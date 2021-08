Hoitojonosta viikon sisällä vastaanotolle pääsee perusterveydenhuollossa noin 60 prosenttia – Päijät-Hämeessä jono talttui etäpalveluilla

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon viikon sisällä pääsevien määrä on THL:n tilastojen perusteella parissa vuodessa kasvanut.

Yhä useampi pääsee lääkärin kiireettömälle vastaanottoajalle perusterveydenhuollossa viikossa, selviää THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsytilastoista.

Kun heinäkuussa 2019 hoidon tarpeen arvioinnista lääkärin vastaanotolle päästiin viikon sisällä noin neljässäkymmenessä prosentissa käynneistä, oli kuluvan vuoden heinäkuussa lukema noin kuusikymmentä prosenttia.

Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaan kuuluu hoitotakuun tiukentaminen niin, että perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tällä hetkellä vastaava määräaika on kolme kuukautta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan seitsemän päivän hoitotakuu on saatava tällä hallituskaudella “hyvään vauhtiin.”

Hoitojonojen tilanne onkin viimeisen kahden vuoden aikana valtakunnan tasolla parantunut, vaikka terveydenhuoltoa on keväästä 2020 alkaen kuormittanut edelleen jatkuva koronapandemia.

Sairaanhoitaja Ulla-Riitta Vappula (vas.) työskenteli etävastaanotolla. Kuva: Janne Nykänen

Korona on samalla siivittänyt (siirryt toiseen palveluun) etäasioinnin kaltaisia uusia toimintamalleja perusterveydenhuollossa. Näin on tapahtunut myös osassa Päijät-Hämettä, jossa etäasioinnista on tehty perusterveydenhuollon lähtökohtainen toimintatapa.

Lahden, Kärkölän ja Iitin perusterveydenhuolto on vuoden alusta saakka toiminut niin kutsutussa tiimityömallissa. Lahdessa terveyskeskukset on yhdistetty yhdeksi sotekeskukseksi.

Erona perinteisempään vastaanottotoimintaan on, että asiakkaan hoitoon liittyviä asioita pyritään ratkaisemaan mahdollisimman paljon ensikontaktin aikana sairaanhoitajavetoisesti ja etäyhteydellä.

Lääkärin vastaanotolle Harjun Terveydessä pääsee perinteiseen tapaan fyysisellä vastaanotolla sekä erillisen sovelluksen kautta. Digisovelluksen kautta hoidetaan Harjun Terveyden johtavan lääkärin Hanna Suurmunteen mukaan esimerkiksi silmätulehduksien ja virtsaoireiden kaltaisia pienempiä vaivoja.

Etävastaanotolla jo ensikontaktista asiakas voidaan lääkärin sijaan ohjata esimerkiksi fysioterapeutille.

– Tämä on tosi iso muutos. Tietysti kun aina ollaan aikaisemmin totuttu siihen, että aina on saatu aika lääkärille, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mutta pikkuhiljaa, kuvailee Suurmunne asiakaspalautteiden sisältöä.

Harjun Terveyden johtava lääkäri Hanna Suurmunne pitää etäpalvelujen käyttöön siirtymistä suurena muutoksena. Kuva: Janne Nykänen

Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan etävastaanotosta ole innostuneet. Myös esimerkiksi aloitettaessa uutta hoitokontaktia tai kokemattomammille työntekijöille etävastaanotto ei välttämättä sovellu.

Vaikka seurannan perusteella valtaosa Harjun terveyden asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun, ei täysin auvoista arki uudentyyppisessä sotekeskuksessa kuitenkaan ole. Ensimmäisinä kuukausina työntekijöitä irtisanoutui, kertoi Yle huhtikuun alussa.

Pahimmasta alkukankeudesta on Suurmunteen ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallinnollisen asiantuntijaylilääkäri Petteri Jyrkisen mukaan päästy eteenpäin. Tällä hetkellä työntekijöiden vaihtuvuustilanne on stabiilimpi.

Kuten monessa muussakin terveydenhuollon toimipaikassa, on Harjun Terveydessäkin lääkärien ja hoitajien saatavuus jatkuva huolenaihe, vaikka uusi toimintatapa onkin tehostanut itse hoidon saatavuutta.

Tällä hetkellä asiakas pääsee Lahdessa perusterveydenhuollon lääkärin sähköiselle tai fyysiselle vastaanotolle ylilääkäri Jyrkisen mukaan saman tai seuraavan päivän aikana.

– Ja silloin kun siellä ei ole sitä kuormaa eli jatkuvasti hoitamatonta jonoa, niin kyllä sellainen houkuttelee paremmin työntekijöitä, Jyrkinen sanoo.

Tilastojen perusteella perusterveydenhuollon jonotilanne vaihtelee Suomessa niin maakunnasta, kunnasta kuin terveydenhuollon toimipisteestäkin riippuen.

