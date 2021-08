Yli puolet suomalaisista kalastaisi enemmän, jos sen voisi tehdä keskustassa – suora lähetys kalastuskilpailusta Hämeenlinnasta 18.10

Hyviä kalapaikkoja löytää jopa keskeltä kaupunkia. Hämeenlinna on siitä hyvä esimerkki. Suomalaiset kävisivät enemmän kalassa, jos tietäisivät missä voi kalastaa. Hyvät ja helppopääsyiset kalapaikat houkuttelevat kansaa kalastuksen pariin.

Suomen Vapaa-ajankalastajien teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista harrastaisi kalastusta enemmän, jos kalastuskohteet eivät olisi kaukana – eivätkä ne todellisuudessa usein olekaan.

Usein hyviä lähikalastuskohteita löytyy jopa aivan kaupunkien ytimestä, kuten Hämeenlinnassa.

– Täällä kalapaikkojen parhaimmistoa on kaupungin läpi virtaava Vanajan reitti. Järven ranta on helposti saavutettava ja sopii erinomaisesti ongintaan ja heittokalastukseen, opastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien kalatalousasiantuntija Janne Rautanen.

Hämeenlinnan Linnanpuistossa järjestetään tiistaina Street Fishing -kalastuskilpailu Linnanpuistossa. Voit seurata suoraa lähetystä kello 18.10 alkaen jutun pääkuvasta.

Rentoa kalakisaa keskellä kaupunkia

Suomen vapaa-ajan kalastajat on järjestänyt tänä kesänä jo kymmenen Street Fishing -tapahtumaa. Yhdestoista on tiistaina Hämeenlinnassa ja syyskuun alussa kisataan vielä Jyväskylässä. Tavoite on innostaa kaikkia kalastuksen pariin matalalla kynnyksellä.

Kilpailijoilla on kalastusaikaa kolme tuntia. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Kisan säännöt ovat yksinkertaiset. Kisaa käydään kaksihenkisin joukkuein ja mukaan lasketaan neljästä kalalajista yhteismitta. Kilpailuaikaa on kolme tuntia.

– Nuorille alle 18-vuotiaille annetaan tasoitusta viisi senttiä. Jos joukkueen molemmat jäsenet ovat nuoria, he saavat yhteensä 10 senttiä tasoitusta, kertoo kalatalousasiantuntija Janne Rautanen.

Kunnon saaliita tarjolla

Hämeenlinnassa onkijoille on tarjolla todella laaja kirjo erilaisia särkikaloja ja ahvenia. Vieheillä voi saada saaliiksi ahvenia ja haukia. Kuhia tavoitteleva kalastaja puolestaan laittaa siiman päähän yleisimmin jigin.

Hämeenlinnassa on suosittuja lähikalastuskohteita myös hieman kauempana keskustaa.

– Esimerkiksi Alajärvi tarjoaa mielenkiintoista kalastettavaa, mutta kaikki kaupungin alueen vedet ovat kalaisia. Eksotiikkaa hakeva kalastaja suuntaa illan hämärässä Hiidenjoelle tai Aulangon suunnan virrantiivistymiin yrittämään pohjaongella madetta tai ankeriasta, Rautanen vinkkaa.