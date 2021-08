Herätys: Britanniassa kärsitään työvoimapulasta, perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsee aiempaa nopeammin, näin teet koronatestin kotona

Näin teet koronan kotitestin

Tällä hetkellä kotioloissa tehtävät antigeenitestit käyvät hyvin kaupaksi. Noin viiden euron hintaiset testisetit sisältävät nenään työnnettävän näytepuikon, testiin tarvittava uuttoliuoksen, aineelle varatun uuttoputken sekä näytekalvon, joka ilmentää tuloksen. Testejä on tehty esimerkiksi ennen polttareita ja muita juhlia.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra muistuttaa, että kotitestit eivät korvaa terveydenhuollon tekemää koronatestiä. Videolla näytämme, miten kotitestin tekeminen tapahtuu.

Yhä useampi pääsee hoitojonosta perusterveydenhuollon vastaanotolle viikon sisällä

Sairaanhoitaja Ulla-Riitta Vappula (vas.) työskenteli etävastaanotolla. Kuva: Janne Nykänen

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsee aiempaa nopeammin. THL:n hoitoonpääsytilaston mukaan noin kuusikymmentä prosenttia pääsee kiireettömään hoitoon viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Vielä kaksi vuotta sitten kiireetöntä hoitoa sai viikon sisällä 40 prosenttia hoitoon hakeutuneista. Hoitoonpääsyä ovat parantaneet etenkin etävastaanotot. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on lähtenyt taltuttamaan hoitojonoja hyödyntämällä etävastaanottoja.

Britanniassa kärsitään työvoimapulasta varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla

Pied à Terre -ravintolan kreikkalainen pääkokki Asimakis Chaniotis esittelee tänä vuonna 30 vuotta täyttävän Michelin-ravintolan juhlaruokaa, maa-artisokkaterriiniä. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Koronapandemia on tehnyt monessa maassa työvoiman löytämisestä vaikeaa, mutta Britanniassa ero EU:sta on lisännyt ongelmia. Jopa 300 000 EU-kansalaista on pandemian aikana lähtenyt Britanniasta, mutta korvaavia työntekijöitä on työvoiman vapaan liikkuvuuden päätyttyä vaikea saada unionin alueelta. Tulija tarvitsisi työnantajan kutsun ja 30 000 euron minimitulot. Varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla työvoimasta jopa neljäsosa on EU-alueelta, ja Ylen haastatteleman lontoolaisen ravintoloitsijan mukaan Britanniassa syntynyt työvoima ei yksinkertaisesti riitä alan tarpeisiin.

Biden pitää kiinni joukkojen vetämisestä kuun loppuun mennessä

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan Afganistanista on evakuoitu lähes 71 000 ihmistä. Kuva: Shawn Thew / EPA

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Yhdysvallat pyrkii edelleen vetämään joukkonsa pois Afganistanista elokuun loppuun mennessä. Valkoisen talon mukaan aikataulu riippuu kuitenkin siitä, päästääkö Taliban ihmisiä Kabulin lentokentälle.

Biden kertoi G7-maiden kriisikokouksen jälkeen tiistaina, että Afganistanista on evakuoitu lähes 71 000 henkilöä.

– Me olemme tällä hetkellä siinä tahdissa, että päätämme evakuoinnit 31. elokuuta mennessä. Mitä aiemmin voimme lopettaa, sitä parempi, Biden sanoi.

Seuraamme Afganistanin tilannetta tässä artikkelissa.

Sateet ja tuulisuus voimistuvat

Yön aikana lännestä levinnyt vesisadealue leviää laajalti maan etelä- ja keskiosiin. Vettä tulee päivällä ajoittain runsaasti ja kertymä voi olla paikoin jopa yli 50 millimetriä. Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen Uudellemaalle, Kanta-ja Päijät-Hämeeseen sekä Pirkanmaalle. Pohjoisessa ja laajalti myös idässä sää on suurelta osin poutaista. Tuuli voimistuu niin merillä kuin maa-alueillakin ja on puuskissa navakkaa tai kovaa.

Lämpötila kohoaa enimmillään noin viiteentoista asteeseen.

Kuva: Yle

