Tuulivoimaloita kulkee Suomen teillä nyt niin paljon, että erikoiskuljetusten lupaprosessi on ruuhkautunut – "Olisi pitänyt pystyä ennakoimaan kristallipallosta"

Erikoiskuljetusten raju lisääntyminen on ruuhkauttanut lupahakemukset. Jonossa on nyt 270 hakemusta, ja käsittelyaika on venynyt jopa kymmeneen päivään.

Osasyynä on lomakausi, mutta pääasiassa tilannetta selittää tuulivoimaloiden osien kuljetus, joka on lisääntynyt tänä vuonna lähes räjähdysmäisesti.

– Uusia hakemuksia tulee sitä mukaa kuin vanhoja käsitellään – ja enemmänkin. Olisi pitänyt pystyä ennakoimaan kristallipallosta, mutta tuli kyllä yllätyksenä, että tuulivoimalarakentamisen vuoksi osia kuljetetaan näin isolla volyymilla, sanoo lupapäällikkö Petteri Pietilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta, joka myöntää kaikki Manner-Suomen erikoiskuljetusluvat.

Alkuvuoden ja heinäkuun lopun välisellä jaksolla lupia kirjoitettiin noin 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Pietilä ennakoi, että tänä vuonna lupamäärä nousee 12 500:aan normaalivuoden 10 000:sta.

Eniten tuulivoimarakentamiseen liittyviä erikoiskuljetuksia lähtee Kokkolan ja Raahen satamista.

ELY-keskus tarvitseekin lisävoimia: yksi määräaikainen asiantuntija on saatu ja lisää on toiveissa. Pietilä arvioi, että tuulivoimalakuljetusten lisääntyminen näkyy vielä vuosia.

Lupaprosessin venymisestä eivät kuitenkaan kärsi tuulivoimalan osien kuljetukset, joihin lupia on haettu paljon. Sen sijaan muiden erikoiskuljetusten aikataulut voivat olla tiukoilla, kun luvan saantiin menee jopa kymmenen päivää.

Liikennettä maalla, merellä ja ilmassa ohjaavan Fintrafficin mukaan (siirryt toiseen palveluun) keväällä erikoiskuljetuksia kulki lähes kymmenkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi toukokuussa ajettiin peräti 165 erikoiskuljetusta, kun vuonna 2020 ajoja oli samassa kuussa 21 kappaletta.

Kuljetusyritykset hakevat lupia varmuuden vuoksi koko kalustolle

Pirkanmaan ELY-keskus luvittaa sekä kuljetuskaluston että reitin. Jos ja kun kuljetukset liikkuvat usein samaa reittiä, tietoja voi hyödyntää seuraavassa luvassa.

Raskaiden kuljetusten reitin tarkastelu keskittyy ensisijaisesti siltojen kantavuuteen. Joskus kuljetus vaatii maksullisen sillanvalvonnan.

Luvanmyöntäjä lähtee siitä, että itse tieverkko kestää. Erikoiskuljetukset liikkuvat vakiintuneita, suunniteltuja väyliä ja tietoja voidaan hyödyntää toistuvissa kuljetuksissa.

Todella raskaiden kuljetusten pintapaine voi vaatia myös maaperärakenteen tarkastelua. Silloin luparyhmä joutuu konsultoimaan alueellisten ely-keskusten asiantuntijoita, mikä venyttää lupaprosessia entisestään.

Pirkanmaan ELY-keskus luvittaa reitin lisäksi kaluston, ja sitä riittää, sillä joka kalusto vaatii käytännössä oman lupansa. Toki samanlaista kalustoa pystyy yhdistämään samaan lupaan. Esimerkiksi yhden akselin lisääminen tarkoittaa jo kokonaismassan kasvua ja uutta lupaa.

Kuljetusliikkeet hakevat tuulivoimakuljetuksia varten lupia kaikelle kalustolle, mitä firmasta löytyy ja ennakoi näin kaluston mahdollisimman laajaa käyttöä. Ely-keskuksessa se tarkoittaa joka tyypin kaluston läpikäymistä ja luvittamista.

– Tyypillisesti kalusto määritellään muuten hakemukseen aika tarkasti, sanoo lupapäällikkö Petteri Pietilä.