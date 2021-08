Vappu Pimiä kannustaa suomalaisia halaamaan puita teemaviikon kunniaksi – "Ei kannata miettiä, mitä kanssakulkija ajattelee"

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista puunhalausviikkoa. Sen avulla halutaan nostaa esille metsien ja lähiluonnon tärkeyttä ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille. Tv-juontaja Vappu Pimiä on vannonut puidenhalailun nimeen jo pitkään.

Suomalaiset kutsututaan tällä viikolla ottamaan osaa puunhalausviikkoon. Osallistuminen on helppoa: etsi lähiympäristöstäsi puu ja anna sille lämmin halaus!

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä hauskanpidosta, vaan taustalla on tärkeä viesti: viikolla halutaan lisätä tietoisuutta Suomen viheralueiden merkityksestä.

Valtakunnallisen puunhalausviikon järjestävät Viherympäristöliitto, Maa- ja kotitalousnaiset ja Luonnonvarakeskus. Yhteistyökumppanina toimii Suomen luonnon päivä, ja kyseistä päivää vietetäänkin tämän viikon lauantaina.

– Metsien merkitys on noussut uudenlaiseen arvoon viime vuosina ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Metsät toimivat hiilinieluina, lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja toimivat kotina useille eliöille, kertoo Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry:n toiminnanjohtaja Christell Åström.

Åström on ilahtunut siitä, että koronatilanteen myötä moni on löytänyt oman lähimetsänsä uudelleen tai kenties ensimmäistä kertaa ja hakenut luonnosta rauhaa ja voimaa stressaavaan tilanteeseen.

– Toivon ja uskon, että tämä myös jatkuu, hän sanoo.

Helsingin Kuninkaantammenpuistossa seisoo vanha tammi, jonka sanotaan olevan Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n istuttama 1700-luvulla. Kuva: Sara Salmi / Yle

"Rohkeasti kokeilemaan", kannustaa Vappu Pimiä

Puunhalailun puolestapuhujana tunnetaan muun muassa tv-juontaja Vappu Pimiä. Hän kuvailee saavansa puista voimaa, lohtua ja energiaa.

– Se on hyvin yksinkertainen asia, joka voi tuntua vähän hömpältä, mutta siinä on ihan vissi perä. Jos minulla on huono päivä ja menen vähäksi aikaa halailemaan puita, niin minulla ei ole enää huono päivä.

Vappu Pimiä kertoo käyvänsä metsässä latautumassa useita kertoja viikossa.

– Tänäänkin olin niin kiitollinen, että aika antoi myöten ja pääsin metsään. Päivä alkaa silloin aivan eri tavalla, työreissulla oleva Pimiä sanoo.

Hän kannustaa suomalaisia kokeilemaan puun halausta tällä viikolla – etenkin, jos siitä ei ole aikaisempaa kokemusta.

– Ei kannata miettiä, mitä kanssakulkija ajattelee, vaan mennä rohkeasti kokeilemaan.

Vappu Pimiä on havainnut, että puulajikkeista mänty puhuttelee häntä eniten. Halausmielessä lajikkeella ei kuitenkaan ole väliä, vaan kaikille puille voi osoittaa rakkautta.

– Kun puu ikään kuin kutsuu sinua, niin ei muuta kuin halaamaan.

Puut ovat hyväksi ympäristölle ja terveydelle

Viheralueiden merkitys on ihmisille ja ympäristölle moninaista.

Viherympäristöjen sosiaaliset hyödyt vaikuttavat ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Jo lyhyetkin vierailut puistossa tai metsässä alentavat verenpainetta ja palauttavat henkistä vireyttä, Puunhalausviikon sivuilla kerrotaan (siirryt toiseen palveluun).

Puistojen kahvilat, luontokohteiden kanoottien tai suksien vuokrauspalvelut sekä retkeilyreitit tarjoavat viheralueiden taloudellista hyötyä kuntalaisille ja kasvattavat alueen vetovoimaa. Lisäksi lähiluonnosta voi kerätä sieniä ja marjoja tai vaikka onkia kalaa.

Puilla ja kasvillisuudella on myös ilmastollisesti tärkeä merkitys, varsinkin rakennetussa ympäristössä. Puut muun muassa viilentävät ilmaa ja sitovat saasteita. Lisäksi ne vaimentavat melua sekä luovat elinympäristöä hyönteisille ja linnuille.

Somekansa innostui jakamaan kuvia

Puunhalausviikon järjestäjät kehottavat innokkaita puunhalaajia jakamaan halaushetkensä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #puunhalausviikko.

Tässä muutamia tunnisteella löytyviä kuvia:

