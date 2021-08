Huoli Talibanin kynsiin jäävistä naisista ja lapsista kalvaa Suomessa asuvia afganistanilaisia – "He ovat valmiita tekemään itsemurhan, jotta eivät joutuisi talibanien käsiin"

Pelko läheisten puolesta tekee arjesta Suomessa raskasta, kertovat Ylen haastattelemat Tampereella asuvat afganistanilaiset naiset. Kaupunkilaiset voivat tuoda tänään perjantaina kynttilän Tampereen Vanhan kirkon kivimuurille ja sytyttää sen palamaan toivon merkkinä.

Äiti ja tytär eivät usko Taliban-liikkeen muuttuneen aikaisempaa suvaitsevaisemmaksi. "He vain uskottelevat niin jotta ihmiset jäisivät maahan." Äidin mukaan toiminta on jopa pahempaa kuin ennen. Marhaban-keskus on Tampereen seurakunnan ylläpitämä kulttuurien kohtauspaikka, jonka kävijöistä valtaosa on afganistanilaisia. Toimittaja: Maria Salovaara , kuvaaja Timo Turpeinen / Yle.