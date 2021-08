Puolustusvoimilta uusia kuvia suomalaissotilaista työssään Kabulin kentällä – Pelastusoperaatio jatkuu

Suomen evakuointioperaation kesto on vielä avoin. Kabulin lentoaseman turvallisuudesta vastaava Yhdysvallat on kertonut vetäytyvänsä Afganistanista ensi tiistaihin mennessä.

Puolustusvoimat on julkaissut tuoreita kuvia Suomen evakuointioperaatiosta Afganistanissa.

Kuvissa näkyy suojajoukkoon kuuluvia suomalaisia sotilaita saattamassa Suomeen evakuoitavia ihmisiä kuljetuskoneeseen Kabulin lentokentällä.

Yhdessä kuvassa sotilas kantaa unessa olevaa pientä poikaa sylissään. Yle ei julkaise kuvaa, koska lapsen tunnistaa kuvasta. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia hänen perheelleen.

Talibanin epäillään rankaisevan kaikkia, jotka ovat olleet länsimaalaisten kanssa tekemisissä. Suomeen autettujen henkilöiden Afganistanissa asuvat sukulaiset voivat myös joutua vaaraan.

Kuvissa näkyy myös sotilaita partioimassa Kabulin lentokentällä tai sen ympäristössä. Taustalla näkyy paikallisia ihmisiä, jotka odottavat evakuointia tai toivovat pääsevänsä kentälle. Suomalaiset sotilaat voivat toimia vain lentoasemalla ja sen välittömässä läheisyydessä.

Suomalaiset sotilaat partioimassa Kabulin kentällä tai sen ympäristössä. Kuva: Puolustusvoimat

Erikoisjoukko on koottu Puolustusvoimien henkilökunnasta, ja osalla heistä on jo aiempaa kokemusta Afganistanissa toimimisesta, esimerkiksi rauhanturvatehtävistä. Sotilaiden tehtävä on suojata ulkoministeriön työntekijöitä ja auttaa heitä evakuoinneissa.

Suomalaiset sotilaat saapuivat Kabulin lentokentälle viime lauantaina ja aloittivat heti tehtävänsä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi sunnuntaina, että sotilaiden avulla pelastustoimintaa on saatu tehostettua merkittävästi. Tiistaina Haavisto kertoi Twitterissä, Suomi on auttanut turvaan jo yli 200 ihmistä. Suurin osa evakuoiduista on naisia ja lapsia.

Haaviston mukaan suurlähetystön maasta palkattu henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä on nyt evakuoitu suunnitellusti.

Suomi on sitoutunut evakuoimaan Afganistanista yhteensä 240 ihmistä.

Heistä 70 on Suomen kansalaisia tai pysyvän oleskeluluvan haltijoita. Suomi on myös sitoutunut auttamaan turvaan 170 Suomen Kabulin-suurlähetystön, EU-edustuston ja kriisinhallintaoperaation työntekijää tai heidän perheenjäsentään.

Suojausjoukko turvaa autettavien ihmisten matkaa kuljetuskoneeseen Kabulin kentällä. Kuva: Puolustusvoimat

Suomen evakuointioperaation kesto on vielä avoin. Kabulin lentoaseman turvallisuudesta vastaava Yhdysvallat on kertonut vetäytyvänsä maasta ensi tiistaihin mennessä.

Useat maat ovat vedonneet Yhdysvaltoihin, että aikaa pidennettäisiin, koska ne eivät ehdi tässä ajassa saada turvaan kaikkia evakuoitaviaan.

Puolustusvoimat julkaisi jo maanantaina yöllisen kuvan pelastusoperaatiosta.

