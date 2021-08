Korona ei sotkenut Milka Koskelan ja Sami Murron polttareita, kun kaikki tekivät kotitestin – nyt pari aikoo pyytää testiä myös häävierailta

Kun Milka Koskela ja Sami Murto viime vuonna miettivät hääjuhlansa ajankohtaa, syyskuun toinen viikonloppu tuntui turvalliselta valinnalta. He uskoivat, että pandemiasta olisi tähän mennessä päästy eikä koronaa tarvitsisi enää miettiä.

Toisin kävi.

Häihin on nyt vajaa kolme viikkoa ja deltavariantin vuoksi elämme koronan neljättä aaltoa. Eilen Suomessa todettiin taas 644 uutta tartuntaa.

Viime kesänä koronatoimet sotkivat useiden morsianten ja sulhasten suunnitelmia, mutta Koskela kertoo, ettei tilanne häntä juurikaan jännitä.

Korona ei pilannut polttareitakaan. Koskelan tyttökaverit yllättivät hänet kaksipäiväisillä juhlilla viime viikonloppuna, ja vieraiden turvallisuudesta oli huolehdittu etukäteen koronan kotitesteillä.

– Itsehän en polttareista ennakolta tiennyt, mutta kaikki vieraat olivat tehneet kotitestin. Sattumalta olin itsekin käynyt koronatestissä varalta, koska olin edellisenä viikonloppuna osallistunut häihin.

Myös sulhasen polttareissa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna kaikki osallistujat olivat tehneet pikatestin.

Nyt pariskunta aikoo toivoa, että myös häävieraat testauttaisivat itsensä ennen juhliin saapumista syyskuussa.

– Kotitesti on vaivaton ja halpa tapa taata turvallisemmat juhlat kaikille. Me harkitsemme, että kehottaisimme vieraita ottamaan testin ennen kuin saapuvat paikalle, Sami Murto sanoo.

Juhliin on kutsuttu noin 90 henkeä ja vieraat on jaettu enintään kymmenen hengen pöytäkuntiin. Isossa juhlatilassa on hääparin mukaan mahdollista pitää turvavälejä. Pariskunta arvioi, että juhlapäivään mennessä suurin osa vieraista on saanut jo mahdollisuuden ottaa toinen koronarokote.

– Toki mietin sitä, jos itse sairastuisi juuri ennen juhlia tai joku läheinen vaikka joutuisi karanteeniin. Siihen en voi täysin vaikuttaa, joten siitä on turha stressata, Koskela sanoo.

Pari aikoo kuitenkin viettää karanteeninomaista elämää pari häitä edeltävää viikkoa.

Jos kotitestissä saa negatiivisen tuloksen tänään, jo huomenna voi tartuttaa koronaa

Sekä S-Ryhmä että Lidl kertovat, että elokuussa testien kysyntä on selvästi kasvanut. Tällä hetkellä kotioloissa tehtävät antigeenitestit käyvät niin hyvin kaupaksi, että Helsingin keskustassa Lidlin hyllystä testit olivat päässeet jo loppumaan ja Tokmannilla oli jäljellä enää yksi kappale.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra muistuttaa, että kotitestit eivät korvaa terveydenhuollon tekemää koronatestiä.

Negatiivinen tulos ei vapauta karanteenista, ja positiivinenkin tulos vaatii terveydenhuollon tekemän varmistustestin sekä eristyspäätöksen. Myös tartunnanjäljitykset perustuvat terveydenhuollon tekemään testiin.

– Kotitestien negatiivisen testituloksen merkityksen arvioiminen on erittäin tärkeää. Negatiivinen tulos ei ole vapaalippu, joka tarkoittaisi, ettei infektiota varmasti voi olla. Tartunnan alkuvaiheessa infektiosta kertovia virusproteiineja ei elimistössä välttämättä ole niin paljoa, että antigeenitesti ne havaitsisi, Savolainen-Kopra sanoo.

– Esimerkiksi jos tänään saisi kotitestistä negatiivisen tuloksen, jo huomenna hengitysteissä voi olla niin paljon virusta, että henkilö voi levittää tautia eteenpäin, hän jatkaa.

Antigeenitestit tunnistavat tartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää. Testin väärä ajoittaminen voikin antaa valheellisen negatiivisen tuloksen.

Jos huomaa koronatartuntaan sopivia oireita, THL suosittelee edelleen aina hakeutumaan ammattilaisten tekemään maksuttomaan koronatestiin.

Katso videolta, kuinka teet koronan kotitestin

Toimittaja Miika Koskela näyttää videolla, kuinka koronan kotitestin tekeminen sujuu.

Noin viiden euron hintaiset testisetit sisältävät nenään työnnettävän näytepuikon, testiin tarvittava uuttoliuoksen, aineelle varatun uuttoputken sekä näytekalvon, joka ilmentää tuloksen.

Testi tapahtuu kaatamalla uuttoliuos uuttoputkeen. Tämän jälkeen näytepuikko työnnetään nenään, sen jälkeen uuttoliuokseen uuttoputkeen. Uuttoputken liuosta tiputetaan tämän jälkeen näytekalvolle, johon ilmaantuu yksi viiva testin ollessa negatiivinen ja kaksi viivaa sen ollessa positiivinen.

Testin tekeminen kestää reilut parikymmentä minuuttia.

