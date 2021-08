Länsi-Suomen syyttäjävirasto tutkii seuraavaksi poliisin aseenkäytön Ruskolla – "Yleisesti toivotaan, että asia hoidetaan mahdollisimman ripeästi"

Keskusrikospoliisi selvittää Varsinais-Suomen Ruskon maanantai-iltaista ampumavälikohtausta. Lisäksi poliisin aseenkäytön tutkii Länsi-Suomen syyttäjävirasto Tampereella.

Välikohtaus tapahtui, kun Lounais-Suomen poliisi vastasi kotihälytykseen Ruskon Vahdolla maanantaina illalla. Mies ampui kohti poliisia ja myös poliisi käytti asettaan. Poliisia kohti ampunut mies kuoli saamiinsa vammoihin. Poliisi loukkaantui välikohtauksessa. Haavoittuneella poliisilla ei ole hengenvaaraa.

Lounais-Suomen poliisin rikostarkastaja Aki Lahtinen toivoo, että syyttäjänvirasto tutkii poliisin aseenkäytön mahdollisimman nopeasti.

– Poliisin aseenkäytöstä on tehty esiselvitys jo maanantaina. Vaihtoehtoina seuraavaksi on, että syyttäjä katsoo esiselvityksen olevan riittävä. Hän voi pyytää lisätutkintaa, tai aloittaa esitutkinnan poliisin ampuma-aseen käytöstä. Yleisesti toivotaan, että asia hoidetaan mahdollisimman ripeästi, tarpeettoman kauan ei tätä viivytetä. Se on kaikkien etu, niin kansan, poliisin kuin menehtyneen omaisten, Lahtinen sanoo.

Koska kohdehenkilö on menehtynyt, murhayrityksenä tutkitun asian esitutkinta tullaan päättämään. Poliisi on toistaiseksi ollut vaitonainen ampumavälikohtauksen tapahtumista.

– Ja tämän takia asiassa ei tulla enempää julkisuuteen, koska poliisin aseenkäytön tutkinta syyttäjällä on kesken, sanoo Lahtinen.

Lue lisää:

Kotihälytyksellä Varsinais-Suomen Ruskolla ammutulla poliisilla ei hengenvaaraa, poliisia ampunut kuoli vammoihinsa sairaalassa – syyttäjä ja KRP selvittävät tapahtumia