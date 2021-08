Tapahtumien vyöry pääsi yllättämään Suomen suurlähettilään Afganistanissa – "En vieläkään ymmärrä, miten tässä pääsi näin käymään"

Helsingissä suurlähettiläspäiville osallistuva Suomen Afganistanin-suurlähettiläs Pekka Kosonen on yhtä kummissaan asemamaansa tapahtumista kuin kuka tahansa muukin.

Länsi oli varautunut tukemaan vetäytymisensä jälkeen Afganistanin turvallisuusjoukkoja sekä materiaalisesti että taloudellisesti. Sen piti riittää.

– Kyllä siihen uskottiin. Mutta... toisin kävi, Kosonen sanoo.

Kun Taliban valtasi pääkaupungin Kabulin sunnuntaina 15. elokuuta, suurlähettiläs oli Suomessa lomalla. Nyt Afganistanista satelee avunpyyntöjä.

– Suomelle töitä tehneistä ei ole viime päivinä kuulunut, mutta muita pyyntöjä on tullut aika paljon. Ja määrä varmasti nousee tässä tulevien päivien aikana, Kosonen kertoo.

Suomi ei aio evakuoida esimerkiksi niitä afganistanilaisia, jotka huolehtivat Kabulin suurlähetystön turvallisuudesta.

– Ymmärrän valtioneuvoston kannan, että johonkin se raja piti vetää. Mutta totta kai tämä huolettaa ja on erittäin ikävä näille ihmisille. Mutta tilanne on tällä hetkellä mikä se on, Kosonen sanoo.

Kuvaavaa Talibanin valtaannousulle oli varsinkin se, että nopeat tapahtumat näyttivät tulleen myös asiantuntijoille suurena yllätyksenä.

– Oikeastaan en ole vieläkään ymmärtänyt, miten tässä nyt näin pääsi käymään. Kyllä siellä oli tahtotila, että Afganistania tuetaan, suurlähettiläs Kosonen sanoo.

