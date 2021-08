Päiväkoti paloi ja lapset joutuivat 2 vuoden muuttokierteeseen – palaneen talon ostanut perhe päätti antaa heille tilat: "Voiko tällaista tapahtua?"

Steinerpäiväkoti Tontuntuvassa lelut, pelit ja leikit on pakattu moneen kertaan. 50-vuotiaan päiväkodin muuttosuma on loppusuoralla, näkyvissä on jo pysyvät tilat.

Tulipalossa palaneen talon remontin pitäisi valmistua vuoden lopussa. Kuva: Elli Sormunen / Yle