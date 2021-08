Keramiikkakurssit täyttyvät minuuteissa ja polttouunit ovat päällä viikonloppuisinkin – opettaja: "Ihmisillä on kaipuu käsillä tekemiseen"

Kiinnostus käsillä tekemiseen on lisännyt keramiikkakurssien suosiota. Esimerkiksi Kuopiossa keramiikkakurssit täyttyivät keväällä hetkessä ja niiden tarjontaa on lisätty kansalaisopistossa.

Kuopion kansalaisopiston rehtorin Kirsti Turusen mukaan kurssit ovat olleet kaiken ikäisten ja hyvin erilaisten ihmisten suosiossa. Kyse on hänen arvionsa mukaan etenkin nuorten aikuisten trendistä.

Hänen mukaansa käden taitojen arvostus on korona-aikana vahvistunut. Myös Ylellä esitettävä brittiläinen Suuri keramiikkakisa on voinut vaikuttaa ilmiöön.

– Se sarja on kyllä aika koukuttava, ja kyllä näillä ohjelmilla vaikutusta on. Joitakin vuosia sitten alkoi kovasti näkyä ruoanlaittobuumi tv-ohjelmien myötä, Turunen sanoo.

Kuvataiteen suunnittelijaopettajan Anna Pohjalaisen mukaan keramiikkainnostus alkoi jo ennen suosittua brittisarjaa, josta opiskelijat ovat kyllä tunneilla kovasti keskustelleet.

Pohjalaisen mukaan keramiikka on monipuolinen harrastus, jossa luovuus ja käytännöllisyys yhdistyvät.

– Tämä on valtakunnallinen trendi. Ihmisillä on kaipuu käsillä tekemiseen, joka on vastapainoa päätetyöskentelylle. Osansa on sisustamisella, muodilla ja sosiaalisen median julkkiksillakin, jotka esittelevät somessa omia tuotoksiaan.

Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottasella ei ole tilastotietoa keramiikkakurssien suosiosta koko Suomessa. Vahvistusta buumille tuli ainakin Seinäjoen kansalaisopistosta, jossa Nuottanen oli parhaillaan vierailemassa.

– Voisiko keramiikan vetovoima liittyä koronapandemiaan, kotoiluun ja sisustamiseen. Saven äärellä voi rauhoittua ja keskittyä tekemään käsillä ja unohtaa muu, Nuottanen sanoo.

Kursseille kannattaa ilmoittautua jonoista huolimatta

Kuopion kansalaisopiston Anna Pohjalaisen mukaan kevään jälkeen Kuopioon on tullut yksi koko lukuvuoden kestävä keramiikkakurssi lisää ja myös uusia lyhytkursseja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.

Kurssitarjonnan lisääminen ei ole kuitenkaan mutkatonta. Vaikka opettajia olisikin, sopivia tiloja ja työvälineitä ei välttämättä hankitakaan niin vain.

– Esimerkiksi polttouunit ovat meillä käytössä koko ajan. Kun on seitsemän ryhmää sekä päivin että iltaisin, niin opettajat voivat joutua viikonloppuisinkin latomaan ja purkamaan uuneja, Pohjalainen sanoo.

Helsingin Sanomien jutussa (siirryt toiseen palveluun) keraamikko Karin Widnäs oli huolissaan opistokurssien opettajien tasosta. Pohjalaisen mukaan tästä ei ainakaan Kuopion kansalaisopistossa tarvitse kantaa huolta.

– Meillä on täällä keramiikka- ja lasimuotoilun koulutusta ja huippuopettajat. Opettajat vaikuttavatkin varmasti kurssien suosioon.

Keramiikkakursseille on tällä hetkellä kymmenien ihmisten jonot, mutta Pohjalainen kehottaa silti ilmoittautumaan kursseille.

Hän vinkkaa kurkistamaan myös Kuopion kansalaisopiston maaseutualueiden keramiikkakurssit. Niitä on useita eri puolilla Pohjois-Savoa ja niillä on tilaa.

– Tilanne elää koko ajan, tulee peruutuksia ja ihmiset pääsevät jonosta kurssille. Osa on ilmoittautunut useammalle kurssille, ja sen vuoksi jonotilanne ei ole ihan niin paha kuin miltä näyttää.

