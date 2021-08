Taimenlive tarjoaa näkymän presidentti Kekkosen luottokosken kuohuihin – "Pinnanalainen elämä tuntuu kiinnostavan ihmisiä"

Konneveden Siikakoskeen asennettu kamera tarjoaa näkymän veden pinnan alta. Taimenlive on on kerännyt tuhansia katsojia jo ensimmäisen viikon aikana.

Konneveden Siikakoskeen asennettu kamera tarjoaa näkymän veden pinnan alta. Taimenlive on on kerännyt tuhansia katsojia jo ensimmäisen viikon aikana.

Konnevedellä sijaitsevan Siikakosken vedenalaista elämää pystyy nyt tarkkailemaan Taimenliven kautta. Konneveden koskireitti on eteläisen Suomen merkittävin villin järvitaimenen lisääntymisalue.

Villin järvitaimenen lisäksi Konnevedellä kuohuava Siikakoski tunnetaan presidentti Urho Kekkosen suosimana kalapaikkana, ja onpa Siikakoskella kalastamassa käynyt myös Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carterkin.

Carter vieraili Konnevedellä kalastamassa presidenttikautensa (1977–1981) jälkeen paperitehtaan vieraana 1990-luvulla.

Presidentti Kekkonen puolestaan ilmestyi Konnevedelle kalastamaan useaan otteeseen vuosien 1964–1981 aikana.

Kekkonen ilmestyi navettaan kyselemään kalakaveria

– Ei se koskaan ilmoitellut tulostaan, vaan ilmeistyi paikanpäälle seurueineen. Isänikin oli kerran ollut navetassa luomassa lantaa, kun Kekkonen oli ilmestynyt viereen tiedustelemaan kalakaveria, kertoo Siikakosken äärellä sukutilaansa asuttava Simo Väisänen. Hänen isoisänsä toimi luottosoutajana Kekkosen vieraillessa Siikakoskella kalastamassa.

Siikakoskelle Kekkosen opasti henkilääkäri Richard Sotamaa, joka oli usein mukana erä- ja kalastusretkillä. Tarinoiden mukaan Siikakoski oli jopa niin sanotusti Kekkosen luottokoski.

– Villin järvitaimenen perässä se Kekkonenkin täällä vieraili. Yhdessä tallella olevassa kirjeessä Kekkonen mainitsee Siikakosken olevan jopa maailman paras koski. Kyllä ne kalaretket aina järjestettiin niin, että Kekkonen sai seurueen suurimman saaliin, naurahtaa Väisänen.

Presidentti Kekkonen sai viimeisen taimenensa Siikakoskesta hieman ennen terveyden äkillistä romahtamista (siirryt toiseen palveluun) Islannin matkalla vuonna 1981.

Taimenlive kuvaa Siikakosken pinnan alle

Siikakosken vedenalaisesta elämästä ei tarvitse olla enää pelkkien tarinoiden varassa, sillä pinnan alle näkee nyt Taimenliven (siirryt toiseen palveluun) kautta ympäri vuorokauden.

Jo ensimmäisten päivien aikana elokuun puolivälissä käynnistyneelle lähetykselle oli kertynyt tuhansia katsojia.

– Kyllä selvästi kalan elämä, ja muutenkin pinnan alainen elämä tuntuu kiinnostavan ihmisiä, sanoo Kellankosken Voima Oy:n toimitusjohtaja Riku Tulla.

Siikakosen ylittävän sillan yhteen kivisistä pilareista on kiinnitetty kellon ympäri veden alta kuvaa välittävä kamera.

– Viime talvena saatiin ajatus yhden toisen konnevetisen firman kanssa, että lähdettäisiinkö virittämään jotain uudenlaista systeemiä tänne Konneveden koskien tuntumaan, ja tosiaan tuonne Siikakosken pinnan alle saatiin livekamera pyörimään, kertoo Tulla.

Kellankosken Voima Oy:n hallintaan kuuluu muun muassa koskireitillä sijaitsevan Kellankosken vesivoimalaitoksen hallinta, sekä Konneveden koskireitin ja sen varrella sijaitsevien yhtiön omistamien kiinteistöjen käytön kehittäminen Konneveden Kosket -brändin alla.

Merkittävä villin järvitaimenen lisääntymisalue

Siikakoski kuuluu Rautalammin reittiin, ja on ensimmäinen seitsemästä koskesta. Konneveden koskireitti on eteläisen Suomen merkittävin villin järvitaimenen lisääntymisalue. Koskireitin suurimmat kunnostukset on tehty vuosituhannen taitteessa ja 2010–luvun alkuvuosina.

– Siihen me pyrimme kaikessa toiminnassa, että luonnonkala täällä elpyisi ja voisi hyvin. Ei haluta olla sellainen kohde, missä kipataan kalaa kalastettavaksi, vaan luodaan edellytyksiä sille, että kala täällä selviää muun muassa kunnostamalla koskia ja rajoittamalla tiukasti kalastusta, kertoo Riku Tulla.

– Siihen tämä meidän Taimenlivekin oikeastaan liittyy, eli halutaan nostaa kalatietoisuutta ja tietoisuutta uhanalaisista kalalajeista Suomessa. Samalla halutaan olla tukemassa villin järvitaimenen säilymistä Suomessa, jatkaa Tulla.

Rajoituksista kertoo muun muassa se, että Siikakoskessa saa olla yhtäaikaa kalastamassa ainoastaan neljä vapaa. Taimenliven on tarkoitus näyttää vedenalaista kuvaa ympäri vuoden.

