Kun Suomen pisimmässä tunnelissa sattuu jotain, Tampere halvaantuu, sen näki taas – näin tunnelista pelastaudutaan

Miten Tampereen rantatunnelista pääsisi pois tulipalon aikana? Tällaisia pelastautumismahdollisuuksia paikalla on. Toimittaja: Petra Ketonen, kuvaaja: Marko Melto

Miten Tampereen rantatunnelista pääsisi pois tulipalon aikana? Tällaisia pelastautumismahdollisuuksia paikalla on. Toimittaja: Petra Ketonen, kuvaaja: Marko Melto

Tampereen Rantaväylän tunneli suljettiin aamulla epäillyn tulipalon takia. Tulipalo maan alla on aina vakava, joten paikalle lähti paljon yksiköitä. Aamun tapaus osoitti taas, miten vahvasti tunneli vaikuttaa Tampereen liikenteen sujuvuuteen.

Keskiviikkoaamu osoitti taas, miten jälkikäteen pieneltä vaikuttava häiriötilanne Suomen pisimmässä maantietunnelissa laittaa koko Tampereen liikenteen sekaisin.

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta liikennevälinepalosta kello 6.40. Paikalle lähti lukuisia yksiköitä. Tie suljettiin liikenteeltä.

Kohta kävi ilmi, että Rantaväylän tunnelin itään johtavassa A-putkessa on vikaantunut kaivinkone, joka tiputteli öljyä tielle. Polttoaineesta ei ollut kysymys, vaan ilmeisesti hydrauliikkaöljystä.

Tunneli suljettiin, mikä aiheutti laajoja ruuhkia.

Yle selvitti, mistä on kyse ja miten Tampereen rantatunnelista pääsisi pois tulipalon aikana. Asiantuntijoina toimittaja Petra Ketosen juontamassa lähetyksessä olivat Prkanmaan aluepelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Jari Nieminen ja Tampereen tieliikennekeskuksen päällikkö Eero Sauramäki.

Mistä on kyse?

Tampereella työssä käyvät ihmiset ajavat usein kotiin tai töihin joko Rantaväylän tai Läntisen kehätien kautta.

Kaksi suurta järveä kaventavat Tampereen kulkumahdollisuuksia.

Tampereen läntinen kehätie eli tie 3 on Pirkanmaan Ely-keskuksen arvion mukaanpääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevan Suomen ruuhkaisin tie. Siellä rytisee varsin usein.

Jos jompikumpi väylä menee tukkoon, ihmiset siirtyvät toiselle ja sekin menee tukkoon. Tampereen keskusta on ollut liikenneremonttien takia sekaisin, joten myös se menee tukkoon nopeasti. Tällöin myös bussien meno tökkii.

Päinvastoin kuin yleisesti luullaan, hämäläiset eivät ole liikenteessä hitaita tai kärsivällisiä jonottajia.

Tunneli on Tampereella yhä arka asia, koska sen tulosta käytiin lihava riita. Tunnelista ja uudesta ratikasta on tehty myös syntipukkeja kaikille Tampereen liikenneongelmille, vaikka kolareita ja ruuhkia on ollut myös aiemmin.

Tunnelille tehtiin varaus kaavaan jo vuonna 1995, mutta rakentamisen lähestyessä poliittinen vääntö tunnelista lisääntyi. Syyskuussa 2013 Rantatunnelin kannattajat voittivat.

Lue lisää:

Suomen pisimpään maantietunneliin on sujahtanut jo 48 miljoonaa autoa – Liikennepäivystäjä: "Räikeät ylinopeudet ovat todella kova riski"

Suomen pisin maantietunneli on suljettu häkellyttävän monta kertaa syyskuussa – huono tuuri piinaa

Yksi kuva kertoo hyvin, mikä tökkii nyt Tampereen liikenteessä: Pieni peräänajo voi ruuhkauttaa koko kaupungin

11 autoa kolaroi yhtä aikaa Tampereen Rantatunnelissa – jos useampi noudattaisi poliisin ohjetta, kaupunki ei menisi ruuhkista aina sekaisin

Tampereen Rantatunnelissa iso peräänajo, kolme autoa jäi kiinni toisiinsa – keskustan liikenne ruuhkautui pahoin