Finnair purkaa poikkeuksellisen isoa lentäjien koulutussumaa, kun maailma avautuu koronan jäljiltä – "Tauko oli pitkä käsityöammatissa"

Liikennelentäjä Olli Pöllänen istuu perämiehen paikalle Finnairin Airbus A350-simulaattorissa. Puolitoista vuotta kestäneen lomautuksen jälkeen lentolupakirja on saatava jälleen voimaan, ja yksi osa paluukoulutusta ovat lentosimulaattorilla tehtävät lennot.

– Tauko oli pitkä käsityöammatissa, sitä lentäminen on, sanoo Pöllänen.

Toukokuussa 2020 Olli Pöllänen ehti lentää yhden mannerten välisen rahtilennon A350-koneessa perämiehenä. Sen jälkeen alkaneen koronatauon aikana hän on toiminut sijaisopettajana peruskoulussa, tavannut ystäviä ja viihdyttänyt yleisöä bändinsä keikoilla. Kutsu koulutukseen on ollut odotettu.

– Odotan työlästä syksyä, ja että kavereille ja itselle tulee taas hommia. Muutama kaveri on jo päässyt lentämään.

Lentäminen on lifestyle ja sen puuttumisen huomaa arjessa. On kaivannut sitä tunnetta, että näkee auringon, kun kone nousee pilvikaton läpi. Olli Pöllänen, liikennelentäjä

Lentoyhtiöissä odotettiin lentoliikenteen alkavan elpyä jo kesän alussa, mutta pitkittynyt koronapandemia on muuttanut ennusteita kuukausi toisensa jälkeen.

Heinäkuussa käyttöön tullut uusi maahantulomalli on helpottanut matkailua Suomeen, mutta vasta elokuun lopulla alkaneiden sateiden myötä Finnairissa on saatu huomata, että loppuvuoden lennoille on alkanut tulla kiihtyvällä tahdilla uusia varauksia – se tarkoittaa myös lisää töitä lentävälle henkilökunnalle.

Myös Finnairin omistama matkanjärjestäjä Aurinkomatkat on kertonut nelinkertaistavansa syksyllä kapasiteetin verrattuna heinä- ja elokuuhun.

Silti päivittäisten lentojen määrä on vielä kaukana vuoden 2019 tilanteesta. Euroopan ilmatilaa valvovan Eurocontrolin mukaan Suomen ilmatilassa operoitiin viime viikolla päivittäin noin 300 lentoa, kun ennen koronapandemiaa niitä oli yli 700. Keski-Euroopassa lentojen palautuminen on ollut nopeampaa.

Finnairin lentäjien paluukoulutuksessa lentosimulaattorilla korvataan osa harjoituslennoista. Simulaattorilla voidaan harjoitella esimerkiksi vakavia häiriötilanteita, joita ei pystytä harjoittelemaan oikealla lennolla. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Paluu Airbus A350-koneen ohjaimiin

Simulaattorissa palautetaan mieliin niitäkin asioita, joihin lentäjät joutuvat varautumaan, vaikka eivät sitä koskaan toivoisi. Mutta tavallisiakin lentoja on hyvä harjoitella.

Finnairin koulutuspäällikkö Juho Sinkkonen ohjelmoi simulaattoriin lentoonlähdön kotikentältä Helsinki-Vantaalta. Pöllänen työntää tehovipua eteenpäin, maisemat alkavat vilistä ruuduilla ja hetken kuluttua metallinen ääni kertoo "V1". Se tarkoittaa nopeutta, jolloin lähtöä ei enää voi keskeyttää, vaan lentoonlähtöä on jatkettava.

– Paluukoulutus on vaativa paketti, monia nippelijuttujakin on kerrattava. Rutiini palaa vähitellen, jatkaa Olli Pöllänen ja vetää ohjaimesta koneen ilmaan.

Valtaosa paluukoulutusta on erilaisten ohjeiden ja määräysten kertaamista. Matkustamomiehistö harjoittelee turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten varauloskäyntien liukumäkien käyttämistä tai matkustamossa toimimista erilaisissa häiriötilanteissa. Lennolle pääseminen edellyttää matkustamomiehistöllä kelpoisuustodistusta, ja lentäjillä lentolupakirjaa, jotka myöntää liikenteen valvontavirasto Traficom.

Uusien lentovarausten määrä on alkanut lisääntyä, ja Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvaa loppuvuonna ja ensi talvena. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Lentäjän paluukoulutus kestää pari viikkoa

Finnair paluukouluttaa aluksi kuukausittain muutamia kymmeniä lentäjiä. Määrä tosin vaihtelee lentojen kysynnän mukaan, ja lisääntyy kun liikenne alkaa elpyä. Vastaava paluukoulutus on käynnissä myös matkustamohenkilökunnalla. Koulutusta on aiemminkin järjestetty pitkän poissaolon jälkeen, mutta nyt poikkeuksellista on se, että koulutettavana on suurin osa henkilökunnasta.

– Alustava ennuste on, että tulevan talven aikana kaikki lentäjät päästään kouluttamaan takaisin lentotyöhön, sanoo Finnairin koulutuspäällikkö Juho Sinkkonen.

Koulutuksen kesto vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan lentäjä on ollut poissa lentotyöstä.

Mutta Sinkkonen muistuttaa, että vieläkin on mahdollista, että jo töissä olevia joudutaan lomauttamaan uudelleen. Mikäli koronatilanne varsinkin Aasiassa heikkenisi nopeasti, se näkyisi nopeasti myös paluukoulutuksessa.

Kaikki Airbusin uudet A350-koneet liikenteessä

Liikenne elpyy talvella varsinkin Pohjois-Amerikan suuntaan ja Eurooppaan. Myös Thaimaan lomat käyvät hyvin kaupaksi.

Tällä hetkellä Finnairin noin 900 lentäjästä vajaat puolet on jo palannut töihin. Liikenteessä ovat myös kaikki yhtiön 16 Airbus A350-laajarunkonetta, jotka lentävät matkustajien ohella myös pelkkiä rahtilentoja, varsinkin Aasiaan.

– Euroopassa näemme selviä positiivisia signaaleja, Aasiassa matkustajaliikenteen elpyminen on alkanut hitaammin, sanoo Juho Sinkkonen.

Ilmailun tietopalvelun OAG:n mukaan lentoyhtiöt ovat elokuussa jopa vähentäneet paikkatarjontaa varsinkin Japanin, Etelä-Korean, Thaimaan ja Australian lennoilla koronarajoitusten takia. Rokotekattavuus on monissa Aasian maissa Eurooppaa heikompi, ja lentorajoitukset ovat joissakin maissa yksi keino hillitä viruksen leviämistä.

Lentokoneita pysäköitynä Tarbesissa ja Prahassa

Lentäjien ja matkustamohenkilökunnan paluukoulutuksen myötä Finnair on myös ottanut uudelleen käyttöön pitkäaikaissäilytykseen siirrettyjä lentokoneita. Vielä alkuvuodesta Tarbesin kentällä Etelä-Ranskassa ja Prahan kentällä Tšekissä oli säilytyksessä kolmisenkymmentä Finnairin lentokonetta.

– Kesällä on tuotu joitakin koneita ja syksyllä tulee myös, sanoo Finnairin lentokonehuollosta vastaava johtaja Sampo Paukkeri.

Finnairin ja sen osittain omistaman Nordic Regional Airlinesin laivastoon kuuluu 83 konetta, joista tällä hetkellä lentää 59.

