Yhdysvalloissa deltamuunnoksesta on tulossa rokottamattomien lasten sairaus – koulut vaativat nyt rokotuspassia

Keskimäärin 277 lasta päivässä on joutunut sairaalaan koronaviruksen takia heinäkuusta lähtien Yhdysvalloissa. Luku on kymmenkertaistunut kuukauden aikana. Koulut alkoivat epävarmoissa tunnelmissa, sillä alle 12-vuotiaille ei vielä anneta rokotetta.

CULVER CITY, KALIFORNIA Koronaviruksen deltamuunnos on ottanut niskalenkin amerikkalaisista. Sairaaloissa on nyt yhtä paljon koronapotilaita kuin ennen rokotusten alkamista, mutta vanhusten sijaan vuoteissa viruu alle 60-vuotiaita.

Uusia tartuntatapauksia kirjataan viikossa keskimäärin 133 000, josta lasten osuus on 18 prosenttia.

Sairaalahoitoa vaativista lapsista 95 prosenttia on rokottamattomia. He ovat joko alle 12-vuotiaita, jotka tulevat rokotusvuoroon vasta myöhemmin syksyllä tai teinejä, jotka eivät ole ottaneet rokotusta.

Nuoria on rokotettu koko maassa vähemmän kuin mitään muuta ikäryhmää, vain 32 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) 12–17-vuotiaista.

– Suurin huolenaiheeni on nyt se, että tehokkaasta rokotteesta huolimatta ihmiset epäröivät sen ottamista. Vaikka rokote ei estä tartuntaa, se suojaa vakavalta sairastumiselta, sairaalaan joutumiselta ja kuolemalta, sanoo floridalaisen Jackson North Medical -keskuksen johtava lääkäri (siirryt toiseen palveluun) O´Neil Pyke.

Etelässä suhteessa eniten tartuntoja

Asukaslukuun suhteutettuna pahimmat tartuntapesäkkeet ovat Floridassa, Louisianassa ja Mississippissa, missä sairaalat ovat hätää kärsimässä ja potilaita kuljetetaan toisiin osavaltioihin hoidettaviksi.

Vuodepaikat ovat täynnä myös Alabaman teho-osastoilla. Viime viikolla 13-vuotias tyttö kuoli (siirryt toiseen palveluun) Mississippissa vain päivä sen jälkeen, kun hän oli saanut positiivisen testituloksen.

Teksasin kuvernööri, koronatartunnan saanut Greg Abbott on pyytänyt liittovaltion apua koronakriisin hoitamiseen, vaikka hän on vähätellyt maskien pitämistä ja muita tehokkaaksi todettuja varotoimia.

Nuori sai Pfizerin koronavirusrokotteen Westchesterissä New Yorkissa 16. toukokuuta. Kuva: Andrew H. Walker / AOP

Kaliforniassa kaksi rokoteannosta on saanut 55 prosenttia väestöstä, joten potilasmäärä ei ole räjähtänyt käsiin. Lapsillakin on pienempi mahdollisuus sairastua, kun heidän lähipiirissään olevat aikuiset on täysin rokotettu.

Lääkäreiden mukaan (siirryt toiseen palveluun)sairaalaan joutuvat lapset ovat perusterveitä ja yhä nuorempia, jopa vain muutaman viikon ikäisiä. Heillä on hengitysvaikeuksia ja heidän kuntonsa heikkenee nopeammin kuin niiden, jotka sairastuivat pandemian alussa.

Monella on koronan lisäksi myös flunssa tai muu hengitystieinfektio, joka hidastaa parantumista.

Virus on tarttunut tähän asti vähemmän lapsiin ja nuoriin, mutta delta on ärhäkämpi iskemään myös heihin. Sairaalahoitoon joutuvien lasten määrän odotetaan kasvavan syksyn mittaan.

– Tiedämme, että delta tarttuu ainakin kaksi kertaa helpommin kuin alfamuunnos ja tuottaa jopa tuhat kertaa enemmän viruspartikkeleita ylänielussa, sanoi Anthony Fauci, Yhdysvaltain johtava tartuntatautien lääkäri, vastikään Valkoisen Talon tiedotustilaisuudessa. (siirryt toiseen palveluun)

Näyttää myös siltä, että jopa oireeton infektio voi johtaa lapsilla pitkittyneeseen koronaan (siirryt toiseen palveluun) kuten aikuisilla.

Kouluissa alkoi lähiopetus vuoden tauon jälkeen

Koululaisten vanhemmat ovat paniikissa etenkin niissä osavaltioissa, joiden kouluissa ei ole maskipakkoa, kuten Georgiassa.

Monet ovat hakeneet lapsensa takaisin kotiin, sillä vanhempien mielestä koulut leikkivät lasten terveydellä. He vaativat, että niissä noudatetaan tartuntatautiviraston CDC:n koronaohjeita.

Floridassa vanhemmat ovat pitäneet mielenosoituksia kuvernööri Ron DeSantisia vastaan, joka on kieltänyt kouluja säätämästä maskipakkoa. Samaan aikaan kahden piirikunnan koululautakunnat ovat uhanneet jäädyttää määrärahat niiltä kouluilta, jotka vaativat kasvosuojan käyttämistä.

Vaikka kasvosuojuksen pitäminen on epämukavaa, moni koululainen pitää sitä myös ulkona. Kuva: Johanna Juntunen

Monissa maan eteläisten osavaltioiden kouluissa jouduttiin palaamaan takaisin etäopetukseen ja tuhansia koululaisia on karanteenissa, kun deltamuunnos alkoi levitä nopeasti maskittomissa lapsissa.

Opettajilla rokotuspakko

Los Angelesin piirikuntaan kuuluvan Culver Cityn koululaitos ilmoitti ensimmäisenä opinahjona Kaliforniassavaativansa kaikkien yli 12-vuotiaiden koululaisten rokottamista (siirryt toiseen palveluun).

Kahdeksasluokkalainen Nola Files on luokkatovereineen täysin rokotettu, ja 13-vuotiaat tuntevat olonsa turvalliseksi tiukkojen koronatoimien takia. Niihin kuuluu myös maskien pitäminen, turvavälit ja viikoittaiset testaukset.

– Mielestäni nyt oli oikea aika palata kouluun, kunhan kaikki ovat rokotettuja ja terveitä, Nola sanoo Ylelle Culver Cityssa.

Kahdeksasluokkalaiset Mia Ortega, Zhen Nguen, Dan Snyder, Darin Hawkings ja Nola Files ovat 13-vuotiaita ja täysin rokotettuja. He tuntevat olonsa Culver Cityn yläkoulussa turvalliseksi tiukkojen koronatoimien takia. Kuva: Johanna Juntunen

Kaikki haastateltavat ovat rokotuspakon kannalla.

– Jotkut vanhemmat eivät halua rokottaa lapsiaan, mutta mitä jos lapset itse haluavat ottaa rokotteen, eivätkä vanhemmat anna lupaa? Se ei ole oikein, Mia Ortega painottaa.

Koronarokotusten on oltava kunnossa marraskuun puoliväliin mennessä. Myös opettajilla ja muulla henkilökunnalla on rokotuspakko, kuten kaikkialla osavaltiossa. Rokotuksesta voi kieltäytyä vain pätevistä uskonnollisista tai terveydellisistä syistä.

Viikoittaiset testit ovat kuitenkin kaikille pakollisia. Maskia on pidettävä sisällä ja ulkona, paitsi lukiossa, mikäli tartuntaluvut pysyvät alhaisina. Pikkukaupungin kouluissa on 7 000 oppilasta.

– Jos haluamme, että pysymme terveinä, rokottamattomien lasten ei pitäisi olla täällä vaan mennä johonkin toiseen kouluun, missä kaikki sairastuvat. Me emme halua riskeerata perheidemme terveyttä, toteaa Ortega.

USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi maanantaina täyden käyttöluvan Pfizerin koronavirusrokotteelle, jonka uskotaan lisäävän luottamusta rokotteeseen.

Testituloksen saaminen kestää

Los Angelesissa koulujen koronatoimiin kuuluu myös panostaminen sisäilman puhtauteen. Sitä on parannettu uusituilla ilmastointilaitteilla, koska deltamuunnos leviää vielä tehokkaammin ilman kautta (siirryt toiseen palveluun) kuin viruksen aiemmat muodot.

Marisol Hernandez odottaa 14-vuotiasta tytärtään lukion edustalla Culver Cityssa. Hän pelkää vasta yhden rokoteannoksen saaneen lapsensa terveyden puolesta.

– Olen huolestunut, kun koulut aloitettiin ennen rokotuspakkoa. Opettajat on rokotettu, mutta suurinta osaa oppilaista ei, sanoo Hernandez.

Maskipakosta muistutetaan Culver Cityn lukion edustalla. Kuva: Johanna Juntunen

Hernandez ei ymmärrä myöskään testauslogiikkaa, sillä tulos tulee vasta kolmen päivän kuluttua. Sitä odotellessa sairastunut lapsi on voinut tartuttaa viruksen moniin muihin.

Hernandezin huoli ei ole turha, sillä tiukoista koronatoimista huolimatta altistumisia on jo tapahtunut. Los Angelesin koulupiirissä joutui satoja koululaisia karanteeniin ensimmäisen kouluviikon jälkeen.

Los Angelesin piirikunnan julkisen terveydenhuoltolaitoksen johtaja Barbara Ferrer korostaa, että lapset ovat tähän asti selvinneet pandemiasta parhaiten.

– Vanhempien pitäisi olla rauhallisin mielin, sillä tartunnan saaneita lapsia on edelleen vähän, ja he sairastuvat vakavasti erittäin harvoin, Ferrer muistuttaa (siirryt toiseen palveluun).

Tartuntatautiviraston CDC:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) 471 alle 18-vuotiasta lasta on kuollut koronavirukseen Yhdysvalloissa koko pandemian aikana.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 saakka.

Lue lisää:

Tuoreimmat uutiset koronaviruksesta

Minnesotassa asuvien Kerästen lapset saivat koronarokotteen jo viime keväänä heti, kun se oli mahdollista – "Se on velvollisuutemme"

Yhdysvalloissa ainakin 70 prosenttia aikuisista saanut ensimmäisen koronarokotteen – tavoitteesta jäätiin kuukaudella

Fauci huolissaan koronatartuntojen noususta Yhdysvalloissa – "Anelemme ihmisiä ottamaan rokotteen"