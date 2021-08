Veikkauksen peliautomaattien tappioille yläraja – silti pelaaja voi hävitä jopa 2 000 euroa kuukaudessa

Pelaaja voi asettaa itselleen rajan häviöidensä suuruudelle päivää tai kuukautta kohden. Yli 10 000 ihmistä on kieltänyt itseltään kokonaan pelaamisen automaateilla.

Veikkaus asettaa pakollisen ylärajan peliautomaattiensa pelaajien tappioille. Ensi kuusta lähtien yksittäinen pelaaja voi hävitä korkeintaan 500 euroa päivässä tai 2000 euroa kuukaudessa peliautomaateilla.

Veikkauksen vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen pitää muutosta merkittävänä askeleena Veikkauksen "vastuullisuusmatkalla".

Pakollisen tappioylärajan lisäksi pelaaja on voinut jo aiemminkin asettaa itse vapaaehtoisen rajan tappioilleen. Saikkosen mukaan noin puolet pelaajista on asettanut rajan enintään sataan euroon kuukaudessa.

Veikkauksen automaattien pelaaminen on vaatinut tammikuusta lähtien tunnistautumista kauppojen, ravintoloiden ja huoltoasemien automaateilla. Veikkauksen omissa pelisaleissa tunnistautumista on vaadittu heinäkuusta lähtien. Netin nopearytmisissä peleissä pakolliset tappiorajat ovat olleet voimassa jo neljä vuotta.

Korona vähentää pelaamista

Saikkosen mukaan automaattipelaaminen on vähentynyt merkittävästi tänä ja viime vuonna. Alkuvuonna 2021 pelaaminen on vähentynyt hänen mukaansa ainakin 30 prosenttia. Vähentymisen taustalla on pakollinen tunnistautuminen ja se, että pelaajat ovat voineet asettaa itselleen pelaamisen estoja.

Osansa on myös koronaepidemialla, joka on vähentänyt pelaamista. Lisäksi Veikkaus on vähentänyt automaattien määrää yli 40 prosenttia viime vuoden alkuun verrattuna.

Saikkosen mukaan Veikkauksen asiakkaat ovatkin hävinneet peliautomaateilla huomattavasti aiempaa vähemmän rahaa.

– Kaikkien vuosina 2020–2023 tehtävien vastuullisuustoimenpiteidemme laskeva vaikutus tuloutukseen valtiolle on arvioidemme mukaan vuositasolla noin 300 miljoonaa euroa, Saikkonen kertoo.

Veikkauksessa arvioidaan oman tilastotiedon perusteella, että pakollinen tappiorajoitus vähentää juuri ongelmapelaamista.

Halutessaan Veikkauksen asiakas voi estää itseltään automaattien pelaamiseen kokonaan. Jo nyt nettipelaamisen tai fyysisten automaattien pelaamisen on estänyt itseltään noin 31 000 henkilöä. Fyysisten automaattien pelaamisen estoa koskevia rajoituksia on asettanut yli 10 000 asiakasta.

Veikkauksen tulojen pienentyminen on johtanut yt-neuvottelujen alkamiseen yhtiössä pari viikkoa sitten. Tilanne huolestuttaa myös Veikkauksen voittovaroista rahoitusta saavaa tutkimus-, urheilu- ja kulttuurialaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen onkin ehdottanut, että Veikkauksen tulot siirrettäisiin suoraan valtion budjettiin.

Veikkauksen asemaa pohtineen Erkki Liikasen johtaman työryhmän mielestä (siirryt toiseen palveluun) tällä hetkellä suomalaisten rahapelihaitat ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta liian suuret. Raportin mukaan rahapelien tuottama kate on laskenut muutaman viime vuoden, mutta sitä ennen se kasvoi peräti kolmanneksen vuodesta 2005 vuoteen 2016.

Tarkennus 24.8. klo 11.28 Veikkaus ei vähentänyt automaattien määrää koronan takia, mutta epidemia on johtanut pelaamisen vähentymiseen.