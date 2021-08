Vuodesta 2015 on yli 2 000 päivää, mutta turvapaikkapolitiikka EU:ssa on yhä levällään – rajojen tilkintä ei ole estänyt ihmisiä pyrkimästä Eurooppaan

EU:ta on kritisoitu epäinhimillisyydestä, koska se maksaa Turkille ja Libyalle siirtolaisten Eurooppaan pääsyn estämisestä. Taustalla on EU:n kyvyttömyys omassa maahanmuuttopolitiikassaan.

Vuodesta 2015 eli Euroopan pakolaiskriisistä tuli kesällä kuluneeksi 2 000 päivää.

Kriisi pelästytti Euroopan johtajat ja jakoi kansaa. EU:hun tuli vuoden 2015 aikana 1,3 miljoonaa turvapaikanhakijaa.

Kun Afganistanin pääkaupunki Kabul joutui kaksi viikkoa sitten Talibanin haltuun, vuoden 2015 kokemukset nousivat heti pintaan.

– Meidän täytyy suojautua hallitsemattomilta pakolaisvirroilta, Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi (siirryt toiseen palveluun) heti Kabulin luhistumisen jälkeen.

Ihmisiä yrittämässä päästä lentokentälle Kabulissa viime torstaina. Kuva: Akhter Gulfam / EPA

Viime vuonna runsaat 400 000 ihmistä haki EU:sta turvapaikkaa, eli tilanne on palannut takavuosien tasolle.

Eniten tulijoita on kahdesta sodan repimästä maasta: Syyriasta ja Afganistanista. Afganistanista tuli EU:hun viime vuonna noin 40 000 turvapaikanhakijaa, ja heistä 360 eli vajaa prosentti Suomeen.

Se on yli kymmenen kertaa vähemmän kuin Suomeen tuli Afganistanista vuonna 2015.

Jäsenmaat ovat erimielisiä vastuunjaosta

Mutta 2 000 päivän jälkeen EU:n maahanmuuttopolitiikka on yhä sekaisin ja uudistamatta.

Levällään on erityisesti kaksi asiaa: vastuunjako ja käsittelyn kirjavuus.

Turvapaikanhakijoita saapuu ylivoimaisesti eniten Etelä-Eurooppaan, ja EU:lta puuttuu järjestelmä jolla painetta jaettaisiin sovitusti eri jäsenmaihin.

Nykyisen Dublin-järjestelmän ongelmana pidetään sitä, että sysää kaiken vastuun sille maalle, johon turvapaikanhakijat sattuvat ensimmäiseksi EU:ssa tulemaan.

Kirjavuudessa taas on kyse siitä, että jäsenmaat päättävät itsenäisesti turvapaikkojen myöntämisestä. Käsittelyajat ja olosuhteet vaihtelevat, ja samalla hakemuksella voi saada yhdestä maasta turvapaikan ja toisesta hylkäyksen.

Viime syyskuussa EU:n komissio antoi uusimman ehdotuksensa maahanmuuttopolitiikan remontoinnista.

Ehdotus pyrkii kompromissiin. Se esittää muun muassa, että ellei jokin maa halua kriisitilanteessa ottaa turvapaikanhakijoita, se voisi esimerkiksi hoitaa muissa maissa kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden palautuksia.

Uudistus on kuitenkin jumiutunut erimielisyyksiin.

– Eteneminen on pysännyt kysymykseen vastuunjaosta. Se on hankala ennen kaikkea Visegrad-maille, sanoo vanhempi tutkija Saila Heinikoski Ulkopoliittisesta instituutista.

Visegrad-maat eli Puola, Unkari, Tšekki ja Slovakia suhtautuvat maahanmuuttoon EU-valtioista nihkeimmin.

EU tulppaa ulkorajojaan, koska se on helpompaa

Ainoa asia, joka on vuoden 2015 jälkeen edennyt ripeästi, on Eurooppaan pääsyn estäminen.

EU on kiristänyt selvästi ulkorajavalvontaansa. Osa jäsenmaista on pystyttänyt rajoilleen aitoja – Kreikan 40-kilometrinen aita valmistui toissaviikolla (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi EU on ostanut sopimuksilla Turkin ja Libyan pysäyttämään siirtolaisia EU:n ulkopuolelle.

Ulkorajavalvonnan vahvistaminen on edennyt yksinkertaisesta syystä: se on ollut helppoa.

– Näen, että asia on juuri näin. Jäsenvaltioissa on ollut helpompaa löytää poliittinen tuki sille, että vahvistetaan ulkorajojen valvontaa kuin sille, mitä turvapaikkajärjestelmälle pitää tehdä, Matti Pitkäniitty sanoo.

Pitkäniitty on Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö.

Selkeimmin asia näkyy EU:n rajavalvontaviraston Frontexin toiminnassa. Sen budjetti on nelinkertaistettu vuodesta 2015 noin 550 miljoonaan euroon, ja vuosina 2021–2027 määräraha kasvaa (siirryt toiseen palveluun) pitkälti yli miljardiin euroon vuodessa.

– Frontexin luonne on muuttunut merkittävästi vuoden 2015 jälkeen. Resursseja ja toimivaltaa on tullut paljon lisää, Pitkäniitty sanoo.

Frontex jakaa nyt rajavalvontavastuun jäsenmaiden kanssa, ja vuoden alussa alkoi pysyvien EU-rajavartijajoukkojen rakentaminen. Joukkojen määrä kasvaa vuoteen 2027 mennessä 10 000:een, ja ne hoitavat rajavalvontaa ja palautuksia. Määrä ei sinällään ole valtava: EU:ssa on jo nyt yli 110 000 rajavartijaa.

Yhteistyö EU-maiden kesken on lisääntynyt, mutta itse muuttoliikekysymykseen eli Eurooppaan pyrkimiseen rajavalvonta ei vaikuta.

Suomi hakee sopua, mutta "nopeutettu menettely" epäilyttää

Suomi kannattaa yhteistyötä ja toivoo, että EU:n maahanmuuttopolitiikassa päästäisiin sopuun.

Vastuunjako ei ole ongelma, sillä Suomi on jo osallistunut turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisiin siirtoihin. Lisäksi meillä saatettaisiin pitkän ulkorajan vuoksi tarvita joskus itsekin EU-tukea.

Mutta komission esityksessä on yksi Suomelle hankala kohta: niin sanottu nopeutettu käsittely.

Nopeutettun käsittelyyn ohjattaisiin ne turvapaikanhakijat, joiden hakemuksen läpimenon todennäköisyys EU:ssa keskimäärin on enintään 20 prosenttia. EU:n arvio lähtömaan tilanteesta siis ratkaisisi asian.

Nopeutettu käsittely kestäisi korkeintaan 12 viikkoa. Turvapaikanhakija olisi sijoitettuna vastaanottokeskukseen tai käsittelykeskukseen lähelle ulkorajaa, eikä hän saisi liikkua vapaasti. Vain jos yksilöllinen tilanne todettaisiin sellaiseksi että suojelun kriteerit saattaisivat täyttyä, hakija siirrettäisiin normaalikäsittelyyn.

– Ensireaktiomme oli huoli siitä, ettei tämä tarkoita vähemmän perusteellista kakkosluokan käsittelyä tai hakijan leimaamista palautettavaksi jo etukäteen, sanoo sisäministeriön neuvotteleva virkamies Katri Niskanen.

Samankaltainen järjestelmä on jo käytössä monissa jäsenmaissa. Komissio haluaa nopeutetun käsittelyn pakolliseksi osaksi turvapaikkajärjestelmää, sillä sitä pidetään kompromissin kannalta tärkeänä. Suomi linjaa lopullisen kantansa syksyn aikana.

Kiinniotettuja siirtolaisia Latvian Vorzovassa Valko-Venäjän vastaisella rajalla elokuun alussa. Kuva: Valda Kalnina / EPA

Niskasen mukaan kynnyskysymys koko paketin kannalta on silti vastuunjako: mitä velvoitteita jäsenmaille tulee, ja miten niitä kompensoidaan yhteisvastuulla.

Hän huomauttaa, että paketin useista asetuksista moni on jo valmis tai melkein valmis. Esimerkiksi kesäkuussa EU päätti uuden turvapaikkaviraston (siirryt toiseen palveluun) perustamisesta.

Suomen puolesta kaikki valmiit palikat voitaisiin hyväksyä pois alta. Mutta kriittisimmät maat ovat haluttomia. Ne haluavat pitää kaikki pelinappulat pöydällä, kunnes vastuunjaosta on päästy sopuun.

– Niin sanottu viimeinen työntö maalilinjan yli puuttuu. Täytyy muistaa, että maahanmuuttokysymykset ovat nyt hyvin politisoituneita suuressa osassa jäsenmaita, Niskanen sanoo.

EU on saanut toimistaan kritiikkiä

YK on toistuvasti kritisoinut EU:ta ulkorajojen tilkitsemisestä kolmansien maiden kanssa tehdyillä sopimuksilla.

– Merestä pelastettujen ihmisten pakottaminen takaisin Libyaan ja siirtolaisten kärsimykset siellä ovat epäinhimillistä toimintaa, YK:n ihmisoikeuskomissaari Zeid Ra'ad Al Hussein kritisoi jo vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun).

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski jakaa kritiikin.

– On kestämätöntä, että kolmansien maiden kanssa tehtävillä sopimuksilla pyritään ratkaisemaan EU:n oman muuttoliikepolitiikan puuttumista, Saila Heinikoski sanoo.

Eli EU laastaroi nahkaansa, vaikka sisäelimistössä on toimintavaje.

Kara Tepen leirillä Kreikan Lesboksen saarella turvapaikanhakijoille on annettu koronarokotteita. Kuva: Vangelis Papantonis / EPA

Viimeksi EU:ta arvosteli viime viikon Suurlähettiläspäivillä tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

– Olemme pitäneet kiinni kaikenlaisista sopimuksista, mutta samaan aikaan on rakennettu piikkilankaesteitä ja hiljaisesti hyväksytty tämä pushback-toiminta, ja maksetaan muutamille rajavaltioille siitä, että nämä estävät Eurooppaan saapumisen, Niinistö sanoi.

Pushback-toiminnalla Niinistö viittaa tapauksiin, joissa EU:n itäisten jäsenmaiden rajavartijat ovat sopimustenvastaisesti käännyttäneet turvapaikanhakijoita rajalla.

Näin on käynyt viimeksi tässä kuussa Valko-Venäjän ja EU:n rajalla. Rajavartijat eivät ole päästäneet maahantulijoita hakemaan turvapaikkaa, mikä on kansainvälisten sopimusten mukaan heidän oikeutensa.

Viime viikolla Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että Puolan ja Latvian on autettava (siirryt toiseen palveluun) ulkorajalleen jääneitä ihmisiä. Se ei kuitenkaan vaatinut näiden ottamista hakemaan turvapaikkaa.

Kissa–hiiri-leikki ihmisillä jatkuu Välimerellä

Talibanin valtaannousu Afganistanissa potkinee EU:ta, mutta mihin suuntaan?

Vaihtoehtoina ovat sopu mahdollisten uusien siirtolaisten varalta tai Visegrad-maiden vetäytyminen yhä syvemmälle poteroon vastuunjakoa vastaan.

Sopua odotellessa Välimerellä käydään viikosta toiseen kissa–hiiri-leikkiä ihmishengillä.

Kuva Geo Barents -alukselta ennen sen rantautumista Augustaan. Laivalla oli 322 ihmistä, joista 82 oli yksin matkustavia alaikäisiä. Kuva: AOP

Lääkärit ilman rajoja -järjestön pelastusalus Geo Barents päästettiin viime viikolla Augustan satamaan Italiassa. Aluksella oli 322 Välimerestä pelastettua siirtolaista, ja se oli kulkenut neljän päivän ajan merellä odotellen lupaa päästä johonkin satamaan.

Pelastustyö on järjestöille jokaviikkoista. Rajavalvonnan lisääminen ei ole estänyt ihmisiä pyrkimästä Eurooppaan, ja niin kauan kuin turvapaikkaa pitää hakea toiseen maahan menemällä, salakuljetukset Välimerellä jatkuvat.

– Pelastusoperaatiot ovat esimerkki EU-politiikan seurauksista. Erityisesti Turkin kanssa tehty sopimus on ajanut ihmiset aiempaa vaarallisemmille reiteille, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen-viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta.

– Ihmisiä ajavat työntösyyt. Jos tilanne on epätoivoinen siellä mistä on lähdössä, on luonnollista paeta olosuhteita. EU:lla taas on vastuu oikeudenmukaisesta turvapaikkakäsittelystä.

Afganistanin kriisin suhteen EU:n on painottanut pakolaisten auttamista Afganistanin lähialueilla. Lähikuukaudet näyttävät, paljonko ja millaista apua EU alueelle lähettää.

Yhteisen maahanmuuttopolitiikan "viimeisen työnnön" paikka voi puolestaan koittaa keväällä, kun puheenjohtajaksi tulee johtajuutta alati hamuava Ranska.

