen palveluun) 86 prosenttia katsoo, että Britannian kansantalous on vuonna 2030 useita prosenttiyksikköjä pienempi kuin se olisi ollut ilman EU-eroa.

“Maanjäristyksen” suuruus on hallituksen käsissä

Britannian tie EU:n ulkopuolella on vasta alussa ja koronapandemia vaikeuttaa brexitin vaikutusten tarkkaa arviointia.

Luotettavasta tiedosta on puutetta, sillä arviot Britanniassa asuvien EU-kansalaisten määrästäkin vaihtelevat 3,5 ja 6 miljoonan välillä (siirryt toiseen palveluun).

Murroksia on kuitenkin edessä, sillä esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla jopa neljännes Britannian työvoimasta on EU-maista tulleita.

Pandemian aikana myös EU:n ulkopuolelta tullut maahanmuutto on tyrehtynyt, vaikka vuoden 2016 brexit-päätöksen jälkeen se kasvoi EU-muuton vähentyessä. Korkeimman arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa 1,3 miljoonaa maahanmuuttajaa on lähtenyt Britanniasta vuoden 2019 jälkeen.

Ravintoloitsija David Moore vaatii brittihallitusta perääntymään tiukasta maahanmuuttolinjastaan. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Ravintoloitsija David Moore kuvailee brexitiä maanjäristykseksi. Hänen mielestään Britanniassa syntynyt työvoima ei riitä alan tarpeisiin.

– Nuoret britit eivät halua tehdä perustason ravintolatöitä. Syksyllä ennen brexitin siirtymäajan päättymistä sain 700 vastausta työpaikkailmoitukseen – tänä keväänä hakemuksia vastaavaan ilmoitukseen tuli kahdeksan, Moore kertoo.

Pied à Terre -ravintolan tarjoilija Emelyne Boutoille muutti Ranskasta Britanniaan vuonna 2019. Enää se ei olisi tarjoilijan perustuloilla mahdollista. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

EU-eron tarkat vaikutukset riippuvat myös Britannian hallituksen tulevista toimista.

– Tarvitsemme helpon 2–3 vuoden työviisumin nuorille EU-kansalaisille. Se olisi hyvä heille, jotka olivat meille läheisiä ja jotka veivät talouttamme eteenpäin, Moore vaatii.

