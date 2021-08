Kartonkijätti osti muovittoman kahvikupin kehittäneen tehtaan Suomesta – ilmoitti heti isosta investoinnista: "Myös meillä on visio"

Itävaltalaisen kartonkijätti Mayr-Melnhofin johto on tutustumassa uuteen hankintaansa Kotkassa.

Kotkalaisyhtiö ja Euroopan suurin kartongin ja pakkauskartongin tuottaja Mayr-Melnhof sopivat yrityskaupasta viime vuoden joulukuussa. Kauppa sai hyväksynnän kaikilta tarvittavilta kilpailuviranomaisilta kolme viikkoa sitten.

Toimitusjohtaja Peter Oswald ilmoitti heti merkittävästä investoinnista Kotkamillsin tehtaaseen Kotkassa.

– Olemme päättäneet 20 miljoonan euron laajennusinvestoinnista paperikone ykköseen, toimitusjohtaja Peter Oswald sanoo.

Mayr-Melnhofin toimitusjohtaja Peter Oswald uskoo muovia korvaaviin tuotteisiin. Kuva: Antro Valo / Yle

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo, että paperikoneen puristinosa uusitaan kokonaan. Tämä lisää koneen tuotantoa noin 15 000 tonnia eli noin 10 prosenttia vuodessa.

Hän on tyytyväinen. Suomalaisyhtiöllä on nyt määrätietoinen omistaja, jolla on tuotantolähtöinen toimintatapa. Tehdas aiotaan pistää entistäkin parempaan kuntoon syytämään maailmalle entistä enemmän kartonkia.

Liian lyhyt lista

Kotkan tehtaalla oli jo tehty investointilistaa uudelle omistajalle, mutta se ei kelvannutkaan. Uusi omistaja halusi enemmän.

– Tulikin ohjeet, että pitää keksiä lisää investointikohteita. Se on aika toisenlainen lähestymistapa kuin monessa muussa yhtiössä, Markku hämäläinen myhäilee.

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen on tyytyväinen uuden omistajan tuotantolähtöiseen toimintatapaan. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Kotkamills on tullut viime vuosina tunnetuksi kehittämästään muovittomasta kuppikartongista, jonka eteen Markku Hämäläinen on itse joutunut ottamaan taloudellisia riskejä.

Noin seitsemän vuotta sitten aikakauslehtipaperin valmistukseen tarkoitettu paperikone Kotkan keskustassa sijaitsevalla tehtaalla päätettiin rakentaa uusiksi pakkauskartonkien valmistusta varten.

Yhtiö pysäytti yhden paperikoneen ja rakensi sen tilalle uuden, yli 200 metriä pitkän kartonkikoneen, joka käynnistettiin kesällä 2016. Samalla ryhdyttiin kehittämään kertakäyttöastioihin soveltuvaa kartonkia, jossa ei olisi lainkaan muovia, mutta joka kuitenkin kestäisi esimerkiksi nesteitä ja rasvaa.

Kuva: Antro Valo / Yle

Vuotta myöhemmin tehdas kertoi aloittavansa muovittoman kahvikuppikartongin säännöllisen tuotannon. Talvella 2020 Kotkamills kertoi allekirjoittaneensa ison sopimuksen muovittoman kuppikartongin toimittamisesta italialaisen kahvijätin Lavazzan kanssa.

Yhteinen visio

Kotkamills on markkinoinut ahkerasti itseään muovittomien elintarvikekartonkien tekijänä. Itävaltalaisyhtiötä kiinnostaakin Kotkamillsissä juuri tämä tuotantosuunta.

– Meillä on huima synenergia, koska olemme molemmat johtajia muovittomassa tuotannossa. Tämä oli keskeinen syy Kotkamillsin hankinnalle. Myös meillä on visio maailmasta, jossa käytetään huomattavasti nykyistä vähemmän muovia, Peter Oswald kertoo.

Kartonkirullia lähdössä maailmalle Kotkamillsin tehtaalta. Kuva: Kotkamills Oy

Lisä tuotepalettiin

Yhtiöitä erottaa tuotannon raaka-ainelähde. Kotkamillsillä raaka-aine tulee suoraan puusta eli se on ensikuitua. Mayr-Melnhof käyttää sen sijaan pääasiassa kierrätyskuitua.

Kotkamillsin hankinta laajentaa sopivalla tavalla Mayr-Melnhofin tuotevalikoimaa.

– Kotkamillsin hankinnan jälkeen olemme nyt yksi johtavista kartonkiyhtiöistä, joka voi tarjota sekä kierrätyskuidusta että ensikudusta tehtyjä tuotteita, toimitusjohtaja Peter Oswald sanoo.

Markku Hämäläisen mukaan uuden yhteenliittymän tuotepaletti on varsin kattava.

– Tällä yhtiöllä on nyt ihan täysi repertuaari. Käytännössä kaikki maailman pakkauskartongit löytyvät nyt saman katon alta, hän vakuuttaa.

Kotkamills on satsannut muovittomaan elintarvikekartonkiin. Tässä kartongista tehty kuppi toimitusjohtaja Markku hämäläisen kädessä. Kuva: Ville Pisto / Yle

Hämäläinen uskoo, että uuden emoyhtiön leveämmät hartiat tarjoavat Kotkamillsille myös mahdollisuuden saada paremmin tuotteita maailmalle.

– Nyt, kun me saamme isomman emoyhtiön myyntiorganisaation käyttöömme, niin ihan varmasti Kotkan tuotteiden myynti kasvaa.