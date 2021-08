Tie yliopistoon käy entistä useammin maksullisten opintojen kautta – opiskelijajärjestö pelkää, että väylästä tulee varakkaiden ohituskaista

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on reilut 30 oppiainetta, joita opiskelemalla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Itä-Suomen avoimessa yliopistossa on reilut 30 oppiainetta, joita opiskelemalla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Itä-Suomen yliopistossa uusista opiskelijoista 13 prosenttia on valittu avoimen yliopiston kautta. Osuutta aiotaan kasvattaa edelleen. Suomen ylioppilaskuntien liitto on huolissaan, että kehitys asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan.

Yhä useampi saa tutkinto-opiskelijan paikan avoimen yliopiston kautta. Itä-Suomen yliopistoon valittiin tänä vuonna 324 opiskelijaa avoimen väylän kautta, mikä on noin sata enemmän kuin viime vuonna.

Avoimen yliopiston kautta tulleiden määrä on 13 prosenttia kaikista uusista opiskelijoista. Heidän osuutensa kasvaa myös ensi vuonna, jolloin avoimen yliopiston väylä otetaan käyttöön farmasian opiskelijavalinnassa.

Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on nostaa avoimen väylältä valittavien opiskelijoiden määrää viiteen sataan. Se olisi tämän vuoden lukujen perusteella hieman alle 20 prosenttia kaikista uusista opiskelijoista.

Yliopiston akateemisen rehtorin Tapio Määtän mukaan Itä-Suomen yliopistoon valitaan avoimen väylän kautta opiskelijoita enemmän kuin Suomen muissa yliopistoissa. Hänen mukaansa tarkoituksena on tarjota opiskelijoille lisää mahdollisuuksia päästä sisään yliopistoon.

– Avoimen yliopiston väylä on mahdollisuus niille, jotka eivät valintakokeessa pärjää, joiden todistus ei riitä tai joilla ei ole ylioppilastodistusta ollenkaan, Määttä luettelee.

Itä-Suomen avoin yliopisto tarjosi viime vuonna työttömille sekä luonnontieteissä, metsätieteissä ja tietojenkäsittelytieteissä kaikille halukkaille opintoja ilmaiseksi. Nyt ne ovat päättyneet eikä vastaavia maksuttomuuskokeiluja ole tällä hetkellä suunnitelmissa.

SYL: Jokaisen hakijan oltava samalla viivalla

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtaja Annika Nevanpää pitää avoimen väylää hyvänä asiana niin kauan kuin sitä kautta valittavien opiskelijoiden määrä pysyy pienenä.

SYL:n mukaan avoimen väylän kautta valittavien tutkinto-opiskelijoiden osuus saisi olla korkeintaan 10 prosenttia kokonaiskiintiöstä.

– Jokaisen hakijan pitäisi olla samalla viivalla omista maksukyvyistä huolimatta. Avoimen yliopiston väylästä ei saa tulla maksullinen ohituskaista niille, joilla on siihen varaa, Nevanpää painottaa.

Nevanpään mukaan avoimen yliopiston väylissä on paljon eroja. Joissakin väylissä tutkinto-opiskelijaksi hakevalta vaaditaan jopa 60 opintopistettä avoimen opintoja.

– Tällainen "maksa pitkään opinnoistasi, jotta pääset sisään" ei ole se suunta, jota me toivomme. Ja avoimessa opiskellessa et saa opintotukea, mikä on haastavaa opiskelijalle, Nevanpää huomauttaa.

Avoin yliopisto vaihtoehto valmennuskursseille

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-ohjaajan Leila Saramäen mukaan tavoitteena on, että avoimen yliopiston väylän valintakriteerit olisi vahvistettu useammaksi vuodeksi.

– Opiskelijan on helpompi suunnitella opintojaan ja opintopolkuaan, kun tietää, mitä tutkinto-opiskelijaksi avoimen kautta hakevalta vaaditaan

Saramäen mukaan avoimen väylä ei ole kuitenkaan mikään automaatti, jonka kautta pääsisi varmasti sisään yliopistoon.

– Yleensä opiskelijan arvosanojen keskiarvon pitää olla vähintään kolme (asteikolla 0–5). Meillä on vain julkisoikeuden väylä, jossa hakukriteerit täyttyvät, kun on opiskellut 60 opintopistettä.

Saramäki muistuttaa myös, että avoimen yliopiston kautta tutkinto-opiskelijoiksi valittavien määrä on edelleen pieni. Ylioppilastodistus ja valintakokeet ovat ensisijaisia reittejä yliopistoon myös jatkossa.

Hän ei myöskään näe opintojen maksullisuutta ongelmana. Itä-Suomen avoimessa yliopistossa yhden opintopisteen suorittaminen maksaa 12 euroa, joten 25 opintopisteelle tulee 300 euron hintalappu.

– Se on nuorille, juuri koulunsa päättäneille iso summa, mutta pääsykokeiden valmennuskursseihin verrattuna pieni. Avoimessa opiskelu vie opintoja eteenpäin, koska ne ovat tutkinnon osia. Samalla opiskelija varmistuu omasta alastaan.

Aiheesta voi keskustella 27.8.2021 kello 23.00 saakka.

Lue myös:

Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille markkinoidaan nyt pääsykokeetonta reittiä yliopistoon tai ammattikorkeakouluun – me löysimme 8 ongelmaa

Yliopistoon ilman pääsykokeita? Itä-Suomen yliopisto tarjoaa kaikille ilmaisia opintoja vuodeksi – maan suurin yliopisto seuraa varovasti perässä

Lähes tuhat työtöntä hakeutunut opiskelemaan avoimeen yliopistoon Itä-Suomessa – maksuttomien kurssien tarjoaminen korona-aikana on ollut menestys