Koulurauha julistetaan koko maahan Sodankylästä: katso tunnelmia suorasta lähetyksestä

Koskaan aiemmin koulurauhaa ei ole julistettu näin pohjoisessa. Valtakunnallinen koulurauhan julistus tapahtuu tänään keskiviikkona Sodankylässä.

Tänä vuonna teemana on turvallinen koulu. Teemalla halutaan muistuttaa, että koulun tulee turvata lapsille mukava ja viihtyisä oppimisympäristö, jossa ei tarvitse olla huolissaan kiusaamisesta tai yksin jäämisestä.

– Onko joku parempi kuin toinen? Onko väliä sillä, onko pitkä tai lyhyt? Turvallisessa koulussa ei tarvitse näitä pohtia, kertoo koulurauhan julistusta suunnittelemassa ollut Biret-Ingermaria Vars Vuotson koulusta.

Koululaiselle koulurauhan julistus merkitsee monia asioita.

– Se tarkoittaa sitä, että ketään ei syrjitä tai kiusata, tämä on siinä mielessä hyvä tapahtuma, pohtii Vars Ylen suorassa lähetyksessä.

Ailu Valle: "Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen koulutien"

Koulurauhan julistustilaisuudessa luetaan työryhmän nuorten kirjoittama koulurauhan julistus. Luvassa on myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön kirjallinen tervehdys. Tapahtuman pääesiintyjä on saamelaisräppäri Ailu Valle. Valle on monen saamelaislapsen idoli, joka on saanut muun muassa lastenkulttuurin valtionpalkinnon vuonna 2019.

Valle nostaa koulurauhan julistuksen korkeaan arvoon. Hän on tehnyt tilaisuutta varten uuden kappaleen, joka kuullaan nyt ensimmäistä kertaa.

– Tämä on valtavan tärkeää. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen koulutien, toteaa Valle.

Koulurauha julistetaan 31. kertaa

Valtakunnallinen koulurauha julistetaan vuosittain lukuvuoden alussa. Koulurauha julistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990, eli nyt se julistetaan 31. kertaa. Sodankylä on pohjoisin paikkakunta, missä koulurauha on koskaan julistettu.

Koulurauha-työryhmässä ovat olleet mukana Sodankylän lukio, Tähtikunnan koulu ja Vuotson koulu Sodankylästä sekä Haaparannan kielikoulu Ruotsista.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Koulurauhan julistustapahtuma alkaa kello 10.00 ja se lähetetään myös suorana verkossa (siirryt toiseen palveluun), joten sitä on mahdollista seurata koulussa ympäri suomen.

Yle on paikan päällä ja lähettää suoraa Yle Areenaan kello 9.45 alkaen.

Juttua päivitetään streamin aikana.