Pieni kikka nosti kasvisruuan oppilaiden suosioon – vain ruokien järjestys vaihdettiin: "Menekkiä jouduttu jopa rajoittamaan muovikannella"

Kotkan kouluissa ja opiskelijaravintoloissa on tästä syksystä alkaen vaihdettu liha- ja kasvisruoka tarjoilulinjastossa uuteen järjestykseen. Muutoksella halutaan totuttaa lapsia ja nuoria suositusten mukaiseen kasvispainotteiseen syömiseen.

Hovinsaaren koulun viidesluokkalaiset Noel Leinonen ja Polina Radovska huomasivat heti syksyn ensimmäisenä koulupäivänä, että lounasvaihtoehdot olivat vaihtaneet paikkaa ruokalan linjastossa.

– Mä kysyin kysyin heti opettajalta, että miksi nämä on näin päin, kertoo Noel Leinonen.

– Huomasin, että ne ovat ruokalistalla niin, että kasvis on ensimmäisenä, mutta eipä se haittaa, sanoo Polina Radovska.

Polina Radovska kertoo valitsevansa kasviskeiton, jos tarjolla on esimerkiksi siskonmakkarakeittoa. Kuva: Antro Valo / Yle

Kaikissa Kotkan kouluissa, opiskelijaravintoloissa ja yhdessä päiväkodissa on vaihdettu liha- ja kasvisruoka tarjoilulinjastossa uuteen järjestykseen. Tarjolla on ensimmäisenä kasvisruokaa. Muutoksella halutaan totuttaa lapsia ja nuoria suositusten mukaiseen kasvispainotteiseen syömiseen.

– Järjestystä vaihdettiin, jotta saataisiin lapset ja nuoret totuttelemaan entistä enemmän vastuulliseen syömiseen ja lisättyä kasvisruoan menekkiä, perustelee ravitsemussuunnittelija Anu Mikkola Kymijoen Ravintopalveluista.

Palautetta on tullut vähän, mutta kaikki Kymijoen Ravintopalveluille asti kantautunut viesti on ollut positiivista.

– Muutamilla kouluilla kasvisruokaa on mennyt hieman enemmän muutoksen jälkeen. Esimerkiksi Otsolan koululla kasvisruoan menekkiä on jopa jouduttu rajoittamaan peittämällä se muovikannella, että ruoka on riittänyt viimeisissä vuorossa oleville kasvisruokailijoille, sanoo ravitsemussuunnittelija Anu Mikkola.

Kymijoen Ravintopalveluiden ravitsemussuunnittelija Anu Mikkolan mukaan kasvisten osuutta kouluruokailussa pyritään lisäämään ja punaisen lihan osuutta vähentämään. Kuva: Antro Valo / Yle

Kasvisruokaa edelleen tarjolla vapaasti vain osassa Suomen kouluja

Kasvisruoan näkyvämpi esillepano kumpuaa kouluruokailusuosituksista (siirryt toiseen palveluun). Nykyisin voimassa olevien suositusten mukaan

tarjolla olisi hyvä olla kaksi pääruokavaihtoehtoa, joista toinen voi olla kasvisruoka. Kasvisruoan tarjoaminen vapaasti otettavana vaihtoehtona tutustuttaa kasvisruokiin myös sellaisia oppilaita, jotka eivät ole niihin vielä tottuneet. Vaihtoehtojen tarjoamisen tiedetään myös lisäävän oppilaiden osallistumista kouluruokailuun.

Lounasvaihtoehtojen järjestys kääntyi Kotkassa ympäri. Kasvisruoka on nyt ensimmäisenä listalla ja linjastossa. Kuva: Antro Valo / Yle

Juureksia, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja tulisi syödä puoli kiloa päivässä. Useiden tutkimusten mukaan koululaiset syövät niitä suosituksia vähemmän. Näistä tiedoista huolimatta vain osa Suomen kunnista tarjoaa kasvisruokaa päivittäin vapaasti otettavana vaihtoehtona.

Ammattikeittiöosaajat ry teki kyselyn kuntien kouluruokailun nykytilasta (siirryt toiseen palveluun). Kyselyyn vastanneista kunnista 44 prosenttia ilmoitti, ettei kasvisruokaa ole vapaasti otettavana vaihtoehtona. 27 prosenttia kunnista kertoi, että sitä on tarjolla vain osassa kouluja.

Yleistä kasvisruoan tarjoaminen on suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Espoossa, Oulussa ja Kuopiossa. Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla kasvisruokaa on ollut tarjolla useamman vuoden. Samoin Mikkelissä sitä on tarjolla joka päivä toisena vaihtoehtona ja kerran viikossa kaikille on ainoastaan kasvisruokaa.

Kerran viikossa kasvisruokapäivä toteutuu useammin. 64 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista ilmoitti, että kasvisruokapäivä on vähintään kerran viikossa kaikissa kunnan kouluissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerin Arja Lyytikäisen mukaan valinnanvapaus toimisi kasvisruokapäivää paremmin.

– Pakollinen kasvisruokapäivä ei ole tuottanut toivottavaa tulosta. Kasvisruoan tulisi olla houkuttelevana vaihtoehtona. Maistaa voisi vaikka molempia, sanoo Lyytikäinen.

Kotkalaisissa kouluissa ja opisekelijaravintoissa kasvisruoka on ollut vapaasti valittavana vaihtoehtona jo 10 vuoden ajan. Kuva: Antro Valo / Yle

Kasvisten osuutta pyritään nostamaan

Kotkassa kasvisruokaa on tarjottu rinnakkain liharuoan kanssa jo kymmenen vuotta. Tänä syksynä käyttöön otettu malli, jossa kasvisruoka on linjaston ensimmäisenä, on ollut jo useamman vuoden käytössä ainakin Vantaalla ja osassa kouluja Helsingissä.

– Muuta kuin kasvisruokaa menee vielä toistaiseksi enemmän, mutta kyllä tässä vuosien saatossa on koko ajan myöskin sitten kasvisruoan kulutus on lisääntynyt, arvioi ravitsemussuunnittelija Anu Mikkola Kymijoen Ravintopalvelut Oy:stä.

Lappeenrannan ja Imatran kouluihin ateriat tuottavan Saimaan Tukipalveluiden mukaan kasvisruoan menekki on lisääntynyt. Sekaruokaa menee edelleen enemmän, mutta kasvisruoan osuus on kasvanut.

– Mahdoton sanoa, onko kyseessä ruokien järjestys ruokalistalla vai tottumiskysymys. Nykynuoret ovat valistuneita, eikä heille ole merkitystä onko kyseessä kasvis- vai liharuoka. He ottavat sitä mikä näyttää ja maistuu hyvälle, sanoo ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä Saimaan Tukipalveluista.

Noel Leinonen (toinen vasemmalta) valitsi lautaselleen kanaa sisältävän kastikkeen. Aria Baban (kuvassa vasemmalla) maistoi molempia kastikkeita. Kuva: Antro Valo / Yle

"Joskus kasvisruoka on parempaa"

Hovinsaaren koulussa oli tarjolla Chili sin carnea ja Chili con polloa. Useimpien lautaselle päätyi kanakastiketta, mutta oppilaat kertovat valitsevansa joskus myös kasvisruokaa.

Suosikki kasvisruoat TOP 5 Porkkananapit

Pinaattiletut

Soijamakaronivuoka

Nuudelikasvisvuoka

Kreikkalainen kasvisvuoka

– Mä katsoin sitä ja vähän mietin, että pitäiskö ottaa kasvista, mutta nyt otin lihaversion, sanoo viidesluokkalainen Peetu Karhula.

Tonnikalakastike ei ole Peetu Karhulan mieleen. Niinä päivinä hän valitsee kasvisruokaa. Hänen suosikkiruokansa ovat kananuggetit. Kuva: Antro Valo / Yle

– Mulla oli molempia kastikkeita, riisiä ja salaattia. Ne maistuivat molemmat aika samalta ja olivat hyviä. Välillä kasvisruoka on parempaa, sanoo viidesluokkalainen Aria Baban.

– Joskus kasvisruoka on parempaa. Silloin otan sitä, kertoo Hilma Dufva Hovinsaaren koulun 4. luokalta.

Kasvisruoan riittävä proteiinisisältö varmistetaan palkokasveilla, muilla kasviproteiineilla, maitovalmisteilla tai kananmunalla. Ruokalistalle nostetaan uusia lapsille maistuvia ruokia.

– Meillä on makuraateja, joissa on maistatettu nimenomaan kasvisruokaa. On tärkeää, että saadaan opiskelijoille ja oppilaille maistuvia kasvisruokia kehitettyä, sanoo ravitsemussuunnittelija Anu Mikkola.